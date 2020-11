Eugenia Fissore charlará con su primer entrenador Mario Palacio vía Zoom

Polideportivo 25 de noviembre de 2020

La ex jugadora de Vóley del Club Central San Carlos, ex jugadora profesional y ex entrenadora de la disciplina deportiva, la sancarlina que reside en Italia Coach Eugenia Fissore, charlará con su primer entrenador y Maestro del Vóley, Mario Palacio.