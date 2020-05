Fabiola Yáñez tiene el barbijo más estiloso

Nacionales 27 de mayo de 2020

Como Primera Dama, Fabiola Yáñez no podía darse el lujo de usar cualquier tapaboca. Su investidura le exige looks con cierta elegancia y el barbijo no es la excepción. Por eso, ella eligió uno con mucho estilo.