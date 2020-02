¿Para qué voy a ir al Quiropráctico si no me duele nada?

La verdad es que no hace falta tener dolores para chequearse la columna con un Quiropráctico. La Quiropraxia es un hábito saludable, como una dieta balanceada, hacer actividad física y lavarse los dientes, por lo tanto se recomienda comenzar lo antes posible y mantener durante toda la vida para lograr vivir mejor.

Si decides no cuidar tu columna porque no tienes dolores ¿Para qué te lavas los dientes si no tienes caries o sensibilidad en dientes y encías?

¿Tiene sentido esperar a tener sobrepeso o desnutrición para comenzar a alimentarse correctamente?

Es mejor prevenir cualquier tipo de enfermedad, ya sea hernias discales, la pérdida de una pieza dental o trastornos alimentarios, y para eso es necesario visitar periódicamente al profesional idóneo en el tema (Quiropráctico, Nutricionista, Dentista, etc).

Actualmente se deja pasar mucho tiempo para mantener un control de la salud, y este tiempo está marcado por la aparición de ciertos síntomas (dolor, contracturas, pérdida de movilidad, etc) pero lo cierto es que si uno descuida su salud por cuestiones de tiempo y/o dinero, debe saber que el día de mañana deberá disponer de más tiempo (propio y de familiares), y más dinero para tratar de curar la enfermedad.

