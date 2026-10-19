San Carlos Sud vivió una jornada de música, gastronomía y tradiciones con el “Beck Festival Gastronómico y Cervecero”

En el marco del 168° Aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, este domingo, la Plaza “27 de Septiembre” fue escenario de una nueva edición del “Beck Festival Gastronómico y Cervecero”.
Locales19 de octubre de 2026

En el marco del 168° Aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, este domingo, la Plaza “27 de Septiembre” fue escenario de una nueva edición del “Beck Festival Gastronómico y Cervecero”.

La localidad de San Carlos Sud llevó adelante una jornada festiva que reunió a vecinos y visitantes en un espacio de encuentro, con propuestas gastronómicas, feria de artesanos y emprendedores, juegos infantiles y una variada programación artística.

La actividad contó con la participación de food trucks y beer trucks, además de una amplia oferta gastronómica a cargo de comerciantes privados e instituciones intermedias de la localidad. También se desarrolló una feria de artesanos y emprendedores locales y regionales, que ofreció una oportunidad para mostrar y comercializar sus producciones.

La música y los espectáculos tuvieron un lugar destacado durante el encuentro. El público disfrutó de la presentación del cuerpo de baile “Tanzer Freunde”, mientras que la música centroeuropea estuvo a cargo de “Zillertal Orchester”.

La propuesta artística incluyó además la participación del Taller de Danzas Comunales, el folklore de “De Mismo Palo” y todo el ritmo del rock nacional con “Freaks”. Para completar la jornada, los grupos “La Quinta” y “Pego en Palo” aportaron música para bailar y compartir.

De esta manera, San Carlos Sud vivió una celebración que puso en valor su historia, sus tradiciones y el trabajo de sus instituciones, artesanos y emprendedores, promoviendo el encuentro de toda la comunidad en un ambiente familiar.

La actividad fue organizada por la Comuna de San Carlos Sud y contó con entrada libre y gratuita, con el objetivo de ofrecer una propuesta recreativa y cultural abierta a toda la comunidad.

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