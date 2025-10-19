Feliz Día de la Madre

Lo más visto

Accidente de tránsito Policiales 14 de octubre de 2025 Ocurrió cerca de la hora 11:15 de este martes, en San Martín y 9 de julio de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 15 de octubre de 2025 Falleció en Santa Fe a la edad de 64 años, la Señora Mercedes Raquel Meynet.

Edición récord del Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Argentinito de San Carlos” Polideportivo 16 de octubre de 2025 Este fin de semana se llevará a cabo la 16ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Argentinito de San Carlos”, un evento que se ha consolidado como una verdadera fiesta del deporte formativo.

Los juegos de casino que más pagan y dónde jugarlos online desde Argentina Interés General 18 de octubre de 2025 En el mundo del casino online, no todo es azar puro. Hay juegos que, por su mecánica y estadísticas, tienden a pagar más seguido o devolver una mayor parte de lo apostado. Con tantos títulos disponibles en línea como tragamonedas, blackjack, ruleta, baccarat, no es raro que surjan dudas sobre cuáles realmente valen la pena por tener más chances de ganar.

López: Homicidio en accidente vial Policiales 16 de octubre de 2025 En la Ruta Provincial N° 64, en jurisdicción de López, dejó como saldo un adolescente de 14 años fallecido y otros dos menores heridos. El siniestro se produjo aproximadamente a las 22:00 horas este jueves 16 de octubre.

Limpieza de la torre del Templo San Carlos Borromeo con tecnología de última generación Locales 17 de octubre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO lleva adelante permanentes tareas de mantenimiento y conservación en edificios públicos para la preservación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad.

La ciudad de Santa Fe ya tiene bandera Provinciales 17 de octubre de 2025 El Concejo Municipal aprobó la versión final del diseño. La ordenanza mediante la cual se generó el concurso de ideas preveía un proceso de readecuación del modelo ganador para garantizar sus posibilidades de materialización. Concluído este proceso, el símbolo avanza a su etapa de fabricación.