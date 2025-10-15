San Carlos Sud: Nuevas luminarias en la Plazoleta "De las primeras familias"

Se recambiaron por completo las luminarias de la Plazoleta “De las Primeras Familias”, colocando artefactos modernos que proporcionan una mejor iluminación permitiendo disfrutar y apreciar este espacio público tan lindo de nuestra localidad.

Este trabajo consistió en la compra y colocación de 16 luces LED, la extensión de las columnas existentes que nos permiten tener una mayor proyección de luz y la pintura de cada una de ellas.

Cuidemos nuestros espacios públicos, para que todos podamos disfrutarlos.