Anticipan para el sábado alerta amarilla por tormentas y lluvias

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas25 de agosto de 2025
Falleció ayer domingo 24 de agosto a la edad de 79 años, la Señora Norma Engel viuda de Kloster.
El Servicio Meteorológico indicó que tras un viernes soleado y agradable, llegarán los fenómenos fuertes. Las lluvias abundantes se extenderán todo el fin de semana. El pronóstico.28 de agosto de 2025
Las tormentas dominarán el fin de semana en la ciudad de Santa Fe, centro-sur de la provincia y gran parte del centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió un alerta por tormentas fuertes para el sábado.
El alerta vigente para la mañana y la tarde del sábado es de nivel amarillo, donde se esperan “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.
Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y granizo ocasional.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual.
El domingo continuarían las tormentas, aunque ya sin alerta vigente. El lunes cesarían las lluvias, pero persistirá la nubosidad alta, con ráfagas del suroeste durante la tarde. A partir del martes de la próxima semana, las temperaturas comenzarán a ascender.
Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.
Condolencias de la Sociedad Rural de San Carlos.
Desde el 1° de septiembre, la plataforma incorporará “Messages”, un servicio que habilita conversaciones privadas y el intercambio de canciones sin salir de la aplicación.
El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
Se continúa apoyando a los emprendedores de la localidad.
La medida quedó establecida en un Decreto publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de Javier Milei y de Guillermo Francos.
El 7 de septiembre de 2025 ocurrirá el eclipse lunar total más largo del año, con 82 minutos de totalidad. El fenómeno no será visible en Argentina, pero podrá seguirse en vivo por Internet. Te contamos los horarios y detalles.
La Policía de Investigaciones detuvo en Dock Sud a Gerardo Sebastián Gómez, acusado de homicidio y de integrar una asociación ilícita vinculada a Los Monos. Figuraba entre los objetivos prioritarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.