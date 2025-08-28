Anticipan para el sábado alerta amarilla por tormentas y lluvias

Las tormentas dominarán el fin de semana en la ciudad de Santa Fe, centro-sur de la provincia y gran parte del centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió un alerta por tormentas fuertes para el sábado.

El alerta vigente para la mañana y la tarde del sábado es de nivel amarillo, donde se esperan “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y granizo ocasional.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual.

El domingo continuarían las tormentas, aunque ya sin alerta vigente. El lunes cesarían las lluvias, pero persistirá la nubosidad alta, con ráfagas del suroeste durante la tarde. A partir del martes de la próxima semana, las temperaturas comenzarán a ascender.