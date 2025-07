Llega el Torneo Internacional de Fútbol Femenino “Argentinito”

Los días 30 y 31 de agosto, se llevará a cabo una nueva edición del Torneo Internacional de Fútbol Femenino “Argentinito”, una competencia que sigue consolidándose como un espacio clave para el desarrollo del fútbol formativo en la región.

El certamen contará con la participación de equipos en las categorías Sub 10, Sub 12 y Sub 15, reuniendo a clubes de Argentina, Uruguay y Brasil. Entre las delegaciones internacionales más destacadas se confirma la presencia del histórico Grêmio de Porto Alegre, uno de los clubes más importantes del continente.

El torneo no solo busca promover el deporte y la competencia sana, sino también fortalecer los lazos entre instituciones deportivas de distintos países, en un entorno de integración y camaradería.

La competencia se desarrollará en las instalaciones del Club Atlético Argentino de San Carlos Centro, que nuevamente será sede de este evento de alcance internacional.

Con una organización comprometida y una fuerte apuesta al crecimiento del fútbol femenino juvenil, el “Argentinito” vuelve a ser una verdadera fiesta del deporte sudamericano.

Inscripciones al 3404 538535