Calendario de feriados 2025: días de descanso y no laborables

El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados y días no laborables correspondientes al año 2025, a través del decreto 1027/2024 y la Ley 27.399. Estos documentos establecen tanto los feriados inamovibles como los días no laborables con fines turísticos, permitiendo a la población organizar sus actividades y descansos.

Cronograma completo

El primer feriado del año será el miércoles 1° de enero, día de Año Nuevo, un feriado inamovible.

Marzo: Carnaval y Día de la Memoria

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Feriados inamovibles correspondientes al Carnaval.

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Los días no laborables no tienen el carácter de feriado nacional, por lo que su aplicación queda a criterio de los empleadores.

Abril: Malvinas y Semana Santa

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible).

Jueves 17 de abril: Día no laborable por Jueves Santo.

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo: Día del Trabajador y Revolución de Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (inamovible).

Viernes 2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (inamovible).

Junio: Días patrios

Lunes 16 de junio: Feriado trasladado del martes 17, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Viernes 20 de junio: Día de la Bandera, en homenaje al General Manuel Belgrano (inamovible).

Julio: Independencia

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (inamovible).

Agosto: Paso a la Inmortalidad de San Martín

Viernes 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (inamovible).

Octubre: Diversidad Cultural

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (inamovible).

Noviembre: Soberanía Nacional

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Feriado trasladado del jueves 20, por el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre: Fin de año

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (inamovible).

Días no laborables

Los días no laborables no tienen el carácter de feriado nacional, por lo que su aplicación queda a criterio de los empleadores. En el caso de la Administración Pública Nacional, estos días serán considerados de asueto, y no habrá actividades administrativas, educativas ni bancarias. Sin embargo, en el sector privado, cada empleador decidirá si otorga o no el día libre.

Con este cronograma, la población puede organizar sus actividades familiares, laborales y turísticas para el 2025. Además, los días no laborables con fines turísticos buscan fomentar el turismo interno, permitiendo a las personas disfrutar de escapadas y dinamizando la economía de distintas regiones del país.