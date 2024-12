Preocupa a Santa Fe el aumento de la incidencia de la carga tributaria nacional a la producción

El mercado mayorista de indumentaria deportiva en Once se ha consolidado como uno de los más destacados de Argentina. Este tradicional barrio porteño es conocido por su amplia oferta comercial, y la ropa deportiva no es la excepción. Desde pequeños negocios hasta grandes revendedores encuentran en Once una fuente confiable y variada para abastecer sus comercios con productos de calidad y a precios competitivos.