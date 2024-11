La función oculta del aire acondicionado

A menos de un mes para el inicio de un nuevo verano en Argentina, las personas comienzan a realizar los servicie a los aires acondicionados para disfrutar mejor de la temporada que, como viene anunciando el Servicio Meteorológico Nacional será más calurosa de lo habitual. En este sentido hay un dato importante a tener en cuenta para poder descansar bien sin sufrir el calor y no gastar en demasía energía eléctrica.

En invierno el gas, en verano la luz siempre son temas de conversación en los hogares que ocupan un lugar importante para ver maneras diversas de ahorrar en el consumo que pueda ayudar a aliviar el bolsillo de los usuarios. Y siempre hay formas y, en este caso existe un truco poco conocido para lograr la conjunción perfecta.

Verano es sinónimo de altas temperaturas, piletas, vacaciones y, por supuesto, de aire acondicionado y, su uso desmedido o mal usado puede generar dolores de cabeza a fin de mes a la hora de tener que abonar la factura del servicio eléctrico.

Si bien el uso del aire acondicionado durante el verano es fundamental, conocer sus funciones más provechosas de usar y cuáles las que ayudan a ahorrar energía para disminuir el gasto eléctrico mensual es crucial. Durante el día estar adentro de la casa, a la sombra de un árbol o disfrutar de las piletas, río o el mar para quienes les gusta el agua, colabora para soportar el calor, pero, duranta las noches es un clásico prender el aire acondicionado para poder conciliar el sueño y poder lograr el descanso luego de una jornada laboral o vacacional. Por eso, dormir frescos y pagar menos por el servicio es posible siempre y cuando ase aplique la función correcta del aire acondicionado, ya que, es inevitable tenerlo muchas horas prendido.

Cuál es la función del aire acondicionado que ayuda a dormir frescos y ahorrar energía

No son muchos los botones del control del aire acondicionado, pero pocos conocen la función de cada uno de ellos y saberlo hace la diferencia para poder ahorrar dinero.

On y Off son los términos más conocidos y las funciones de prendido y apagado del aire, pero, no muchos conocen el botón “Dry” que significa seco en inglés. Ahí está la clave del ahorro. Presionando en él se puede configurar la función para que el aparato consuma menos energía y, para lograr eso, lo que hace es ajustar los niveles de temperatura y humedad del ambiente para crear condiciones agradables. Ahora, para acceder a la función modo seco del aire acondicionado lo usual es utilizarse el botón "Mode" o "Modo", tecla que con la cual se pasa del modo enfriamiento al modo seco y también a la de ventilación o aire caliente para los equipos que tienen ambas funciones incorporadas. El "Dry" suele estar representado por una gota que aparece en el control al oprimir el botón. Fuente: Noticias Argentinas