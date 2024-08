La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un Proyecto de Resolución por el cual se expresa el apoyo del cuerpo a la denuncia presentada por la legisladora Lionella Cattalini en la Justicia Federal de Rosario para que se investigue al Juez Bailaque por sus vínculos con narcotraficantes y presuntos hechos de corrupción.

La presidenta de la Cámara baja, Clara García, expresó su “satisfacción por un apoyo que cuenta con toda la representación política” propia del cuerpo legislativo y que significa “una clara posición para que la justicia trabaje de manera correcta y defienda a la gente”.

Para Cattalini también resultó “muy importante que la Cámara exprese su apoyo a la denuncia realizada contra este Juez Federal por tener claros vínculos con la banda que lideraba Alvarado, porque se ha dedicado a obstaculizar de manera permanente la investigación (de los delitos cometidos por el mismo) de 2013 a esta parte y, además, porque compartía contador” con el propio el líder narco, valoró. Los legisladores y legisladoras “entendieron que un magistrado sospechado de corrupción no puede seguir ejerciendo como tal. Por eso le pedimos a la Justicia Federal que tome la investigación con seriedad y celeridad; y al Consejo de la Magistratura de la Nación, que avance en la investigación disciplinaria para destituirlo”, añadió.

García reconoció el trabajo de Cattalini, quien “venía siguiendo con preocupación el hecho de que el juez Bailaque no avanzara en las causas de narcotráfico y esta situación llegara a un punto cúlmine donde se conocieron vinculaciones con miembros de una de las bandas que más violencia generó en la ciudad de Rosario, como es la de Alvarado. No podemos tener una justicia que no investigue, que deje puntos oscuros, más aún cuando bajo su responsabilidad está uno de los temas más complejos, como es el narcotráfico”.