Así se protegerá Android 15 de las aplicaciones peligrosas

Google está desarrollando Android 15 y la nueva versión del sistema operativo para celulares y otros dispositivos móviles verá la luz en el tercer trimestre de 2024.

Eso sí, gracias a las versiones en desarrollo que se han lanzado de Android 15 se ha podido conocer funcionalidades y características que aterrizarán con esta versión. Lo último que ha salido a la luz es que protegerá a los usuarios de las aplicaciones peligrosas.

Sí, esta característica es algo básico de cualquier sistema operativo. De hecho, tanto Windows como Android o macOS cuentan con sistemas de protección que evitan que los dispositivos de los usuarios se vean afectados por programas o aplicaciones peligrosas. Entonces, ¿cuál es la mejora que integra Android 15 para proteger a los usuarios de las aplicaciones peligrosas?

Lo que tiene Google en mente para evitar situaciones que pueden poner en peligro a los usuarios es 'Enhanced Confirmation Mode' o 'Modo de Confirmación Mejorado' y que está destinado a complicar que las aplicaciones maliciosas puedan obtener permisos sensibles, evitando así que los usuarios puedan ser víctima del robo de información.

Android 15 con nuevo modo de seguridad

Esta novedad se ha podido conocer gracias a la beta 1.1 de Android 15 que se ha lanzado y que cualquier usuario con un dispositivo móvil compatible puede instalar, siendo los más indicados para ello el Pixel 8 y Pixel 8 Pro. ¿Qué hace exactamente 'Enhanced Confirmation Mode'?

Google ha desarrollado este sistema para que los usuarios tengan una mayor seguridad a la hora de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Este proceso forma parte de la esencia de Android, permitiendo que cualquier contenido pueda ser ejecutado dentro del sistema operativo sin que provenga de la Play Store.

Lógicamente, instalar aplicaciones de fuentes no oficiales supone un riesgo para los usuarios. No suele haber problemas y es gracias a que Google ha construido barreras dentro de Android que evitan que estas aplicaciones puedan acceder a diferentes apartados sin el consentimiento previo del usuario, pero esta situación no es ideal.

Muchas aplicaciones de fuentes desconocidas están disfrazadas de malware y harán todo lo posible para acceder a dos protocolos concretos: 'Accessibility' y 'Notification Listener'. El motivo detrás de esto se encuentra en todo lo que pueden obtener al hacerse con el control de estos dos protocolos.

Por un lado,'Accessibility' del dispositivo permite a cualquier aplicación leer el contenido que se encuentra en pantalla y realizar acciones como si se tratase del propio usuario del equipo. 'Notification Listener' ofrece información acerca de las notificaciones, tanto su contenido como la posibilidad de realizar cualquier acción al respecto.

Cualquier aplicación maliciosa que se haga con el control de estos dos protocolos es capaz de robar información y cometer cualquier tipo de acción en el dispositivo, siendo lo más habitual el fraude. Google quiere poner fin a esta peligrosidad mediante 'Enhanced Confirmation Mode'.

Este sistema permitiría a Android distinguir si una aplicación ha sido instalada mediante la Play Store o si su fuente es desconocida. En caso de que la fuente sea desconocida, la aplicación tendría restringido el acceso a este tipo de protocolos evitando así que se generen situaciones peligrosas para los usuarios.

Ha sido gracias a Android Authority que se ha podido conocer el funcionamiento de esta novedad. Todavía está en desarrollo y, lógicamente, solo se podrá ver su completo funcionamiento cuando se lance la versión estable de Android 15. Mientras tanto habrá que estar atentos a las siguientes versiones en desarrollo para ver las novedades que llegarán con esta nueva versión de Android. FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS