Google: cuáles fueron las palabras y consultas más buscadas del 2023

Cada año, Google informa los términos más explorados por los usuarios en su motor de búsqueda en cada país. En este contexto, es posible conocer cuáles fueron los principales intereses de los argentinos a lo largo de 2023, y los resultados son realmente sorprendentes.

A través de la herramienta, "Google Trends" que permite ver las tendencias de búsqueda en tiempo real y en distintos períodos, se informó cuáles fueron las palabras más buscadas en Argentina. A su vez, este instrumento permite comparar el rendimiento de diferentes términos de búsqueda y ver como cambian a lo largo del tiempo. Tales tendencias pueden clasificarse según ubicación, categoría y plataforma.

Para un mejor entendimiento, la empresa clasificó las búsquedas en diversas categorías: ¿Qué?, ¿Cómo?, Acontecimientos, Políticos, Personas, Series y Programas de TV, Películas, Música y Artistas.

Respecto a la primera clasificación mencionada, la pregunta más indagada fue "¿A qué hora juega Argentina", seguida por "¿A qué hora es la despedida de Riquelme?" y "¿Qué son los BRICS?".

Teniendo en cuenta el año electoral, otras dudas de los argentinos fueron "¿Cómo van las votaciones?" y "¿Cómo saber dónde voto?". A su vez, se estableció la categoría Elecciones 2023, donde la mayor búsqueda fue "¿Dónde voto?", seguida por "Padrón Electoral" y "Resultados elecciones 2023". Los políticos más buscados fueron Javier Milei, Martín Insaurralde, Sergio Massa, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti.

Las elecciones 2023 se encontraron entre las principales búsquedas de los argentinos en Google.

En cuanto a los acontecimientos, lo más explorado fue la inteligencia artificial "ChatGPT", mientras que el segundo puesto está ocupado por "Elecciones 2023" y el tercero por el conflicto entre Israel y Hamas.

Por otra parte, Google comunicó quiénes fueron las personas más buscadas en Argentina, la mayoría de ellas vinculadas a su fallecimiento. La personalidad más explorada fue Silvina Luna, quien murió el pasado 31 de agosto por problemas de salud luego de haber sido intervenida quirúrgicamente por Aníbal Lotocki. A Luna le siguieron: Matthew Perry, Huguito Flores, Ricardo Iorio y Margot Robbie.

Tampoco faltaron las búsquedas relacionadas a la música, lideradas por Taylor Swift, quién brindó tres multitudinarios recitales en la ciudad de Buenos Aires. También el ranking está integrado por Luis Miguel, Shakira, Fito Páez y Peso Pluma.

Taylor Swift fue la artista más buscada del 2023 en Google Argentina.

Entre las series, películas y programas de TV se destacaron Gran Hermano, The Last of Us, Merlina, Got Talent Argentina, Oppenheimer, Barbie y Rápidos y Furiosos X. FUENTE: INFOCIELO