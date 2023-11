Concejo Municipal – 6 Concejales - $ 60.000.000 para sueldos

Por intermedio de la mencionada Ordenanza, los/las 6 Sres./Sras. Concejales/Concejalas, por UNANIMIDAD, se autoasignan una Partida Personal (Sueldos) de $ 60.000.000 – SESENTA MILLONES, que sumados a OTRAS EROGACIONES llevan el AUTO ASIGNADO Presupuesto del CONCEJO MUNICIPAL al monto total de $ 70.886.000 – SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL. Vale aclarar que el Concejo Municipal no abona, ni siquiera, los gastos electricidad, gas natural, agua potable, etc. etc. etc. puesto que funciona en el mismo Edificio Municipal.

Pero los ciudadanos sancarlinos deben conocer, que violando las Leyes Provinciales Nº 2756 y Nº 12065, las cuales regulan el funcionamiento de las Municipalidades y los Concejos Municipales, incluyendo las pautas para la elaboración de los Presupuestos, los/las 6 Sres./Sras. Concejales/Concejalas se autoasignaron un INCREMENTO de $ 30.000.000 – TREINTA MILLONES en la Partida Personal (Sueldos) llevándola al monto total a $ 60.000.000 – SESENTA MILLONES. Y lo que también debe hacerse público, es que el INCREMENTO de $ 30.000.000 se lo autoasignaron DISMINUYENDO ese mismo monto ($ 30.000.000) del Presupuesto Oficial, a las Partidas Combustibles y Lubricantes, Cubiertas y Cámaras, Repuestos, Reparaciones de Rodados, Maquinarias y Herramientas y Electricidad, Gas y Agua.

Es evidente, por demás, que los/las 6 Sres./Sras. Concejales/Concejalas, ocupan sus cargos con el único y superlativo objetivo de multiplicar el ingresos de fondos públicos a sus bolsillos, aún a costa de violar la totalidad de las normativas y leyes vigentes y alentando a que NO SE PRESTEN LOS SERVICIOS PÚBLICOS al disminuir caprichosamente, las Partidas Combustibles y Lubricantes, Cubiertas y Cámaras, Repuestos, Reparaciones de Rodados, Maquinarias y Herramientas. Pero, además, CRÉASE O NO, QUE SE LE CORTEN LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA A LOS EDIFICIOS MUNICIPALES POR FALTA DE PAGO.

En cambio, el Intendente Municipal, tiene entre otras tantas tareas, la cada día más eficiente prestación de los servicios públicos, aún a costa de mantener el mismo valor de la Tasa General de Inmuebles Urbanos desde hace 47 meses (CUATRO AÑOS), puesto que los/las 6 Sres./Sras. Concejales/Concejalas ni siquiera se dignaron en tratar el incremento de la misma propuesto oportunamente.

Los/Las 3 Sres./Sras. Concejales/Concejalas que asumen a partir del 10 de Diciembre, tienen la posibilidad, o mejor dicho, la obligación, de subsanar esta lamentable situación, respetando, nada más y nada menos que las Leyes que se encuentran en plena vigencia.

San Carlos Centro, 16 de Noviembre de 2023.