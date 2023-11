El viernes 1° de marzo es la fecha tentativa de inicio de clases 2024 en Santa Fe

El 1° de marzo de 2024, que cae en día viernes, es la “fecha posible” de inicio del ciclo lectivo en la provincia de Santa Fe. Así lo aseguró a El Litoral, el ministro de Educación de la provincia, Víctor Debloc. No obstante, aseguró que el cronograma "se terminará de definir” este lunes 6 en la reunión del Consejo Federal de Educación (CFE).

Consultado sobre lo poco habitual de que las clases arranquen un viernes en lugar de un lunes, el funcionario no vio inconvenientes de que se inicien la última jornada de la semana dado que "es un día hábil”. No es la primera vez que se pauta el comienzo de clases en un día que no sea lunes. Este año estaba previsto para el miércoles 1° de marzo, pero luego hubo 48 horas de paro docente.

Cabe recordar que la finalización formal del actual ciclo escolar está prevista para el 22 de diciembre en Santa Fe, aunque habitualmente esa es la fecha de cierre de apoyos complementarios y exámenes de secundario. Hay que considerar que el nivel inicial y primario suele terminar antes.

Otras jurisdicciones

De esta manera, todas las jurisdicciones ya comienzan a preparar su agenda para el año entrante. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires definió para 2024 que el Nivel Inicial y Primario comenzarán las clases de manera anticipada el 26 de febrero, mientras que la Secundaria lo hará una semana después: el lunes 4 de marzo.

El inicio de las clases en Córdoba también sería el lunes 26 de febrero, para los distintos niveles y modalidades de la educación general obligatoria.

La Ley 25.864 fija un ciclo lectivo anual mínimo de 180 días de clase para los establecimientos educativos de todo el país del nivel inicial, primario y secundario. Pero en el marco del Consejo Federal de Educación (Resolución N° 431/22) las jurisdicciones fijaron un compromiso por 190 días de clases para los alumnos y alumnas, en parte para morigerar el impacto de los paros. Fuente: El Litoral