Rinaudo “Voy a seguir trabajando desde la transparencia y honestidad que me caracterizan”

Bueno gente, buen día. Me siento contento y agradecido. Ahora sí, con el diario del lunes. Qué decir que no se haya dicho y no se haya manifestado con la buena voluntad de los sancarlinos…

Primero quiero agradecer a la familia, pilar de todo sostén y siempre presente en toda defensa de situaciones injustas y luchas diarias, a los candidatos y al grupo de trabajo magnifico que me escoltó por su tiempo y dedicación. Y a todos los sancarlinos comprometidos que nos acompañaron en esta lucha.

Era una apuesta fuerte que se gestó en 6 meses e hicimos temblar todo tipo de estructura política, se hizo todo lo posible, pero lo que sí sabemos que sembramos un camino para que próximamente se concrete, porque seguiremos trabajando duro, organizando y preparando propuestas desde el espacio de SOMOS SAN CARLOS y presentando proyectos desde el concejo municipal. No es una frase armada y sin sostén el decir “voy a seguir trabajando desde la transparencia y honestidad que me caracterizan”, no miento, trabajé y trabajo por mejorar cada día donde me toca, y para esto, además, salir de la zona de confort, porque a esto también hay que ponerle mucho corazón. Sé que todo ocurre porque Dios quiere, y así seguiremos trabajando.

Muy contento porque mi compañera celestial NOEMI GORGO, con todo su esplendor, su humildad, su personalidad y toda su carga diaria pudo ingresar al concejo, y sé que le va a dar el valor y carácter necesario para que sigamos cambiando la forma de trabajar por la ciudad.

ESTO ES POLÍTICA Y SIEMPRE HAY REVANCHA

No lo tomamos como una derrota, por el contrario es el camino a seguir a futuro, hicimos una excelente elección y el 50% de la ciudad nos respaldó y eso es lo importante.

Y para cerrar me quedo con esta frase de una pilar del grupo: “A veces todo lo que hacemos parece que no alcanza...pero todo lo que hacemos en la vida cuenta.”

Ariel Rinaudo