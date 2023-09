PreViaje: los precios que pueden cobrar hoteles y excursiones

El sector hotelero y las agencias de viajes firmaron un acuerdo de precios para PreViaje 5, que se dio a conocer luego del lanzamiento del programa el jueves pasado y la apertura de la venta el viernes último. De esa manera, se repite el esquema de fijación de tarifas que ya rigió en las dos anteriores ediciones, con el objetivo de "evitar abusos" por parte de los prestadores.

El listado incluye el detalle de las tarifas máximas que podrán cobrar los hoteles, provincia por provincia, hasta el jueves, día en que está previsto que cierre la venta de PreViaje 5.

También se acordaron precios de referencia para los paquetes turísticos que ofrecen las agencias de viajes.

Participan los mismos operadores que en la cuarta edición, más otros que se sumaron a esta.

Precio de los hoteles

Por caso, un hotel 5 estrellas de Mar del Plata no podrá cobrar más de $ 78.549 la noche en base doble. Significa un incremento del 76% comparado a PreViaje 4, cuando salía $ 44.569. En la Ciudad de Buenos Aires, la habitación más cara no puede salir más de $ 79.164 la noche en base doble. Contra los $ 44.824 de PreViaje 4, es un 76% de aumento también. En tanto, la más económica, en alojamientos de 1 y 2 estrellas, ahora no puede costar más de $ 14.218.

En Córdoba, se consiguen cuartos más baratos en complejos 5 estrellas, por $ 40.456 la noche en base doble. Por su parte, una habitación en un establecimiento 3 estrellas tendrá una tarifa máxima de $ 40.212 en Villa Carlos Paz bajo las mismas condiciones, mientras que alojarse en hoteles de 1 y 2 estrellas costará no más de $ 14.188.

Los hoteles más caros se encuentran en los Esteros del Iberá (Corrientes), donde los 5 estrellas cobran hasta $ 140.501 la noche en base doble. Le siguen Neuquén con $ 151.335 en el departamento de Los Lagos, con Villa La Angostura y Villa Traful como localidades más importantes; y Tierra del Fuego con $ 151.320 en el caso de Ushuaia

En tercer lugar, quedó Río Negro con $ 126.420 para hoteles 5 estrellas de Bariloche, mientras que en cuarto puesto se ubicó Mendoza con $ 122.956 para zonas como Luján de Cuyo, Malargüe, Tunuyán y Tupungato. Cierran el top-5 San Martín de los Andes y Junín de Los Andes (Neuquén), con $ 95.222.

Paquetes turísticos

En el caso de paquetes turísticos, los más económicos se encuentran en viajes a Cataratas del Iguazú (Misiones) con un precio tope de $ 42.887. El importe corresponde a la tarifa por persona en base doble, incluyendo tres noches de alojamiento en hotel 3 estrellas con servicio de desayuno, más traslados de llegada y salida desde y hacia el aeropuerto y asistencia al viajero (no incluye vuelos ni entradas a parques nacionales o provinciales ni reservas). Le siguen viajes a Merlo (San Luis) con $ 47.508. En este caso, aplican las mismas condiciones, solo que no incluye los traslados.

Por otra parte, los paquetes más caros se encuentran en viajes a localidades como Jujuy y San Juan, con $ 131.916 y $ 119.342, para excursiones a la Quebrada de Humahuaca y el Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna).

Detrás están La Rioja ($ 98.874 para el Parque Nacional Talampaya), Paraná ($ 91.880 con la navegación en catamarán por el Río Paraná), destinos del sur -como Bariloche ($ 89.643 para Circuito Chico), Ushuaia ($ 85.573 para el Parque Nacional de Tierra del Fuego) y San Martín de los Andes ($ 85.550 para un paseo por la ciudad)- y Termas de Río Hondo ($ 85.933). Fuente: LT 10