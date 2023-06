San Carlos Sud: Entrega de tablets Programa “Conectando con Vos”

Los dispositivos que no se entregan se devuelven al ENACOM, NO SE PUEDEN GUARDAR.

Cabe aclarar que es el ENACOM quien verifica el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios, a saber, ingresos no mayores a 2 SMVM, jubilaciones mínimas, que no se tenga empleo formal, bienes a su nombre, que sean personas mayores a 16 años, etc.

Seguiremos trabajando para continuar acercando estos programas de conectividad a los vecinos de San Carlos Sud.