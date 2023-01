WhatsApp: "estados de voz", la nueva función que llega al mensajero

Los estados ocupan para muchos un lugar de importancia al momento de comunicarse en WhatsApp. Para que cada vez sean más los usuarios que se vuelquen a esta función, Meta promete hacerlos más atractivos con la posibilidad de combinarlos con los mensajes de voz.

Según adelantó WABetaInfo, clave a la hora de adelantar los próximos lanzamientos del servicio de mensajería, los primeros indicios de esta novedad que apuntaban la posibilidad de grabar mensajes de voz en los estados ahora será oficial. Al menos para algunos usuarios que tienen la última beta.

La versión 2.23.2.8 para el sistema operativo Android, que de momento se encuentra en fase de pruebas (beta), integra ya la posibilidad de crear notas de voz entre las herramientas de la creación de estados. Esto supone un paso más para que ‌acabe llegando a todos los usuarios más pronto que tarde.

La interfaz elegida, al menos por lo que adelantó WABetainfo en su última beta, es la misma que filtraron hace unos meses.

Básicamente se accede a ella desde la pestaña de "Estados" pulsando en el icono del micrófono, el cual es el que recibe la novedad, dejando el ya conocido icono en forma de lápiz para los estados de texto y el de la cámara para añadir fotografías o vídeos.

Ya dentro de la herramienta de grabación encontramos unas posibilidades similares a la de las notas de voz en los chats, solo que los audios no pueden exceder los 30 segundos. Sin embargo, sí permiten por ejemplo reproducir la nota de voz e incluso descartarla antes de subirla.

También cabe decir que, al menos por lo que se ve en las capturas, también se podrá personalizar el fondo y añadir otros elementos de texto y emojis. La nota de voz se verá en la parte central con su apariencia de siempre, teniendo el resto de personas que pulsar en el botón play para que comience la reproducción cuando vean el estado.

Por el momento, WhatsApp no especificó cuando podría llegar esta funcionalidad a todos los usuarios que estén en la beta y tampoco cuándo hizo lo mismo con la versión estable, tanto para los dispositivos Android como iOS.

En cualquier caso, todo apunta a que la llegada de esta nueva función se concretaría en los próximos meses y, aunque no llame la atención de muchos, no caben dudas que será una de las novedades disruptivas dentro de la app de mensajería en 2023 tras la implementación de la conexión Proxy hace unas semanas.

Modo compañero y editar mensajes

Además, el mensajero prepara cambios para este 2023. Una de ellas es el "modo compañero".

Esta función, que ha sido probada por los dispositivos Android bajo el nombre de Modo Compañero, permitiría que una cuenta sea compartida por más de un dispositivo, para usar la misma cuenta sin necesidad de que ambos compartan el mismo número de teléfono.

Una de las más atractivas es la que permite conectar la tableta al WhatsApp. De momento, según la página web WABetaInfo, solo se ha desarrollado la muestra de una pantalla de cierre de sesión tentativa que indica la finalización de la conexión de un dispositivo móvil desde otro.

La opción permitirá que los usuarios eliminen el perfil en una tableta o segundo celular, desde su dispositivo principal, lo que podría convertirse en otra opción de seguridad en caso de presentarse alguna duplicación de cuenta.

Otra opción interesante es la de editar mensajes.

La función de edición de mensajes se podrá realizar directamente desde el mensaje.

Si el mensaje todavía no fue visto, el emisor tendrá la posibilidad de editar el contenido enviado. El plazo no será indefinido ya que se contemple un periodo máximo de 15 minutos. Una vez superado, el contenido no podrá ser modificado.

Además, como una opción de seguridad en esta futura característica, los mensajes que fueron modificados tendrán una etiqueta de “Editado” ubicada en la parte inferior derecha de la burbuja del texto.

Por el momento, no se ha reportado que los usuarios hayan sido notificados sobre el cambio del contenido de un mensaje o que puedan ver un historial de cambios, pero son características que podrían desarrollarse en los siguientes meses.

FUENTE: CLARIN