Asamblea de Argentino para definir el cambio a Liga Esperancina de Fútbol o la permanencia en Liga Santafesina

En horas de la mañana de este lunes los referentes de la institución albiceleste dialogaron con nuestro medio de comunicación para brindar información.

Por su lado Darío Engel expresó "el jueves 19 de enero se desarrollará la Asamblea Extraordinaria, a la hora 19:30 el primer llamado y a la hora 20:30 el segundo, y el motivo de la misma es votar por el cambio a la Liga Esperancina de Fútbol o la permanencia en la Liga Santafesina. Nosotros queremos que los socios tomen esta decisión, ya que nosotros los directivos no tenemos ningún tipo de inconvenientes en la Liga Santafesina, ni con ninguna institución de la Liga Santafesina, el único problema es la inseguridad que hay en la ciudad de Santa Fe que se agrava día a día".

Continuó explicando "últimamente nuestros socios no quieren ir a la ciudad de Santa Fe a ver los partidos por la inseguridad y también porque a veces las canchas no se encuentran en condiciones para disputarse los partidos, pero este último tema se está trabajando para ir mejorando, lo más complejo es la inseguridad de la ciudad que es una problemática que no corresponde a la Liga y lo maneja la provincia y no se está haciendo nada al respecto y vemos que cada vez se agrava más la situación".

Por otra parte Roberto Rossi sostuvo "los violentos hechos que protagonizaron los hinchas de un equipo de fútbol contra los jugadores y dirigentes de Argentino de San Carlos en diciembre del año pasado tras enfrentarse en un partido aceleraron los tiempos, nosotros teníamos en carpeta este tema que iba a ser tratado durante el año, pero este episodio apresuró los tiempos y ahora pedimos que los verdaderos dueños del club nos ayuden a tomar la decisión de pedir el pase o no, pero que sea una decisión democrática y el socio decida por medio del voto".

Por último Alejandro Baine puntualizó en ese sentido "hicimos cuadros comparativos con lo que ofrece cada Liga para que el socio decida lo que conviene".

"Ambas Ligas tienen las categorías que nosotros estamos trabajando, Escuelita, Infantiles, Mayor, Primera y Femenina, el tema es la forma, sistemas de juego o los torneos en sí. En Escuelita son muy similares ambas Ligas, juegan con Torneos obligatorios cada 15 días, en las Inferiores nos encontramos con una diferencia de formato, la Liga Santafesina se juega por año de nacimiento y en la Esperancina cada categoría abarca dos años de nacimiento. En tanto en Primera y Reserva son torneos distintos, Liga Esperancina tiene un solo torneo largo con torneos de ida y vuelta, y la Santafesina tiene un torneo apertura de todos contra todos y un clausura con dos zonas. La categoría Femenina al ser una disciplina nueva ambas Ligas están esperando qué cantidad de equipos tienen inscriptos para el 2023 para encarar sus torneos. Toda esta información ya se dio a conocer a los socios por las redes y medios de comunicación para que comparen y tomen la decisión final con el voto".

Rossi además dijo "cabe resaltar que los socios habilitados para votar son los socios activos, institucionales y deportistas mayores de 18 años, que deberán asistir con el documento de identidad y tener la cuota al día hasta el mes de noviembre".

"El padrón ya está disponible en la Secretaría del Club para los que quieran consultar o tengan alguna duda, y también estará disponible el día de la Asamblea".

"La elección va a ser a sobre cerrado, con un Escribano constatando y dos socios del club corroborando la elección, que se realizará en el Gimnasio Remigio Lezcano, ubicado en calle San Martín 465 de la ciudad de San Carlos Centro".

Engel culminó "esperamos a todos los socios que se acerquen a la Asamblea Extraordinaria, tenemos 7000 socios y esperamos que asistan, para nosotros es muy importante".