Teresita: La mamá de tres bomberos. "Si arriesgan la vida por otra persona es realmente maravilloso"

Teresita se define como una mujer creyente, que enseñó a sus hijos desde pequeños el valor de servir al prójimo, quizás de esta manera encaminó a sus niños para que continuaran esta tarea de servicio.

Su hija mayor Estefanía fue la precursora de esta pasión en la familia, comenzó a desempeñarse como cadete en el Cuartel de San Carlos a los 14 años y estuvo hasta cerca de los 30 años, (momentáneamente no se encuentra en este trabajo).

Su otro hijo Ezequiel comenzó a los 12 años y hoy cuenta con 29 y el más chico de todos, Luciano, empezó a los 11 y hoy tiene 19 años, y ambos continúan desempeñándose en el Cuartel de Bomberos de San Carlos.

Teresita siempre inculcó a sus hijos servir al prójimo "me siento orgullosa, lo dice emocionada, y además manifestó "no siento miedo que intervengan en situaciones peligrosas, al contrario, me siento bien porque pienso que van a ir a ayudar a alguien que está en problemas y van a hacer algo bueno".

Asimismo remarcó "nadie tiene la vida comprada, a todos nos puede pasar algo, y si arriesgan la vida por otra persona, es realmente maravilloso".

Además esta mujer madre de tres hijos bomberos, tiene una nuera bombero y un yerno bombero, así que la pasión los fue uniendo a todos hasta convertirse en una gran familia.

"Es una carrera de locos, ellos tienen otras responsabilidades y otra rutina que los jóvenes que siguen otras carreras no la tienen, y uno tiene que estar atrás como papás y apoyarlos constantemente".

Finalizó Teresita "ser mamá es un regalo de Dios, que nos permite que acompañemos a nuestros hijos en el proceso de la vida, para que se conviertan en hombres y mujeres de bien, y en mis caso tener tres hijos que eligieron esta vocación me llena de orgullo".