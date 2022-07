El "plan low cost" de Netflix para frenar el éxodo de usuarios

Netflix anunció que espera lanzar su plan de suscripción con anuncios a principios de 2023 en un puñado de países, pero no especificó cuáles. La confirmación aparece luego de que la plataforma anunciara que cobrará por compartir la cuenta, algo que derivó en múltiples quejas y nuevas bajas de suscripciones.

“Probablemente comenzaremos en un puñado de mercados donde el gasto en publicidad es significativo. Como la mayoría de nuestras nuevas iniciativas, nuestra intención es implementarlo, escuchar y aprender, e iterar rápidamente para mejorar la oferta. Por lo tanto, nuestro negocio de publicidad en unos pocos años probablemente se verá muy diferente de lo que parecía el primer día”, dijo la compañía en una carta a inversionistas reportada por Deadline.

A su vez, los ejecutivos de Netflix dijeron durante una entrevista de resultados del segundo trimestre de 2022 que su plan de suscripción con anuncios no incluirá todo el contenido que puede verse actualmente en la plataforma, al menos no en un inicio.

“Hoy, la gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix, podemos incluirlo en el plan con anuncios”, dijo el co CEO de Netflix, Ted Sarandos. “Hay algunas cosas que no, sobre las que estamos hablando con los estudios, pero si lanzamos el producto hoy, los miembros en el plan de anuncios tendrían una gran experiencia. Eliminaremos contenido adicional, pero ciertamente no todo, pero no creemos que sea un freno material para el negocio”.

“Ciertamente es bueno tenerlo”, dijo por su parte director financiero Spencer Neumann. “Pero no es imprescindible. Como dice Ted, podemos lanzar hoy sin ningún derecho adicional de autorización de contenido. Ojalá podamos complementar eso, pero seremos disciplinados en lo que hacemos”. Los ejecutivos tampoco especificaron qué contenido no estaría disponible de inicio en el plan con publicidad. FUENTE: LT10-AGENCIAS