Turnos para vacunarse contra el Covid-19 este jueves

Locales 27 de abril de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de personas para vacunarse contra el Covid-19 este jueves 28 de abril.
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Además destaca que “no es necesario esperar un período de tiempo determinado para realizarse la vacuna Covid si se han aplicado otra vacuna en esos días, inclusive el mismo día se pueden aplicar juntas con otras vacunas”.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    ELBA MARIA JUANA    4873979
ADALID    ESTHER VILMA    1689213
ALBERTO    MARIA FERNANDA    21768925
ALBRECHT    NESTOR JOSE    10338595
ANDINO    ANTONIO FELIX ABEL    10698927
ANTONIN    EMILCE HAYDEE    4750761
ARCANDO    ALBERTO OVIDIO    5408664
ARCANDO    MARÍA EMILIA    12369554
BARBERO    MIRTA ANA MARIA    4648960
BARBERO    VIVIANA GUADALUPE    22155080
BENDER    INES DEL CARMEN    9991845
BERARDO    NELLI LUISA    1687207
BERNAL    EDDA MARIA    2394973
BERNARDI    SUSANA MARIA    10935909
BERNARDI    MIRTA GUADALUPE    12190326
BERTONE    BEATRIZ ESTER    12020194
BERTOSSI    RUBEN FRANCISCO    6248986
BERTOSSI    CARLOS ALBERTO    10413908
BERTOSSI    STELLA MARIS    11510868
BERTOSSI    PRUDENCIO VICENTE    6190454
BERTRAMO    MODESTO JOSE JUAN    6213622
BERUTTI    CELIDO BAUTISTA    6240520
BESSONE    LILIA MADE    909752
BIANCUCCI    ESTER NELIDA    1531148
BISIGNANO    DANTE LEONARDO    6208156
BONARDI    ELISA MARGARITA    6117030
BORTOLOZZI    RENE ARTEMIO    10397430
BRIGGILER    ALBERTO LUIS    6307410
BRUNKHORST    MARÍA ESTER    5285463
BULCHI    GLORIS TERESA    11709552
BULZAK    GABRIELA GUADALUPE    22526383
BUTKUS    JOSÉ LEÓN    10397436
CABALLERO    MIRTA DEALMA    4103725
CARABAJAL    FEDERICA    12592330
CASCO    HORACIO DANIEL    10891794
CASSINI    RAÚL RODOLFO    11510861
CEAGLIO    ESTER ISABEL    4750793
CEAGLIO    JUAN CARLOS    13779761
CEBALLOS    JOSEFA ISABEL    1531065
CEJAS    RITA NÉLIDA    10315459
CHAVARINI    MARIA CRISTINA    12417682
CHAVARINI    NORMA CATALINA    13205714
CHIARO    ETHEL GRACIELA    4133900
CLAUSEN    MARIA ROSA    10338596
CLAUSSEN    NÉLIDA ELVIRA    1120092
COLOMBA    VILMA FERNANDA JUANA    6087982
COLOMBA    ROSA PAULINA    6116932
CORBOZ    AZUSENA LEONTINA    6088352
CORTES    LUIS AMADO    6202928
CUENCA    RAMONA ELISA    10280546
DEL BARCO    DANIEL RICARDO    22014692
DELLAVIA    MARIA ISABEL    11798272
DESTEFANIS    EDGARDO JOSÉ ANGEL    10974388
DONNET    RODELBER OVIDIO    6211508
DOSSIO    ROGELIO ANTONIO    11505656
EBERHARDT    ANGELA IRENE    4233495
EBERHARDT    ALICIA FIDELA    10338587
EBERHARDT    ROMILDA MARIA    6111178
EBERHARDT    NESTOR LUCIANO    6204292
EHRSAM    LILIANA NORMA    6407614
EMMERT    INES DEL CARMEN    749684
FACCIOLI    ADELINA MARIA    4837822
FAVRE    GRISELDA GUADALUPE    22183484
FAVRE    ADRIANA INES    22352801
FERRARIS    ROBERTO ANTONIO    6253053
FERRERO    ESTER MARIA    6116463
FERREYRA    ESTEBAN ELPIDIO    8636906
FIGUEROA    JOSE MARIA    10974378
FREIJO    MABEL MATILDE FILOMENA    4649675
FRUTOS    ELSA INES    6125918
FUNES    NILDA GLADIS PIERINA    2242272
GALLO    YOLANDA DOMINGA BEATRIZ    6086747
GALVAGNO    NELVA IRIS TERESA    2394993
GAMBANDE    LUIS EDGARDO    10524894
GARNERO    MARIA DEL CARMEN    6146318
GASSER    ALCIDES RICARDO    6258988
GASTRICINI    MAVEL LUCIA CAROLINA    591392
GAUNA    RAMONA CRISTINA    22108985
GENERO    MIGUEL ANGEL    10935922
GIACOMINO    YOLANDA OLINDA    12417697
GIAY    VILMAR JOSÉ    6198718
GIRAUDO    LUIS DELIO    5068903
GODOY    LUIS ROSARIO    13418425
GOMEZ    RAMONA EVITA    11232379
GONDA    LILIANA BEATRIZ    16756508
GUARDIA    RUBEN EDUARDO    22193319
GULLINO    RUBÉN LEONIDAS    3167704
GUTIERREZ    FANNY    6125845
HANG    NELMA BETTY    5285441
HERNANDEZ    HECTOR RAUL    16038832
HISCHIER    MARCELA MARIA    21583473
IBAÑEZ    LEOLINDA    2881337
IMHOFF    LIDIA PAULINA    908002
IMHOFF    MARÍA JOSEFINA    6116851
IMHOFF    OFELIA LUISA    908050
IMSAND    VALERIA TERESA    2967800
IMSANT    ELVIRA JOSEFINA    6116889
IMVINKELRIED    LIDIA MERCEDES    4233450
IMWINKELRIED    IRENE CATALINA    1119841
INVINKELRIED    HAIDEE ROSA    5285409
JACQUIER    LUIS ALBERTO PEDRO    6258497
JANDA    MARIA ANUNCIA CLARA    2079884
JORGE    LAURA GUADALUPE    21804121
KESLER    ELSA MARIA    11505657
KESLER    GRISELDA MERCEDES    14864660
KLING    DELIA MARÍA    10397426
KUCHEN    NILDA MARIA    6125836
KUCHEN    EULALIA ROSA    1120008
LACUADRA    ELIDA BEATRIZ    1528973
LADNER    GRACIELA RAQUEL    12181896
LAGGER    ALCIDES HECTOR FEDERICO    6208177
LALLANA    DELIA MARTA    3989806
LANDOLT    OFELIA CATALINA    591298
LANFRANCO    OSVALDO PEDRO    11505661
LASSINO    MARTA GLADIS    3782493
LAURENTI    ALICIA MARIA    6407609
LENCINA    SARA RAQUEL    10563130
LEVRINO    JUAN CARLOS LUIS    5068912
LONGO    MARTHA MARIA    3989810
LOPEZ    WALTER OSMAR    10863625
LUNA    RAMONA SOCORRO    12134693
MADOERY    EDITA SUSANA    4954815
MAGNIN    YOLANDA GRACIELA    10057578
MAMY    CELSO MARCELO    6213627
MARCONI    NELIDO JOSE    6195499
MAROZZI    LUISA JUANA    6327088
MARTINET    GLADYS EDNA    6119593
MARTY    ANA MARIA    10057852
MARUCCO    ADRIANA LEONOR    14207757
MATEUCHI    ROSA OTILIA    4378761
MÁZZARO    IRIDES ISABEL    6088044
MEHRING    RAFAEL ANTONIO    10516377
MELANO    TEDI MIGUEL    6204187
MELICA    ADELIA DOMINGA    6111585
MENDEZ    DAMIAN GUILLERMO    10935921
MENDEZ    AMILCAR CESAR    12661273
MENDOZA    HECTOR EDUARDO    20144839
MERCAU    ALEJANDRO NICASIO    7657647
MICHLIG    ELVIO PABLO    6258486
MINUTTI    SERGIO GUILLERMO    16613842
MOINE    ALFREDO DEONISIO    2390047
MORCILLO    FLORENCIO    6214400
MOSQUEDA    ALEJANDRO FRANCISCO    3165804
MÜLLER    NIDYA ELENA    6106968
MUSSI    MARIA CESIRA    6106956
NEFFEN    CARMEN MARTINA    6111159
NOCIONI    ENRIQUE FEDERICO    10812594
NOIRGEAN    ONEGLIO HERNÁN    21804127
NOVERO    ARIEL MARIO    21804136
OCCELLO    BELQUIS MELANIA    6119737
OGGIER    CLAUDIA ANDREA    22308896
OLIVA    ROSA JESUS    10057580
ORSINGHER    ALEJANDRO ANTONIO    6208927
ORTEGO    IDELMA NORA    2967615
PALACIOS    EDGARDO GERARDO    10812591
PALACIOS    VIVIANA CLAUDIA    22165824
PASSERINI    MARTA INES    10430380
PELEGRINA    NILDA ROSA    12545069
PERETTO    GAUDENCIO TEOFILO    6208908
PEREZLINDO    FAUSTINA GUADALUPE    11019407
PERREN    OSCAR CARLOS    6307407
PERREN    ALFREDO FELIPE    16629456
PETRUK    OSCAR ANDRES    22155062
PIETRASANTA    CLOTILDE VALENTINA    6099185
POCHETTINO    MATILDE EMILIA    4940103
POLITO    JOSE AGUSTIN    3670458
PROPST    ELVA BELKIS    6087891
RABELLINO    ROMANA    93769945
RAMONDA    DORALINA GENOVEVA    6101978
REIBLE    SUSANA GUADALUPE    13762334
RIPANI    HUGO ALBERTO RAMÓN    8467436
RIVA    MARCELO ALFREDO    13779765
RODRIGUEZ    MARIA JULIA    4755987
RODRIGUEZ    MIRTA YOLANDA    22765509
ROLFO    MARIA MAGDALENA    6097115
RONCHINO    MARTA EMMA    5973730
ROSSO    RUBÉN ARTURO    11505659
RUFINO    MARINA PAULA    21804133
SALAS    ELIDA BEATRIZ    4571195
SALERA    NIDIA MARIA    12658447
SANCHEZ    YRENEO    12190322
SARRIA    BLANCA LIDIA    2394950
SARU    VICTOR HUGO    10974391
SAVINO    MARIO LUIS    5531631
SAVINO    ALBERTO BARTOLOME    10812588
SCHALBETTER    SILVIA GUADALUPE    10822005
SCHENZLER    MARIA TERESA    6111127
SCHMIDHALTER    DORA CARMEN    6116924
SCHMIDHALTTER    MARIA CRESENCIA    4755993
SCHMITHALTER    ERMINDA    6111022
SOTTOCORNO    OLGA BEATRIZ    10246269
STALDER    SILVIO JULIO    6307445
STANICH    MARCELO OSCAR    21804113
STETTLER    EDUARDO GUILLERMO    3169082
STIEFEL    ELSA MARIA    4973636
STRAUSS    MARIA ANA    10058312
TEJEDA    MIRTA ELENA    4940149
TERISOTTO    ALICIA BEATRIZ    10430337
TESSORE    MARTA INES    6147519
THELER    GRACIELA TERESA    13052904
TINDILLER    GINETTE MARIA ANGELA    93172459
TRICONE    MARIA ESTER    4648970
TRICONE    JOVINO JUAN NICOLAS    6198708
VALLEJO    LIDIA JULIA    6097293
VARAYOUD    FRANCISCO OLAVO    6206501
VAUDAGNA    CARLOS JUAN    6307406
VEGA    MANUEL ALBERTO    12986947
VILLÁN    GUILLERMO SERAFÍN    21804102
VILLARRUEL    ROSITA TERESA    4750795
VITELLI    LUIS MARIA    6305091
WALKER    SABINA CARMEN    2080674
YACOB    NESTOR PEDRO    6249237
YOSSEN    MIGUEL ANGEL    6253338
YOSSEN    MIGUEL ANGEL    7890312
YOSSEN    PAULINA ADELA    1120052
YOST    AIDE ANTONIA    2394937
YUNG    OSCAR ENRIQUE    10397429
YUNG    ISOLDA ERMINDA    11505652
ZALAZAR    CRESENCIA BEATRIZ    4221287
ZALMANN    ELAURENTINO EMILIO    6216727
ZARATE    PEDRO    94178216
ZENCLUSEN    SILVERIA MARIA    908054
ZENCLUSSEN    ROBERTO AGUSTIN    10617628
ZUBER    EULALIA MARIA    4755969
ZURSCHMITTEN    SUSANA ESTELA    21804112

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