Turnos para vacunarse contra el Covid-19 este jueves
Además destaca que “no es necesario esperar un período de tiempo determinado para realizarse la vacuna Covid si se han aplicado otra vacuna en esos días, inclusive el mismo día se pueden aplicar juntas con otras vacunas”.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA ELBA MARIA JUANA 4873979
ADALID ESTHER VILMA 1689213
ALBERTO MARIA FERNANDA 21768925
ALBRECHT NESTOR JOSE 10338595
ANDINO ANTONIO FELIX ABEL 10698927
ANTONIN EMILCE HAYDEE 4750761
ARCANDO ALBERTO OVIDIO 5408664
ARCANDO MARÍA EMILIA 12369554
BARBERO MIRTA ANA MARIA 4648960
BARBERO VIVIANA GUADALUPE 22155080
BENDER INES DEL CARMEN 9991845
BERARDO NELLI LUISA 1687207
BERNAL EDDA MARIA 2394973
BERNARDI SUSANA MARIA 10935909
BERNARDI MIRTA GUADALUPE 12190326
BERTONE BEATRIZ ESTER 12020194
BERTOSSI RUBEN FRANCISCO 6248986
BERTOSSI CARLOS ALBERTO 10413908
BERTOSSI STELLA MARIS 11510868
BERTOSSI PRUDENCIO VICENTE 6190454
BERTRAMO MODESTO JOSE JUAN 6213622
BERUTTI CELIDO BAUTISTA 6240520
BESSONE LILIA MADE 909752
BIANCUCCI ESTER NELIDA 1531148
BISIGNANO DANTE LEONARDO 6208156
BONARDI ELISA MARGARITA 6117030
BORTOLOZZI RENE ARTEMIO 10397430
BRIGGILER ALBERTO LUIS 6307410
BRUNKHORST MARÍA ESTER 5285463
BULCHI GLORIS TERESA 11709552
BULZAK GABRIELA GUADALUPE 22526383
BUTKUS JOSÉ LEÓN 10397436
CABALLERO MIRTA DEALMA 4103725
CARABAJAL FEDERICA 12592330
CASCO HORACIO DANIEL 10891794
CASSINI RAÚL RODOLFO 11510861
CEAGLIO ESTER ISABEL 4750793
CEAGLIO JUAN CARLOS 13779761
CEBALLOS JOSEFA ISABEL 1531065
CEJAS RITA NÉLIDA 10315459
CHAVARINI MARIA CRISTINA 12417682
CHAVARINI NORMA CATALINA 13205714
CHIARO ETHEL GRACIELA 4133900
CLAUSEN MARIA ROSA 10338596
CLAUSSEN NÉLIDA ELVIRA 1120092
COLOMBA VILMA FERNANDA JUANA 6087982
COLOMBA ROSA PAULINA 6116932
CORBOZ AZUSENA LEONTINA 6088352
CORTES LUIS AMADO 6202928
CUENCA RAMONA ELISA 10280546
DEL BARCO DANIEL RICARDO 22014692
DELLAVIA MARIA ISABEL 11798272
DESTEFANIS EDGARDO JOSÉ ANGEL 10974388
DONNET RODELBER OVIDIO 6211508
DOSSIO ROGELIO ANTONIO 11505656
EBERHARDT ANGELA IRENE 4233495
EBERHARDT ALICIA FIDELA 10338587
EBERHARDT ROMILDA MARIA 6111178
EBERHARDT NESTOR LUCIANO 6204292
EHRSAM LILIANA NORMA 6407614
EMMERT INES DEL CARMEN 749684
FACCIOLI ADELINA MARIA 4837822
FAVRE GRISELDA GUADALUPE 22183484
FAVRE ADRIANA INES 22352801
FERRARIS ROBERTO ANTONIO 6253053
FERRERO ESTER MARIA 6116463
FERREYRA ESTEBAN ELPIDIO 8636906
FIGUEROA JOSE MARIA 10974378
FREIJO MABEL MATILDE FILOMENA 4649675
FRUTOS ELSA INES 6125918
FUNES NILDA GLADIS PIERINA 2242272
GALLO YOLANDA DOMINGA BEATRIZ 6086747
GALVAGNO NELVA IRIS TERESA 2394993
GAMBANDE LUIS EDGARDO 10524894
GARNERO MARIA DEL CARMEN 6146318
GASSER ALCIDES RICARDO 6258988
GASTRICINI MAVEL LUCIA CAROLINA 591392
GAUNA RAMONA CRISTINA 22108985
GENERO MIGUEL ANGEL 10935922
GIACOMINO YOLANDA OLINDA 12417697
GIAY VILMAR JOSÉ 6198718
GIRAUDO LUIS DELIO 5068903
GODOY LUIS ROSARIO 13418425
GOMEZ RAMONA EVITA 11232379
GONDA LILIANA BEATRIZ 16756508
GUARDIA RUBEN EDUARDO 22193319
GULLINO RUBÉN LEONIDAS 3167704
GUTIERREZ FANNY 6125845
HANG NELMA BETTY 5285441
HERNANDEZ HECTOR RAUL 16038832
HISCHIER MARCELA MARIA 21583473
IBAÑEZ LEOLINDA 2881337
IMHOFF LIDIA PAULINA 908002
IMHOFF MARÍA JOSEFINA 6116851
IMHOFF OFELIA LUISA 908050
IMSAND VALERIA TERESA 2967800
IMSANT ELVIRA JOSEFINA 6116889
IMVINKELRIED LIDIA MERCEDES 4233450
IMWINKELRIED IRENE CATALINA 1119841
INVINKELRIED HAIDEE ROSA 5285409
JACQUIER LUIS ALBERTO PEDRO 6258497
JANDA MARIA ANUNCIA CLARA 2079884
JORGE LAURA GUADALUPE 21804121
KESLER ELSA MARIA 11505657
KESLER GRISELDA MERCEDES 14864660
KLING DELIA MARÍA 10397426
KUCHEN NILDA MARIA 6125836
KUCHEN EULALIA ROSA 1120008
LACUADRA ELIDA BEATRIZ 1528973
LADNER GRACIELA RAQUEL 12181896
LAGGER ALCIDES HECTOR FEDERICO 6208177
LALLANA DELIA MARTA 3989806
LANDOLT OFELIA CATALINA 591298
LANFRANCO OSVALDO PEDRO 11505661
LASSINO MARTA GLADIS 3782493
LAURENTI ALICIA MARIA 6407609
LENCINA SARA RAQUEL 10563130
LEVRINO JUAN CARLOS LUIS 5068912
LONGO MARTHA MARIA 3989810
LOPEZ WALTER OSMAR 10863625
LUNA RAMONA SOCORRO 12134693
MADOERY EDITA SUSANA 4954815
MAGNIN YOLANDA GRACIELA 10057578
MAMY CELSO MARCELO 6213627
MARCONI NELIDO JOSE 6195499
MAROZZI LUISA JUANA 6327088
MARTINET GLADYS EDNA 6119593
MARTY ANA MARIA 10057852
MARUCCO ADRIANA LEONOR 14207757
MATEUCHI ROSA OTILIA 4378761
MÁZZARO IRIDES ISABEL 6088044
MEHRING RAFAEL ANTONIO 10516377
MELANO TEDI MIGUEL 6204187
MELICA ADELIA DOMINGA 6111585
MENDEZ DAMIAN GUILLERMO 10935921
MENDEZ AMILCAR CESAR 12661273
MENDOZA HECTOR EDUARDO 20144839
MERCAU ALEJANDRO NICASIO 7657647
MICHLIG ELVIO PABLO 6258486
MINUTTI SERGIO GUILLERMO 16613842
MOINE ALFREDO DEONISIO 2390047
MORCILLO FLORENCIO 6214400
MOSQUEDA ALEJANDRO FRANCISCO 3165804
MÜLLER NIDYA ELENA 6106968
MUSSI MARIA CESIRA 6106956
NEFFEN CARMEN MARTINA 6111159
NOCIONI ENRIQUE FEDERICO 10812594
NOIRGEAN ONEGLIO HERNÁN 21804127
NOVERO ARIEL MARIO 21804136
OCCELLO BELQUIS MELANIA 6119737
OGGIER CLAUDIA ANDREA 22308896
OLIVA ROSA JESUS 10057580
ORSINGHER ALEJANDRO ANTONIO 6208927
ORTEGO IDELMA NORA 2967615
PALACIOS EDGARDO GERARDO 10812591
PALACIOS VIVIANA CLAUDIA 22165824
PASSERINI MARTA INES 10430380
PELEGRINA NILDA ROSA 12545069
PERETTO GAUDENCIO TEOFILO 6208908
PEREZLINDO FAUSTINA GUADALUPE 11019407
PERREN OSCAR CARLOS 6307407
PERREN ALFREDO FELIPE 16629456
PETRUK OSCAR ANDRES 22155062
PIETRASANTA CLOTILDE VALENTINA 6099185
POCHETTINO MATILDE EMILIA 4940103
POLITO JOSE AGUSTIN 3670458
PROPST ELVA BELKIS 6087891
RABELLINO ROMANA 93769945
RAMONDA DORALINA GENOVEVA 6101978
REIBLE SUSANA GUADALUPE 13762334
RIPANI HUGO ALBERTO RAMÓN 8467436
RIVA MARCELO ALFREDO 13779765
RODRIGUEZ MARIA JULIA 4755987
RODRIGUEZ MIRTA YOLANDA 22765509
ROLFO MARIA MAGDALENA 6097115
RONCHINO MARTA EMMA 5973730
ROSSO RUBÉN ARTURO 11505659
RUFINO MARINA PAULA 21804133
SALAS ELIDA BEATRIZ 4571195
SALERA NIDIA MARIA 12658447
SANCHEZ YRENEO 12190322
SARRIA BLANCA LIDIA 2394950
SARU VICTOR HUGO 10974391
SAVINO MARIO LUIS 5531631
SAVINO ALBERTO BARTOLOME 10812588
SCHALBETTER SILVIA GUADALUPE 10822005
SCHENZLER MARIA TERESA 6111127
SCHMIDHALTER DORA CARMEN 6116924
SCHMIDHALTTER MARIA CRESENCIA 4755993
SCHMITHALTER ERMINDA 6111022
SOTTOCORNO OLGA BEATRIZ 10246269
STALDER SILVIO JULIO 6307445
STANICH MARCELO OSCAR 21804113
STETTLER EDUARDO GUILLERMO 3169082
STIEFEL ELSA MARIA 4973636
STRAUSS MARIA ANA 10058312
TEJEDA MIRTA ELENA 4940149
TERISOTTO ALICIA BEATRIZ 10430337
TESSORE MARTA INES 6147519
THELER GRACIELA TERESA 13052904
TINDILLER GINETTE MARIA ANGELA 93172459
TRICONE MARIA ESTER 4648970
TRICONE JOVINO JUAN NICOLAS 6198708
VALLEJO LIDIA JULIA 6097293
VARAYOUD FRANCISCO OLAVO 6206501
VAUDAGNA CARLOS JUAN 6307406
VEGA MANUEL ALBERTO 12986947
VILLÁN GUILLERMO SERAFÍN 21804102
VILLARRUEL ROSITA TERESA 4750795
VITELLI LUIS MARIA 6305091
WALKER SABINA CARMEN 2080674
YACOB NESTOR PEDRO 6249237
YOSSEN MIGUEL ANGEL 6253338
YOSSEN MIGUEL ANGEL 7890312
YOSSEN PAULINA ADELA 1120052
YOST AIDE ANTONIA 2394937
YUNG OSCAR ENRIQUE 10397429
YUNG ISOLDA ERMINDA 11505652
ZALAZAR CRESENCIA BEATRIZ 4221287
ZALMANN ELAURENTINO EMILIO 6216727
ZARATE PEDRO 94178216
ZENCLUSEN SILVERIA MARIA 908054
ZENCLUSSEN ROBERTO AGUSTIN 10617628
ZUBER EULALIA MARIA 4755969
ZURSCHMITTEN SUSANA ESTELA 21804112