Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este viernes 4 de marzo
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.
Apellido Nombre Número de Documento
AGUIRRE JOSÉ CARLOS 25280039
AIMAR ADRIAN JOSE 20140429
ALANDA NANCI BEATRIZ 18506396
ALBRECHT GLADIS GUADALUPE 22511997
ALMIRON VANESA DEL VALLE 21707248
ALVAREZ DANIEL OMAR 25910128
AMHERDT VERONICA MARIA DE LUJÁN 25651930
ANDELIQUE ARMANDO ENRIQUE 16306803
ANDELIQUE LILIANA GUADALUPE 20856258
ARANCIO CARLOS ALBERTO 18616871
AYALA ADRIAN HORACIO 22144522
BARBERO MARIO ANDRES 18478606
BARRERA NORMA BEATRIZ 20627109
BARSANTI LEANDRO LUIS 36619075
BECKER MARIO RAÚL 22861659
BERNASCONI CLAUDIA ISABEL 22119577
BERUTTI LORENZO HAROLDO 23630783
BETTIG MIGUEL DARIO 20140763
BETTIG ANGEL FABIÁN 20563734
BONETTI HUGO MODESTO 20737611
BOSCO DIEGO RICARDO 24037880
BOUHIER GERMAN ABEL 21804195
BRANDAN JUAN CARLOS 16060024
BROCAL ERNESTO FABIAN 23264046
BRUSSINI PAOLA CRISTINA 25283471
BULLA CARLOS ROGELIO 44781641
CABRERA ELISABET ROSANA 20533202
CABRERA ADALBERTO OSCAR 21620898
CABRERA MICAELA 41217626
CACCIOLATTO DIEGO RENE 22679813
CAILLET BOIS SUSANA ANDREA 24063720
CAPROLI JULIO CESAR 23071819
CARENA PABLO AGUSTÍN 33664735
CARRARO MARIA ROSA 30624042
CARRIVALE CECILIA DANIELA 17728079
CARRIZO GERMAN CESAR 14731085
CASCO CARINA DANIELA 23691850
CASTAGNO MARIA ALEJANDRA 23872525
CASTELLANI SERGIO DARIO 20139650
CASTILLO CARINA GUADALUPE 23422915
CAVALCA MARIA SOLEDAD 25616815
CAVALLERO DIEGO HORACIO 21804107
CENA DARIO ROBERTO 25889770
CHIOSSO CRISTIAN JAVIER 21689188
CHUARD MARINA SOLEDAD 25281998
COLANDRÉ MARISA LILIANA 21905032
COLAUTTI LUIS ALBERTO 16306802
CORREA DANIELA ROSANA 27835247
CORTES OSCAR MARIANO 16881111
CROATTO JAVIER FRANCISCO 20254360
DELLA GIUSTINA MARCELO 25900112
DIAZ HILDA IRIS 4233459
DIAZ NANCY MARIA 22763703
DIAZ HÉCTOR GUSTAVO 23071845
DIAZ SILVINA DE LOS ANGELES 27174784
DIB KARIM ANTONIO 25910254
DIETRICH CRISTIAN ERNESTO 26009464
DILDA FABRICIO ALBERTO 22028724
DOLDAN EMILIA 30322568
DONNET MARCELO FABIÁN 20148127
DONNET GONZALO JOSE 23210065
EBERHARDT SILVIA EMA 21870434
EBERLE MARIA CECILIA 30554229
EGGEL FABIANA ANDREA 37773476
ENCINA MIGUEL ANTONIO 25721154
ESCOBAR BIBIANA MARCELA 21545343
ESCOBAR ALEJANDRO NICOLÁS 41637200
ESCOBAR CARLOS GASTÓN 26060315
FABRE JOSE ARMANDO RAMON 25047487
FEDERICHI ALBERTO JOSE 18441731
FEDERICHI BETINA RITA 22308883
FERRARI MAURO 36300939
FERRERO ANDREA DANIELA 20563766
FERRERO MARIANO GABRIEL 25920908
FORASTIERI JUAN ANDRÉS 25616460
FREY VALENTINI BEBA MILAGROS GUADALUPE 44231526
FUENTES JOSÉ ALBERTO 18268102
FUSSI JAVIER HUMBERTO 30881291
GALIANO RUBÉN MARCELINO 21413454
GALVAN SELVA ROXANA 26234407
GAMBA ADRIÁN JOSÉ 21413303
GARCIA ALEJANDRO GABRIEL 23160407
GIOVANNINI CLAUDIA PATRICIA 22009011
GOMEZ MARIA ELENA 21421039
HEIM CARINA MABEL 25852888
HERRERA ORTIZ ALEXANDER 95676896
HOFFMANN MARIELA CLAUDIA 21804134
IMSANT ELDO DANTE 20856254
IMVINKELRIED JUAN JOSE 20254361
INGARAMO GABRIEL OSCAR 23872573
JARA NICANOR LEONARDO 21048966
JONAS DANIEL MARTIN 21776897
JORGE SILVIA MARCELA 17367520
JULLIER SILVIA DEL CARMEN 20254238
JULLIER FABRICIO SEBASTIAN 25244193
JUNCOS ALICIA BEATRIZ 18340887
KERN OSCAR EUGENIO 18353340
KESSLER EZEQUIEL JESUS 35748060
KESSLER YOLANDA GUADALUPE 26078775
KLING SEBASTIAN OMAR 26855538
KLIPHAN MARTA NOEMI 16629530
KUCHEN GABRIEL OCTAVIO 20254269
KUCHEN DAIANA SOLEDAD 40702797
KUCHEN GUILLERMO CARLOS 26208004
LANDOLT CLAUDIO RENE 20373016
LEIVA JUAN JOSE 20563755
LEIVA LORENA CLAUDIA 25728868
LEMOS ALBERTO FRANCISCO 20191981
LEONI MARIA AYELEN 31103230
LEYBA MARIA JOSE 26063206
LLAHYAH YULIA FLORENCIA 33829710
LOPEZ ALCIDES 18549299
LOPEZ DARIO EDGARDO 20382698
LOPEZ MARÍA DEL CARMEN 21804100
LOPEZ RAMÓN ENRIQUE 18238501
LOPEZ EDUARDO RUBÉN 25781413
LÓPEZ ROBERTO DANIEL 21647418
LUNA RITA ALEJANDRA 25555910
LUQUE ESTELA MARI 21600339
LUQUE DAMIAN DAVID 25651928
MACIEL VERÓNICA LUJÁN 33664718
MANGIAUT DIEGO JAVIER 26055903
MANGOLDT GERMAN MIGUEL 20254221
MANSILLA LAURA VIRGINIA 35844071
MARCHETTI DANIEL HORACIO 17990086
MARCÚS DANIEL VICTOR HUGO 21413258
MARINE PAULA CARINA 22732596
MARTINEZ CARLA SOLEDAD 36300917
MARTINEZ LARA ESTEFANIA 37830657
MAURINO ANDRES 26407267
MAURINO BAUTISTA VICTOR 30390337
MENDOZA ROBERTO ADRIAN 22308858
MENENDEZ CARLOS MAXIMILIANO 20179941
MERMET ROBERTO CLAUDIO 20191970
MEURZET LEILA TATIANA 35289072
MEYNET LUCIANA MARIELA 26190151
MILL GLADYS BEATRIZ 20475208
MIÑO CARINA ELISABET 21804071
MOGICA LUIS OSVALDO 25857711
MOTTIER JAVIER CEFERINO 23350725
MOYANO DANILO MARCELO 20274182
MOYANO NOELIA MARIA 34965138
NANZER DANIEL OSVALDO 20254205
NAVARRO JORGE ALBERTO 22917983
NEUMANN MARINA GUADALUPE 25728896
NIERENBERGER CLAUDIA ESTER 22039229
NIERENBERGER NATALIA SOLEDAD 33924633
NIETO NICOLAS DANIEL 32274626
NOTTA STELLA MARIS 23630781
OBERLIN LUCAS ANDRES 30171935
OCAMPO GONZALEZ ZULMA HAYDEE 21421973
PAEZ ROSANA EDITH 23738331
PAGLIERO MARIA LAURA 29793650
PAPORELLO GERARDO MARTIN 26055910
PARRA GABRIELA 26164633
PERALTA CAROLINA NÉLIDA 28567410
PERALTA MARINA BELÉN 31503677
PEREYRA EZEQUIEL 33924612
PEREZ GABRIELA VERONICA 23350760
PEREZ EDUARDO RAFAEL 27501022
PERREN CARINA DEL VALLE 23071800
PERREN NICOLAS HUGO 31503529
PERREN MARTÍN JESÚS 25651950
PINCIROLI DANIEL HECTOR 25728879
PRADA CLAUDIO ARIEL 22636229
PRATTO SONIA PATRICIA 18520887
PRETI MARIA GABRIELA 22677324
PRIMO MONICA MARIA 23071820
PRIMON CRISTHIAN HERNAN 22087249
PRINA FABIO ITALO 20533211
PROPST CARINA GUADALUPE 26055913
RAMIREZ PATRICIA MABEL 22119525
REISCH OMAR GABRIEL 20244472
RENK ANDRES ENRIQUE 20948082
RIOS DANIEL ALEJANDRO 21898273
RIOS MARTÍN MATÍAS 25728888
RISSO CARINA RAQUEL 25651946
RIVAROLA GUSTAVO ADRIAN 25912794
RIVERO MARCELO FABIAN 20140907
ROBLEDO ISAÍAS DANIEL 31330844
ROBLES NORMA ELVIRA 18616462
RODRIGUEZ GERMÁN DARÍO 26120847
ROMERO NÉSTOR RAMÓN 21818579
ROMERO ALICIA LILIANA 17405057
ROSALEZ JOSE CECILIO ALBERTO 25555912
ROSKOPF IVÁN ANDRÉS 37260634
RUBIES DANIEL ABRAHAM 18106929
SACCO SERGIO OMAR 22183480
SAIRE DIEGO ESTEBAN 25924384
SALZMANN CLAUDIO MARCELO 20158597
SCHAUFLER CRISTIAN FEDERICO 21620895
SCHINNER GONZALEZ DAMIAN ALFONSO 29185165
SCHMIDT JOSÉ LUIS 20146684
SCHMUTH GUSTAVO MARCELO 23039131
SCHNEIDER CARLOS ALBERTO 20501112
SCHÖNFELD ADRIÁN ANDRÉS 21768920
SERRA LEONARDO CARLOS 33664896
SILVA ANDREA VERONICA 18356486
SOLDATI GUSTAVO RUBEN 20141190
STETTLER VIRGINIA 25555916
STOFFEL MARIANA MARCELA 20140503
TISCORNIA JORGE ANDRES 26072719
TOYA MARIA ISABEL 20737790
VALLEJO SONIA GUADALUPE 21413319
VALLEJOS LEONARDO RAUL 26564745
VEGA IVANA LORENA 25839898
VERGARA MARISA FERNANDA 20662933
VIDOLINI ALFREDO ROGELIO 22861339
VILLARROEL LUIS ALBERTO 22398647
WAIGAND CARLOS ALBERTO 25926454
WALKER MARIO LUIS 24230769
WALTER MARIELA VIVIANA 21689206
WEGGENER JUDITH MARIA LUJAN 24267249
WEIHMÜLLER LAURA SUSANA 21689113
YBARRA GUSTAVO FABIAN 22514393
YBARRA HÉCTOR DAMIÁN 23345111
YENSEN CLAUDIA FABIANA 22352825
YUAN GERMAN OSVALDO 31753897
ZABALA CRISTIAN ROBERTO 22764520
ZAPATA ANDREA VERONICA 24105779
ZEITER MARÍA BELÉN 32274636
ZINGERLING ANALIA GUADALUPE 25720196
ZUBER SUSANA ALICIA 20254231
ZURBRIGGEN MARCELO EUGENIO 18046799
ZWEIFEL GISELLE VANINA 26741037