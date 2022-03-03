Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este viernes 4 de marzo

Locales 03 de marzo de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este viernes 4 de marzo en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.

Apellido    Nombre    Número de Documento
AGUIRRE    JOSÉ CARLOS    25280039
AIMAR    ADRIAN JOSE    20140429
ALANDA    NANCI BEATRIZ    18506396
ALBRECHT    GLADIS GUADALUPE    22511997
ALMIRON    VANESA DEL VALLE    21707248
ALVAREZ    DANIEL OMAR    25910128
AMHERDT    VERONICA MARIA DE LUJÁN    25651930
ANDELIQUE    ARMANDO ENRIQUE    16306803
ANDELIQUE    LILIANA GUADALUPE    20856258
ARANCIO    CARLOS ALBERTO    18616871
AYALA    ADRIAN HORACIO    22144522
BARBERO    MARIO ANDRES    18478606
BARRERA    NORMA BEATRIZ    20627109
BARSANTI    LEANDRO LUIS    36619075
BECKER    MARIO RAÚL    22861659
BERNASCONI    CLAUDIA ISABEL    22119577
BERUTTI    LORENZO HAROLDO    23630783
BETTIG    MIGUEL DARIO    20140763
BETTIG    ANGEL FABIÁN    20563734
BONETTI    HUGO MODESTO    20737611
BOSCO    DIEGO RICARDO    24037880
BOUHIER    GERMAN ABEL    21804195
BRANDAN    JUAN CARLOS    16060024
BROCAL    ERNESTO FABIAN    23264046
BRUSSINI    PAOLA CRISTINA    25283471
BULLA    CARLOS ROGELIO    44781641
CABRERA    ELISABET ROSANA    20533202
CABRERA    ADALBERTO OSCAR    21620898
CABRERA    MICAELA    41217626
CACCIOLATTO    DIEGO RENE    22679813
CAILLET BOIS    SUSANA ANDREA    24063720
CAPROLI    JULIO CESAR    23071819
CARENA    PABLO AGUSTÍN    33664735
CARRARO    MARIA ROSA    30624042
CARRIVALE    CECILIA DANIELA    17728079
CARRIZO    GERMAN CESAR    14731085
CASCO    CARINA DANIELA    23691850
CASTAGNO    MARIA ALEJANDRA    23872525
CASTELLANI    SERGIO DARIO    20139650
CASTILLO    CARINA GUADALUPE    23422915
CAVALCA    MARIA SOLEDAD    25616815
CAVALLERO    DIEGO HORACIO    21804107
CENA    DARIO ROBERTO    25889770
CHIOSSO    CRISTIAN JAVIER    21689188
CHUARD    MARINA SOLEDAD    25281998
COLANDRÉ    MARISA LILIANA    21905032
COLAUTTI    LUIS ALBERTO    16306802
CORREA    DANIELA ROSANA    27835247
CORTES    OSCAR MARIANO    16881111
CROATTO    JAVIER FRANCISCO    20254360
DELLA GIUSTINA    MARCELO    25900112
DIAZ    HILDA IRIS    4233459
DIAZ    NANCY MARIA    22763703
DIAZ    HÉCTOR GUSTAVO    23071845
DIAZ    SILVINA DE LOS ANGELES    27174784
DIB    KARIM ANTONIO    25910254
DIETRICH    CRISTIAN ERNESTO    26009464
DILDA    FABRICIO ALBERTO    22028724
DOLDAN    EMILIA    30322568
DONNET    MARCELO FABIÁN    20148127
DONNET    GONZALO JOSE    23210065
EBERHARDT    SILVIA EMA    21870434
EBERLE    MARIA CECILIA    30554229
EGGEL    FABIANA ANDREA    37773476
ENCINA    MIGUEL ANTONIO    25721154
ESCOBAR    BIBIANA MARCELA    21545343
ESCOBAR    ALEJANDRO NICOLÁS    41637200
ESCOBAR    CARLOS GASTÓN    26060315
FABRE    JOSE ARMANDO RAMON    25047487
FEDERICHI    ALBERTO JOSE    18441731
FEDERICHI    BETINA RITA    22308883
FERRARI    MAURO    36300939
FERRERO    ANDREA DANIELA    20563766
FERRERO    MARIANO GABRIEL    25920908
FORASTIERI    JUAN ANDRÉS    25616460
FREY VALENTINI    BEBA MILAGROS GUADALUPE    44231526
FUENTES    JOSÉ ALBERTO    18268102
FUSSI    JAVIER HUMBERTO    30881291
GALIANO    RUBÉN MARCELINO    21413454
GALVAN    SELVA ROXANA    26234407
GAMBA    ADRIÁN JOSÉ    21413303
GARCIA    ALEJANDRO GABRIEL    23160407
GIOVANNINI    CLAUDIA PATRICIA    22009011
GOMEZ    MARIA ELENA    21421039
HEIM    CARINA MABEL    25852888
HERRERA ORTIZ    ALEXANDER    95676896
HOFFMANN    MARIELA CLAUDIA    21804134
IMSANT    ELDO DANTE    20856254
IMVINKELRIED    JUAN JOSE    20254361
INGARAMO    GABRIEL OSCAR    23872573
JARA    NICANOR LEONARDO    21048966
JONAS    DANIEL MARTIN    21776897
JORGE    SILVIA MARCELA    17367520
JULLIER    SILVIA DEL CARMEN    20254238
JULLIER    FABRICIO SEBASTIAN    25244193
JUNCOS    ALICIA BEATRIZ    18340887
KERN    OSCAR EUGENIO    18353340
KESSLER    EZEQUIEL JESUS    35748060
KESSLER    YOLANDA GUADALUPE    26078775
KLING    SEBASTIAN OMAR    26855538
KLIPHAN    MARTA NOEMI    16629530
KUCHEN    GABRIEL OCTAVIO    20254269
KUCHEN    DAIANA SOLEDAD    40702797
KUCHEN    GUILLERMO CARLOS    26208004
LANDOLT    CLAUDIO RENE    20373016
LEIVA    JUAN JOSE    20563755
LEIVA    LORENA CLAUDIA    25728868
LEMOS    ALBERTO FRANCISCO    20191981
LEONI    MARIA AYELEN    31103230
LEYBA    MARIA JOSE    26063206
LLAHYAH    YULIA FLORENCIA    33829710
LOPEZ    ALCIDES    18549299
LOPEZ    DARIO EDGARDO    20382698
LOPEZ    MARÍA DEL CARMEN    21804100
LOPEZ    RAMÓN ENRIQUE    18238501
LOPEZ    EDUARDO RUBÉN    25781413
LÓPEZ    ROBERTO DANIEL    21647418
LUNA    RITA ALEJANDRA    25555910
LUQUE    ESTELA MARI    21600339
LUQUE    DAMIAN DAVID    25651928
MACIEL    VERÓNICA LUJÁN    33664718
MANGIAUT    DIEGO JAVIER    26055903
MANGOLDT    GERMAN MIGUEL    20254221
MANSILLA    LAURA VIRGINIA    35844071
MARCHETTI    DANIEL HORACIO    17990086
MARCÚS    DANIEL VICTOR HUGO    21413258
MARINE    PAULA CARINA    22732596
MARTINEZ    CARLA SOLEDAD    36300917
MARTINEZ    LARA ESTEFANIA    37830657
MAURINO    ANDRES    26407267
MAURINO    BAUTISTA VICTOR    30390337
MENDOZA    ROBERTO ADRIAN    22308858
MENENDEZ    CARLOS MAXIMILIANO    20179941
MERMET    ROBERTO CLAUDIO    20191970
MEURZET    LEILA TATIANA    35289072
MEYNET    LUCIANA MARIELA    26190151
MILL    GLADYS BEATRIZ    20475208
MIÑO    CARINA ELISABET    21804071
MOGICA    LUIS OSVALDO    25857711
MOTTIER    JAVIER CEFERINO    23350725
MOYANO    DANILO MARCELO    20274182
MOYANO    NOELIA MARIA    34965138
NANZER    DANIEL OSVALDO    20254205
NAVARRO    JORGE ALBERTO    22917983
NEUMANN    MARINA GUADALUPE    25728896
NIERENBERGER    CLAUDIA ESTER    22039229
NIERENBERGER    NATALIA SOLEDAD    33924633
NIETO    NICOLAS DANIEL    32274626
NOTTA    STELLA MARIS    23630781
OBERLIN    LUCAS ANDRES    30171935
OCAMPO GONZALEZ    ZULMA HAYDEE    21421973
PAEZ    ROSANA EDITH    23738331
PAGLIERO    MARIA LAURA    29793650
PAPORELLO    GERARDO MARTIN    26055910
PARRA    GABRIELA    26164633
PERALTA    CAROLINA NÉLIDA    28567410
PERALTA    MARINA BELÉN    31503677
PEREYRA    EZEQUIEL    33924612
PEREZ    GABRIELA VERONICA    23350760
PEREZ    EDUARDO RAFAEL    27501022
PERREN    CARINA DEL VALLE    23071800
PERREN    NICOLAS HUGO    31503529
PERREN    MARTÍN JESÚS    25651950
PINCIROLI    DANIEL HECTOR    25728879
PRADA    CLAUDIO ARIEL    22636229
PRATTO    SONIA PATRICIA    18520887
PRETI    MARIA GABRIELA    22677324
PRIMO    MONICA MARIA    23071820
PRIMON    CRISTHIAN HERNAN    22087249
PRINA    FABIO ITALO    20533211
PROPST    CARINA GUADALUPE    26055913
RAMIREZ    PATRICIA MABEL    22119525
REISCH    OMAR GABRIEL    20244472
RENK    ANDRES ENRIQUE    20948082
RIOS    DANIEL ALEJANDRO    21898273
RIOS    MARTÍN MATÍAS    25728888
RISSO    CARINA RAQUEL    25651946
RIVAROLA    GUSTAVO ADRIAN    25912794
RIVERO    MARCELO FABIAN    20140907
ROBLEDO    ISAÍAS DANIEL    31330844
ROBLES    NORMA ELVIRA    18616462
RODRIGUEZ    GERMÁN DARÍO    26120847
ROMERO    NÉSTOR RAMÓN    21818579
ROMERO    ALICIA LILIANA    17405057
ROSALEZ    JOSE CECILIO ALBERTO    25555912
ROSKOPF    IVÁN ANDRÉS    37260634
RUBIES    DANIEL ABRAHAM    18106929
SACCO    SERGIO OMAR    22183480
SAIRE    DIEGO ESTEBAN    25924384
SALZMANN    CLAUDIO MARCELO    20158597
SCHAUFLER    CRISTIAN FEDERICO    21620895
SCHINNER GONZALEZ    DAMIAN ALFONSO    29185165
SCHMIDT    JOSÉ LUIS    20146684
SCHMUTH    GUSTAVO MARCELO    23039131
SCHNEIDER    CARLOS ALBERTO    20501112
SCHÖNFELD    ADRIÁN ANDRÉS    21768920
SERRA    LEONARDO CARLOS    33664896
SILVA    ANDREA VERONICA    18356486
SOLDATI    GUSTAVO RUBEN    20141190
STETTLER    VIRGINIA    25555916
STOFFEL    MARIANA MARCELA    20140503
TISCORNIA    JORGE ANDRES    26072719
TOYA    MARIA ISABEL    20737790
VALLEJO    SONIA GUADALUPE    21413319
VALLEJOS    LEONARDO RAUL    26564745
VEGA    IVANA LORENA    25839898
VERGARA    MARISA FERNANDA    20662933
VIDOLINI    ALFREDO ROGELIO    22861339
VILLARROEL    LUIS ALBERTO    22398647
WAIGAND    CARLOS ALBERTO    25926454
WALKER    MARIO LUIS    24230769
WALTER    MARIELA VIVIANA    21689206
WEGGENER    JUDITH MARIA LUJAN    24267249
WEIHMÜLLER    LAURA SUSANA    21689113
YBARRA    GUSTAVO FABIAN    22514393
YBARRA    HÉCTOR DAMIÁN    23345111
YENSEN    CLAUDIA FABIANA    22352825
YUAN    GERMAN OSVALDO    31753897
ZABALA    CRISTIAN ROBERTO    22764520
ZAPATA    ANDREA VERONICA    24105779
ZEITER    MARÍA BELÉN    32274636
ZINGERLING    ANALIA GUADALUPE    25720196
ZUBER    SUSANA ALICIA    20254231
ZURBRIGGEN    MARCELO EUGENIO    18046799
ZWEIFEL    GISELLE VANINA    26741037

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