Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este jueves 3 de marzo
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.
Apellido Nombre Número de Documento
ABAN RAUL JESUS 23392361
ACOSTA GABRIEL OMAR 20600033
AGUIRRE ANDRES EDUARDO 28012191
AGUIRRE MARIA ELENA 21804147
ALBERTO MARCELA BEATRIZ 22971301
ALBRECHT CARLOS MARCIANO 17353559
AMBORT JOSÉ MARÍA 20563763
AMHERDT ABEL HUGO 22352816
AMHERDT DANILO ELDO 17954479
ARANDA OVIDIO DEL TRANCITO 30828169
ARCANDO ALEJANDRA MARTA 22183490
ARCANDO DARIO ELEUTERIO 22677315
ARFUZ MARÍA DELFINA 18238510
AVALOS VICTOR HUGO 22485964
BEDINI CINTIA ELISABET 21804187
BEDINI DARIO DANIEL 17954487
BENZI CARINA ISABEL 21884721
BERARDO DANIEL ADRIAN 23071814
BERTOLE SILVINA ROSA 21804139
BERTONE MÓNICA MARCELA 21804142
BERTOSSI DIEGO RUBEN 23071810
BETTIG SCHUCHARA MARIANELA CRISTINA 48710050
BIANCIOTTO GERMAN ROBERTO 22438540
BIDART DANIEL EDGARDO 17198835
BIELER ARIEL ABEL LUIS 20140882
BIGLIANI LORENA LUJAN 39950814
BIGLIANI ELISABET BETINA 22155093
BONINO CORINA ESTER 21804194
BONINO OMAR JUAN 16561069
BORETTO MARGARITA 21413326
BORIN LUIS ALBERTO 17101557
BRACAMONTE FLORENCIO FABIAN 22987632
BRUSSA MARIA VIRGINIA 22764502
BURGI CESAR GUSTAVO 22511993
CABRERA WALTER RAUL 33924618
CAÑETE MIRIAM ESTELA 20778472
CARIBAUX YAMILA NOEMÍ DEL VALLE 40891931
CASCO SANDRO DAVID 21689223
CASCO MARIA LAURA 23071777
CASTILLO JUAN TEODORO 16165579
CASTILLO OLGA NOLBERTA 22968959
CASTILLO MARIELA ALEJANDRA 30173696
CEBALLOS SANDRA GUADALUPE 17897027
CEJAS EDUARDO RAUL 30185504
CELAYES MICAELA MELISA 39631765
CENCI ADRIANA AMELIA 16622879
CESARINI MAURICIO JOSÉ 21773797
CHATELEIN FABIAN JUAN 22144507
CHIAVARINI ABEL 22832485
CHIECHER RUBÉN ALBERTO 17367524
CIGNETTI RITA ISABEL 17353540
CISNEROS OSCAR GUALBERTO 14743150
CITRONI LORENA ALEJANDRA 22764526
CLAUSSEN HECTOR FERMIN 17027909
COGGIOLA JOSE LUIS 17352597
COLAUTTI GABRIEL ROBERTO 22764536
COLOMBA NORBERTO OSCAR 20254243
COLOMBA GUSTAVO EVELIO 23207057
COLOMBA MICAELA GUADALUPE 45414369
CORTES NIDIA SELVA 16346203
COSTANZO NELIDA ROSANA 22140995
DEGIORGIO GILDA NOELIA 33105225
DENIS DANIEL ALDO 17752783
DENIS DAVID JUAN 18106931
DONNET GUSTAVO HERNÁN 25728890
EBERHARDT MARTIN RODRIGO 32274707
EBERHARDT JUAN CARLOS 17353599
ESCALANTE EMANUEL SEBASTIAN 31700925
ESCOBAR ANGELICA DANIELA 26055911
EUGSTER WALTER ALFREDO 22764508
EYMANN CARLOS GUSTAVO 21804132
FARIAS RICARDO HUGO 17558616
FAVRE OSVALDO FABIAN 17101690
FELKER RAMON OSCAR 22529284
FERNANDEZ NOELIA ALEJANDRA 36747509
FERRARINI ELISABET CARINA 22821831
FERREYRA SUSANA EDITH 16629511
FEULIEN CARLOS ALBERTO 22971308
FONT GABRIELA SUSANA 16437968
FONTANA RODRIGO NESTOR DANIEL 45168464
FRANK OMAR HERNÁN 22761345
FRUTOS DAIANA VERONICA 40036240
FUNES MARCELA ALEJANDRA 20623186
FUSSI HUGO ENRIQUE 17604490
GAITAN RAÚL CEFERINO 17752769
GAMBA DARIO FABIAN 18106919
GARCIA MARÍA CLARA 39857072
GARNICA ESTER 22535977
GAUCHAT MÓNICA GUADALUPE 17027905
GHILARDI NANCI GUADALUPE 20140897
GIACOMINO CAROLINA SOL 44810746
GIACOMINO EVANGELICA VICTORINA 14418587
GIACOMINO SERGIO JUAN 16450516
GIGENA ALEJANDRO ROMAN 22233891
GODANO JULIAN ERNESTO 22677316
GONZALEZ MARINA GUADALUPE 16565146
GONZALEZ MIRTA BEATRIZ 17367503
GREGGIO MÓNICA CRISTINA 17101580
GROSSO JORGE ALCIDES 17367526
GUEVARA ROCIO BELEN 30124955
GUOBIS MARISA RAQUEL 16797975
GUTIÉRREZ QUISPE LUIS ALFREDO 94998043
HAMMERLY LUIS ELISEO 22014695
HAMMERLY MARCELO VICTOR 21804156
HELDNER RAQUEL LIDIA 17353588
HELDNER JOSE LUIS 20254207
HOURIET GRACIELA GUADALUPE 35128029
IMHOFF DANIEL RICARDO 22250723
IMHOFF EDUARDO ROBERTO 22324778
IMHOFF FABIAN MARCELO 23071818
IMHOFF EDUARDO JOSE 24653544
IMSAND SANDRA CLORINDA 22352803
IMSAND DAMIÁN CARLOS 22832480
IMVINKELRIEDT MABEL INES 17897018
KELLER LUCIA DEL CARMEN 22065313
KLENZI NANCI BEATRIZ 22499031
KOGEL BLANCA LEONOR 18106902
KOUKAS HERNAN ANTONIO 17454049
KUCHEN CRISTIAN MIGUEL 22511968
KUCHEN HUMBERTO EMILIO 17353525
KUXHAUS FABIAN DARIO 37260559
LAMELAS RAÚL ADRIÁN 22662283
LARESE CARINA ANA 22413816
LAURIA MARIA DEL VALLE 24292440
LEIVA AGUSTINA SOLEDAD 44525564
LEIVA MÓNICA ALEJANDRA 17752767
LENCINA MARIO GUSTAVO 18735702
LEZCANO MARIA DEL CARMEN 16077413
LISAZO MARCELO LUIS 33218610
LOPEZ SILVINA GUADALUPE 45058968
MACHUCA MARIA EVANGELINA 26255601
MALISANI JOSE LUIS 22415573
MAMY NORMA BEATRIZ 16642340
MARTIN MÓNICA GRACIELA 22405134
MARTINELLI ELISABET MARIEL 21804151
MARTINELLI ROBERTO ADOLFO CEFERINO 22764517
MARTINEZ ANDRES RAMON 30083748
MARTINEZ JORGE GUSTAVO 21563165
MARTINEZ JUAN CARLOS 16629440
MARTINEZ MARIA CRISTINA 16077372
MARTINEZ DANIEL ENRIQUE 17752796
MATEUCHI ANA SEGUNDA 17897009
MEDINA MAIRA NOEMI 41282354
MEURZET CARLOS MARÍA 21804196
MONNEY GISELA BEATRIZ 22832468
MORGADO BEATRIZ ELENA 17496644
MOYANO FLORENCIA ABIGAIL 45410995
NANZER MARIA ANA 17353544
NICOLLIER NAHUEL EZEQUIEL 41637250
NIERENBERGER JUAN CARLOS 17061375
NOTTA GABRIELA GUADALUPE 30693151
NUÑEZ IVANA DEL VALLE 14743171
OCAÑO MÓNICA MARCELA 18069600
OGGIER VICTOR HUGO 18046773
OJEDA NÉLIDA 16813166
OSORIA RICARDO 17367517
OTTOLINA CARLOS ANTONIO MARÍA 16629431
PALACIOS HUGO DANIEL 16218976
PAPORELLO IVAN ANDRES 22250738
PERALTA SANDRA CECILIA 24489881
PETROCHI ROXANA NELIDA 17612107
PIOLI CRISTIAN CESAR 22324782
POITEVIN CESAR FABIAN 17296770
PONCE ALICIA CRISTINA 16563601
POURRERE JAVIER FERNANDO 22821972
PRATTO SERGIO DANIEL 14743131
PRIMO LORENA CECILIA 22764506
PRINCIPE GABRIEL ANGEL 44781615
PROPST MARICEL ESTER 21804128
RAMIREZ ELVIO ORLANDO 14914971
REAL ANALIA IMELDA 21715615
REQUENA DIEGO SEBASTIAN 27873115
RODRIGUEZ MARCELA SOLEDAD 38447621
ROMAN MIGUEL ALCIDES 20147499
ROMERO JOSE MARIA 32730305
ROSSI NÉSTOR RAÚL 14743149
ROVA MARINA HELGA 23071811
RUIZ WALTER CIRO 16457036
SAIRE CECILIA BELEN 39254621
SALVA SUSANA MARTA 22205295
SALZMANN RAUL DERIO 13762479
SANCHEZ RENE ALBERTO 16377379
SANCHEZ RAQUEL DEL CARMEN 13762499
SARMIENTO BELFANTI FERNANDO FACUNDO 21405374
SCHINNER CRISTIAN HERNAN 33949814
SCHUMACHER CARINA ROSANA 23270651
SEGOBIA VERONICA NATALI 31385368
SEGOVIA OLGA ROSANA 22636204
SERRA ENRIQUE NICOLAS 30693098
STANICH CLARA ELISA 16719650
STETTLER GABRIELA IRIS 22499038
TAMI CAROLINA MARIA 35176851
TANK ANDREA ANABEL 22144596
TEGGI MARIA DEL LUJAN 22028076
TERRAGNI CARLOS ALBERTO 16629518
TOCI LAURA NOEMI 28357915
TOLEDO HECTOR NICOLAS 32004254
TONELLI ANDRÉS LEANDRO 29793630
TORRES LEONARDO NICOLAS 39856482
TOURN ELDO ALEJANDRO 22183494
TUNINETTI KARINA MAGDALENA 22620576
VALLEJOS OSVALDO RAMÓN 16445516
VELOSO MERCEDES GUADALUPE 32274629
VERA CARLOS JESÚS 20244480
VIDOLINI PAULINA 45493208
VIERA MAURICIO TOMÁS 33664872
VIERA HUMBERTO RICARDO 16629420
VILEJI SUSANA MERCEDES 17496261
VILLALBA OSVALDO ARIEL 47107989
VILLANUEVA MANUEL 17420306
VILLARROEL MIGUEL ANGEL 22122909
VOLKART ELIZABETH DOLLY 16195865
WEIDMANN RICARDO ALBERTO 21583459
WEIHMÜLLER GUILLERMO ERNESTO 23071826
WELSCHEN FERNANDO MARIA 23758027
YOSSEN MARIA LAURA 22832489
YUAN GABRIEL ALEJANDRO 22952045
ZANGELMI BORETTO LUCIANO ANDRÉS 40891935
ZANUTTINI CRISTIAN GERARDO 22324777
ZANUTTINI HECTOR OMAR 22749224
ZAPATA LUCRECIA ROMINA 35250706
ZINGERLING JUAN CARLOS 22511954
ZUCHIATTI MARIA FERNANDA 21804191
ZURBRIGGEN CAROLINA GLADIS 22512000
ZURSCHMITTEN MELINA CLAUDIA 31978404