Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este jueves 3 de marzo

Locales 03 de marzo de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este jueves 3 de marzo en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
18052021-suchon
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ABAN    RAUL JESUS    23392361
ACOSTA    GABRIEL OMAR    20600033
AGUIRRE    ANDRES EDUARDO    28012191
AGUIRRE    MARIA ELENA    21804147
ALBERTO    MARCELA BEATRIZ    22971301
ALBRECHT    CARLOS MARCIANO    17353559
AMBORT    JOSÉ MARÍA    20563763
AMHERDT    ABEL HUGO    22352816
AMHERDT    DANILO ELDO    17954479
ARANDA    OVIDIO DEL TRANCITO    30828169
ARCANDO    ALEJANDRA MARTA    22183490
ARCANDO    DARIO ELEUTERIO    22677315
ARFUZ    MARÍA DELFINA    18238510
AVALOS    VICTOR HUGO    22485964
BEDINI    CINTIA ELISABET    21804187
BEDINI    DARIO DANIEL    17954487
BENZI    CARINA ISABEL    21884721
BERARDO    DANIEL ADRIAN    23071814
BERTOLE    SILVINA ROSA    21804139
BERTONE    MÓNICA MARCELA    21804142
BERTOSSI    DIEGO RUBEN    23071810
BETTIG SCHUCHARA    MARIANELA CRISTINA    48710050
BIANCIOTTO    GERMAN ROBERTO    22438540
BIDART    DANIEL EDGARDO    17198835
BIELER    ARIEL ABEL LUIS    20140882
BIGLIANI    LORENA LUJAN    39950814
BIGLIANI    ELISABET BETINA    22155093
BONINO    CORINA ESTER    21804194
BONINO    OMAR JUAN    16561069
BORETTO    MARGARITA    21413326
BORIN    LUIS ALBERTO    17101557
BRACAMONTE    FLORENCIO FABIAN    22987632
BRUSSA    MARIA VIRGINIA    22764502
BURGI    CESAR GUSTAVO    22511993
CABRERA    WALTER RAUL    33924618
CAÑETE    MIRIAM ESTELA    20778472
CARIBAUX    YAMILA NOEMÍ DEL VALLE    40891931
CASCO    SANDRO DAVID    21689223
CASCO    MARIA LAURA    23071777
CASTILLO    JUAN TEODORO    16165579
CASTILLO    OLGA NOLBERTA    22968959
CASTILLO    MARIELA ALEJANDRA    30173696
CEBALLOS    SANDRA GUADALUPE    17897027
CEJAS    EDUARDO RAUL    30185504
CELAYES    MICAELA MELISA    39631765
CENCI    ADRIANA AMELIA    16622879
CESARINI    MAURICIO JOSÉ    21773797
CHATELEIN    FABIAN JUAN    22144507
CHIAVARINI    ABEL    22832485
CHIECHER    RUBÉN ALBERTO    17367524
CIGNETTI    RITA ISABEL    17353540
CISNEROS    OSCAR GUALBERTO    14743150
CITRONI    LORENA ALEJANDRA    22764526
CLAUSSEN    HECTOR FERMIN    17027909
COGGIOLA    JOSE LUIS    17352597
COLAUTTI    GABRIEL ROBERTO    22764536
COLOMBA    NORBERTO OSCAR    20254243
COLOMBA    GUSTAVO EVELIO    23207057
COLOMBA    MICAELA GUADALUPE    45414369
CORTES    NIDIA SELVA    16346203
COSTANZO    NELIDA ROSANA    22140995
DEGIORGIO    GILDA NOELIA    33105225
DENIS    DANIEL ALDO    17752783
DENIS    DAVID JUAN    18106931
DONNET    GUSTAVO HERNÁN    25728890
EBERHARDT    MARTIN RODRIGO    32274707
EBERHARDT    JUAN CARLOS    17353599
ESCALANTE    EMANUEL SEBASTIAN    31700925
ESCOBAR    ANGELICA DANIELA    26055911
EUGSTER    WALTER ALFREDO    22764508
EYMANN    CARLOS GUSTAVO    21804132
FARIAS    RICARDO HUGO    17558616
FAVRE    OSVALDO FABIAN    17101690
FELKER    RAMON OSCAR    22529284
FERNANDEZ    NOELIA ALEJANDRA    36747509
FERRARINI    ELISABET CARINA    22821831
FERREYRA    SUSANA EDITH    16629511
FEULIEN    CARLOS ALBERTO    22971308
FONT    GABRIELA SUSANA    16437968
FONTANA    RODRIGO NESTOR DANIEL    45168464
FRANK    OMAR HERNÁN    22761345
FRUTOS    DAIANA VERONICA    40036240
FUNES    MARCELA ALEJANDRA    20623186
FUSSI    HUGO ENRIQUE    17604490
GAITAN    RAÚL CEFERINO    17752769
GAMBA    DARIO FABIAN    18106919
GARCIA    MARÍA CLARA    39857072
GARNICA    ESTER    22535977
GAUCHAT    MÓNICA GUADALUPE    17027905
GHILARDI    NANCI GUADALUPE    20140897
GIACOMINO    CAROLINA SOL    44810746
GIACOMINO    EVANGELICA VICTORINA    14418587
GIACOMINO    SERGIO JUAN    16450516
GIGENA    ALEJANDRO ROMAN    22233891
GODANO    JULIAN ERNESTO    22677316
GONZALEZ    MARINA GUADALUPE    16565146
GONZALEZ    MIRTA BEATRIZ    17367503
GREGGIO    MÓNICA CRISTINA    17101580
GROSSO    JORGE ALCIDES    17367526
GUEVARA    ROCIO BELEN    30124955
GUOBIS    MARISA RAQUEL    16797975
GUTIÉRREZ QUISPE    LUIS ALFREDO    94998043
HAMMERLY    LUIS ELISEO    22014695
HAMMERLY    MARCELO VICTOR    21804156
HELDNER    RAQUEL LIDIA    17353588
HELDNER    JOSE LUIS    20254207
HOURIET    GRACIELA GUADALUPE    35128029
IMHOFF    DANIEL RICARDO    22250723
IMHOFF    EDUARDO ROBERTO    22324778
IMHOFF    FABIAN MARCELO    23071818
IMHOFF    EDUARDO JOSE    24653544
IMSAND    SANDRA CLORINDA    22352803
IMSAND    DAMIÁN CARLOS    22832480
IMVINKELRIEDT    MABEL INES    17897018
KELLER    LUCIA DEL CARMEN    22065313
KLENZI    NANCI BEATRIZ    22499031
KOGEL    BLANCA LEONOR    18106902
KOUKAS    HERNAN ANTONIO    17454049
KUCHEN    CRISTIAN MIGUEL    22511968
KUCHEN    HUMBERTO EMILIO    17353525
KUXHAUS    FABIAN DARIO    37260559
LAMELAS    RAÚL ADRIÁN    22662283
LARESE    CARINA ANA    22413816
LAURIA    MARIA DEL VALLE    24292440
LEIVA    AGUSTINA SOLEDAD    44525564
LEIVA    MÓNICA ALEJANDRA    17752767
LENCINA    MARIO GUSTAVO    18735702
LEZCANO    MARIA DEL CARMEN    16077413
LISAZO    MARCELO LUIS    33218610
LOPEZ    SILVINA GUADALUPE    45058968
MACHUCA    MARIA EVANGELINA    26255601
MALISANI    JOSE LUIS    22415573
MAMY    NORMA BEATRIZ    16642340
MARTIN    MÓNICA GRACIELA    22405134
MARTINELLI    ELISABET MARIEL    21804151
MARTINELLI    ROBERTO ADOLFO CEFERINO    22764517
MARTINEZ    ANDRES RAMON    30083748
MARTINEZ    JORGE GUSTAVO    21563165
MARTINEZ    JUAN CARLOS    16629440
MARTINEZ    MARIA CRISTINA    16077372
MARTINEZ    DANIEL ENRIQUE    17752796
MATEUCHI    ANA SEGUNDA    17897009
MEDINA    MAIRA NOEMI    41282354
MEURZET    CARLOS MARÍA    21804196
MONNEY    GISELA BEATRIZ    22832468
MORGADO    BEATRIZ ELENA    17496644
MOYANO    FLORENCIA ABIGAIL    45410995
NANZER    MARIA ANA    17353544
NICOLLIER    NAHUEL EZEQUIEL    41637250
NIERENBERGER    JUAN CARLOS    17061375
NOTTA    GABRIELA GUADALUPE    30693151
NUÑEZ    IVANA DEL VALLE    14743171
OCAÑO    MÓNICA MARCELA    18069600
OGGIER    VICTOR HUGO    18046773
OJEDA    NÉLIDA    16813166
OSORIA    RICARDO    17367517
OTTOLINA    CARLOS ANTONIO MARÍA    16629431
PALACIOS    HUGO DANIEL    16218976
PAPORELLO    IVAN ANDRES    22250738
PERALTA    SANDRA CECILIA    24489881
PETROCHI    ROXANA NELIDA    17612107
PIOLI    CRISTIAN CESAR    22324782
POITEVIN    CESAR FABIAN    17296770
PONCE    ALICIA CRISTINA    16563601
POURRERE    JAVIER FERNANDO    22821972
PRATTO    SERGIO DANIEL    14743131
PRIMO    LORENA CECILIA    22764506
PRINCIPE    GABRIEL ANGEL    44781615
PROPST    MARICEL ESTER    21804128
RAMIREZ    ELVIO ORLANDO    14914971
REAL    ANALIA IMELDA    21715615
REQUENA    DIEGO SEBASTIAN    27873115
RODRIGUEZ    MARCELA SOLEDAD    38447621
ROMAN    MIGUEL ALCIDES    20147499
ROMERO    JOSE MARIA    32730305
ROSSI    NÉSTOR RAÚL    14743149
ROVA    MARINA HELGA    23071811
RUIZ    WALTER CIRO    16457036
SAIRE    CECILIA BELEN    39254621
SALVA    SUSANA MARTA    22205295
SALZMANN    RAUL DERIO    13762479
SANCHEZ    RENE ALBERTO    16377379
SANCHEZ    RAQUEL DEL CARMEN    13762499
SARMIENTO BELFANTI    FERNANDO FACUNDO    21405374
SCHINNER    CRISTIAN HERNAN    33949814
SCHUMACHER    CARINA ROSANA    23270651
SEGOBIA    VERONICA NATALI    31385368
SEGOVIA    OLGA ROSANA    22636204
SERRA    ENRIQUE NICOLAS    30693098
STANICH    CLARA ELISA    16719650
STETTLER    GABRIELA IRIS    22499038
TAMI    CAROLINA MARIA    35176851
TANK    ANDREA ANABEL    22144596
TEGGI    MARIA DEL LUJAN    22028076
TERRAGNI    CARLOS ALBERTO    16629518
TOCI    LAURA NOEMI    28357915
TOLEDO    HECTOR NICOLAS    32004254
TONELLI    ANDRÉS LEANDRO    29793630
TORRES    LEONARDO NICOLAS    39856482
TOURN    ELDO ALEJANDRO    22183494
TUNINETTI    KARINA MAGDALENA    22620576
VALLEJOS    OSVALDO RAMÓN    16445516
VELOSO    MERCEDES GUADALUPE    32274629
VERA    CARLOS JESÚS    20244480
VIDOLINI    PAULINA    45493208
VIERA    MAURICIO TOMÁS    33664872
VIERA    HUMBERTO RICARDO    16629420
VILEJI    SUSANA MERCEDES    17496261
VILLALBA    OSVALDO ARIEL    47107989
VILLANUEVA    MANUEL    17420306
VILLARROEL    MIGUEL ANGEL    22122909
VOLKART    ELIZABETH DOLLY    16195865
WEIDMANN    RICARDO ALBERTO    21583459
WEIHMÜLLER    GUILLERMO ERNESTO    23071826
WELSCHEN    FERNANDO MARIA    23758027
YOSSEN    MARIA LAURA    22832489
YUAN    GABRIEL ALEJANDRO    22952045
ZANGELMI BORETTO    LUCIANO ANDRÉS    40891935
ZANUTTINI    CRISTIAN GERARDO    22324777
ZANUTTINI    HECTOR OMAR    22749224
ZAPATA    LUCRECIA ROMINA    35250706
ZINGERLING    JUAN CARLOS    22511954
ZUCHIATTI    MARIA FERNANDA    21804191
ZURBRIGGEN    CAROLINA GLADIS    22512000
ZURSCHMITTEN    MELINA CLAUDIA    31978404

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