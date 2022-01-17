Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este martes 18 de enero en el Suchón

Locales 17 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este martes 18 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
AGUIRRE    DELSA MARGARITA    12766154
ALARCON    MARIA DEL CARMEN    12698474
ALBELO    LUIS MARCELO    13533010
ALBRECHT    JOSE LUIS    13873028
ALVAREZ    SERGIO ORLANDO    12923817
AMBORT    ALFREDO SERGIO    13947058
AMHERDT    PALMIRO LUIS    13709210
AMHERDT    NELVIS DILMA    13772303
ANGELINI    ROBERTO ENRIQUE    13585737
APUT    INES MARIA    13459997
APUT    MARIA SUSANA    13947087
ARAN    GRACIELA MARIA    12698406
ARANDA    RAMÓN VALENTÍN    13871443
ARIAS    LUCILA UVALDINA    13042087
AROLFO    SILVIA MARIA    12541763
AVALOS    MARÍA DEL CARMEN    13779753
BACCHI    DAVID LUCIO    13762412
BELLA    RAÚL AURELIO    13708776
BENASSI    RITA NELIDA ANTONIA    11608948
BENEDETTO    MARIO RUBEN    13344073
BENZO    EDUARDO ARNOLDO    13459934
BERARDO    ADRIANA CLARA    13329228
BERARDO    JORGE HORACIO    13947057
BERBERICH    CARLOS ROBERTO    14082507
BERTINAT    ALICIA ESTELA    13105030
BERTONE    ABELARDO RUBÉN    14093147
BERTONI    STELLA MARIS    12533416
BERTOSSI    RICARDO MARCOS    13101623
BERTOSSI    OSCAR ELMIDO    13947081
BOLCATTO    SUSANA INES    13459941
BONANSEA    OMAR JUAN    13772304
BONETTI    MARTA BEATRIZ    13459917
BONETTO    ADRIANA GRACIELA    13759050
BORETTO    RUBEN DARIO    11900120
BORETTO    ROSA MARÍA    14019387
BORETTO    AMERICO ARTURO    14082429
BORIN    RAQUEL BEATRIZ    13658747
BORRONI    LILIANA BEATRIZ    13478714
BRODA    RUBEN ALFREDO    12661289
BUFFA    RAUL SANTIAGO    12417692
BUGDAHL    JOSE LUIS    13947072
CAGLIERO    HÉCTOR EDUARDO    12821432
CANE    RAQUEL ANA    13105043
CARIBAUX    ROSA MARIA    13052970
CARIBAUX    VILMA MARIA    13377025
CARLINI    ERNESTO DAVID    14364603
CATENA    ADRIANA LUJAN    13854395
CESPEDES    JUANA DELICIA    13797594
CHAVEZ    DELMA BEATRIZ    13467933
CIAN    RICARDO ALBERTO    13478704
CLAUSEN    RUBEN DARIO    13659611
CLAUSEN    MARCELO JOSE    14320667
CLEMENTE    MANUELITA ROSA GREGORIA    12533381
COLAUTTI    SILVIA SUSANA    13947068
COLOMBA    JUAN CARLOS    13105044
COLOMBO    OMAR HERMINDO    12273400
COLOMBOTTO    MARIA ROSA GUADALUPE    13459935
CORDOBA    JOSEFA MERCEDES    12698408
CRIADO    ENRIQUE HUGO    12617019
CROATTO    BEATRIZ OLGA    12512334
DALINGER    MARIO RAUL    12534058
DANELON    GERARDO OSCAR    13715360
DIP    RICARDO ALBERTO    12698457
EBERHARDT    CARLOS AMÉRICO    11899995
EBERHARDT    RAUL ROBERTO    13659603
EBERHARDT    GRACIELA DEL CARMEN    13658779
EBERHARDT    SERGIO ALBERTO    13947101
ENGEL    ESTELA YOLANDA    13105041
ERMACORA    HORACIO ANSELMO    13762403
ERNI    MARIA DEL CARMEN    12020198
ESPINDOLA    HILDA MANUELA    14113888
ESPINOZA    MARCELINA SANTA    12561283
FABRO    GUSTAVO FERNANDO    13008954
FACTTOR    ROGELIO RAMON    11899991
FALCHINI    LUIS ROGELIO    13947039
FASSETTA    CARLOS LUIS    14019382
FIEREDER    LUIS EDUARDO    13658770
FONTANA    RICARDO VICENTE    12319631
FONTANA    MIRTA OFELIA    14125112
FORTUNA    PATRICIA ADRIANA    13947098
FRANCUCCI    AMILCAR ESTEBAN FIOVO    13504560
FUSSE    ELVIO LUIS    13105039
GAITAN    LILIANA BEATRIZ    13947035
GAMBA    MÓNICA BEATRIZ    13105094
GANCHIER    YOLANDA EDITH    12741726
GARCIA    ANA MARIA    13947056
GARDIOL    JORGE ALBERTO    12698448
GENTINETTA    RITA MARÍA    12698470
GERSTNER    MARIA CATALINA    13105007
GIMENEZ    DELIA GRACIELA    12579089
GIMENEZ    JORGE ISMAEL    13762430
GIMENEZ    STELLA MARIS    13762345
GIONE    ROSA OFELIA    12368343
GIONE    ALBERTO CARLOS    13658790
GIONES    MARIA ISABEL    12368384
GODANO    CONRADO JUAN    13459992
GONZALEZ    GRACIELA MIRIAN RAMONA    13947026
GRANDOLIO    JUANA ROSA    14743096
GRILL    MÓNICA PATRICIA    12541797
GROSSO    HUGO DANIEL    13947017
GUIDOBONO    MARIA ROSA    13779752
GULLINO    LILIANA ALICIA    13105054
GULLINO    RITA NOEMÍ    13947003
GUNTREN    ALICIA ROSA    13947040
GUSELLA    BEATRIZ DEL CARMEN    12541764
HERRERA    MARIA CRISTINA    13662918
HILDBRAND    HUGO ANTONIO    13658743
HILGERT    NORMA ISABEL    13101614
HISCHIER    ERNESTO JUAN    13947067
IMHOFF    MABEL MAGDALENA    13658772
IMHOFF    HECTOR RENE    13658776
IMHOFF    CARLOS ALBERTO    13797590
IMHOFF    DANIEL ERNESTO    14019394
IMHOFF    ISABEL ANGELA    13772309
IMSAND    OSCAR ALBERTO    13105073
IMSAND    DANIEL EDELMIRO    13947046
IMWINKELRIED    ADRIANA CARMEN    13105006
IMWINKELRIED    JULIO CESAR    13658799
INGARAMO    ALFREDO HUGO    20139848
INGARAMO    ARMANDO CARLOS    12698447
KESSLER    CARLOS ALBERTO    13274059
KHEM    JUAN CARLOS    13947063
KLEIN    ANA MARIA    13504562
KLENZI    MARIA ELENA    12698419
KUCHEN    REMIGIO    12541781
KUCHEN    MARIA ELENA    14019386
KUMMER    GRACIELA MARIA DEL ROSARIO    13658749
KUÑICHEK    DOLLI ADRIANA    13548917
LAGGER    ROBERTO ENRIQUE    13839612
LANG    MARINA ESTER    12541788
LEIVA    ADRIANA ESTELA    13778140
LEMOS    RAMÓN ENRIQUE    13700243
LEYENDECKER    GRACIELA LILIANA    12490965
LOVATO    ADRIANA SILVIA    13971744
LUPIDI    MONICA CRISTINA    12260999
MAIDANA    ADRIAN ANTONIO    13584364
MAMY    BEATRIZ ROSA    12368356
MANGIATERRA    PABLO GABRIEL    13101616
MANSILLA    BIBIANA BEATRIZ    13746611
MAROZZI    RAÚL ALCIDES    12354730
MAROZZI    MAGDALENA MARIA    13762419
MAROZZI    HUGO ENRIQUE    13762428
MARTINEZ    JOSE RAMON    13163893
MARTINEZ    RUBÉN DARIO    13459972
MEDINA    RAMÓN ESTANISLAO    13105053
MENCHINI    JUAN    13796893
MICHLIG    ELDO REINALDO    13367645
MOLINERIS    MABEL    12398920
MÜHN    OSCAR JUAN    13873033
NEFFEN    MARIA ISABEL    14320655
OLIVERO    ISABEL CATALINA    13459988
ORTIZ ESPITIA    MARITZA COROMOTO    96036964
OSTA    JORGE LUIS    13947021
PAOLONI    NORBERTO RAÚL    13434784
PATRONO    NELIDA GRACIELA    12661280
PAYE    RUBEN DARIO CEFERINO    13163207
PELOSIO    ANA LUCÍA    13459933
PEREZ    RAÚL HORACIO    12698435
PERREN    ELADIO EUSEBIO    13459916
PERREN    RITA IRENE    13658753
PERREN    STELLA MARIS    13762348
PERREN    EDELMIRO OSVALDO    13947079
PERREN    SERGIO SERAFIN    13762434
PIEDRABUENA    JOSE LUIS    13947012
PINCIROLI    GRACIELA    13459905
PIÑERO    MIRTA ISABEL    13105035
PODDA    JORGE ALBERTO    13947047
PORPORATO    ADRIANA BEATRIZ    13797576
PRESSIANI    JOSÉ MARÍA    14207760
PRETTO    MERCEDES FRANCISCA    13762424
PRIEU    SILVIA CRISTINA    13190129
PRIMO    SUSANA MARIA    13459976
PROFETI    HORACIO JULIO    13947096
PRONE    SILVIA ROSA    30693004
PROPST    DANIEL OMAR    13105091
PROPST    SILVIA INES    13762422
QUIROGA    DOMINGA GRACIELA    13925437
RAMIREZ    CARLOS ALBERTO    12368398
RAMONDA    SUSANA HAYDEE    12698438
RAMONDA    MIRTA MARY    13101601
REGNER    HUGO VICENTE    13459996
REICHERT    PERLA LETICIA    12698452
RIGHI    HORACIO RAUL    13797575
RIOS    MARIA ESTELA    13709205
RIOS    MERCEDES JOSEFA    13873039
RODRIGUEZ    ANTONIO CARLOS    12850380
RODRIGUEZ    MIGUEL ANGEL    13145440
ROIG    ANA MARIA DEL HUERTO    13676667
RONCHINO    SUSANA ALICIA    13504590
ROSALEZ    ROSA JOSEFINA    12273399
ROSSO    ALICIA MARGARITA    12417688
RUIZ    STELLA MARIS ROSARIO    13947051
SANTA CRUZ    STELLA MARIS    12891761
SARTORI    HERNÁN JOSÉ EMILIO    13193300
SARU    RAQUEL DE LAS MERCEDES    13504555
SCANDALO    MANUEL FRANCISCO    12190343
SCHINNER    ELDO ROBERTO    13658745
SCHLAPBACH    ADRIÁN EDUARDO    13947033
SCHMIDHALTER    MARIA DEL CARMEN    13123523
SCHMIDT    HUGO CESAR    13658765
SCHNEIDER    LILIANA BEATRIZ    14019390
SCHOMFELD    NELIDA MARIA    13883552
SCHROEDER    NOEMI RAQUEL    13658775
SCOTTA    HORACIO DANIEL    13459968
SEGOVIA    ABEL OSCAR    12828109
SORU    GRACIELA NORMA    13947049
STANICH    PATRICIA ANGELICA    13478717
STEGMAYER    BEATRIZ ALICIA    12626839
STEGMAYER    ROMILDO SALVADOR    13478703
STETTLER    IDA NELLY    13478708
TAMI    SILVIA ADRIANA    13947025
TANTERA    OLGA LAURA ANA    12698460
TELLO    DANIEL RAUL    13947053
TOGLIATTI    ALICIA ROSA    13884303
TRIVERIO    RAUL JOAQUIN    13366995
TRONCOSO    AMADEO ANTONIO    13288478
URRUTIA    LUIS ELIAS    13868775
VEGA    SUSANA GRACIELA    12437714
VELAZQUEZ    ELIDA ELENA    12725155
VERGARA    JOSE ALBERTO    13210567
VERGARA    RAMÓN ALBERTO    13459984
VIGNOLL    SERGIO ALEJANDRO    14131494
VILLAFAÑE    MARIA LUISA    13709215
ZEITER    RAUL IGNACIO    13658726
ZERBOWSKY    JUAN CARLOS    13459956

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