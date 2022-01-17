Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este martes 18 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
AGUIRRE DELSA MARGARITA 12766154
ALARCON MARIA DEL CARMEN 12698474
ALBELO LUIS MARCELO 13533010
ALBRECHT JOSE LUIS 13873028
ALVAREZ SERGIO ORLANDO 12923817
AMBORT ALFREDO SERGIO 13947058
AMHERDT PALMIRO LUIS 13709210
AMHERDT NELVIS DILMA 13772303
ANGELINI ROBERTO ENRIQUE 13585737
APUT INES MARIA 13459997
APUT MARIA SUSANA 13947087
ARAN GRACIELA MARIA 12698406
ARANDA RAMÓN VALENTÍN 13871443
ARIAS LUCILA UVALDINA 13042087
AROLFO SILVIA MARIA 12541763
AVALOS MARÍA DEL CARMEN 13779753
BACCHI DAVID LUCIO 13762412
BELLA RAÚL AURELIO 13708776
BENASSI RITA NELIDA ANTONIA 11608948
BENEDETTO MARIO RUBEN 13344073
BENZO EDUARDO ARNOLDO 13459934
BERARDO ADRIANA CLARA 13329228
BERARDO JORGE HORACIO 13947057
BERBERICH CARLOS ROBERTO 14082507
BERTINAT ALICIA ESTELA 13105030
BERTONE ABELARDO RUBÉN 14093147
BERTONI STELLA MARIS 12533416
BERTOSSI RICARDO MARCOS 13101623
BERTOSSI OSCAR ELMIDO 13947081
BOLCATTO SUSANA INES 13459941
BONANSEA OMAR JUAN 13772304
BONETTI MARTA BEATRIZ 13459917
BONETTO ADRIANA GRACIELA 13759050
BORETTO RUBEN DARIO 11900120
BORETTO ROSA MARÍA 14019387
BORETTO AMERICO ARTURO 14082429
BORIN RAQUEL BEATRIZ 13658747
BORRONI LILIANA BEATRIZ 13478714
BRODA RUBEN ALFREDO 12661289
BUFFA RAUL SANTIAGO 12417692
BUGDAHL JOSE LUIS 13947072
CAGLIERO HÉCTOR EDUARDO 12821432
CANE RAQUEL ANA 13105043
CARIBAUX ROSA MARIA 13052970
CARIBAUX VILMA MARIA 13377025
CARLINI ERNESTO DAVID 14364603
CATENA ADRIANA LUJAN 13854395
CESPEDES JUANA DELICIA 13797594
CHAVEZ DELMA BEATRIZ 13467933
CIAN RICARDO ALBERTO 13478704
CLAUSEN RUBEN DARIO 13659611
CLAUSEN MARCELO JOSE 14320667
CLEMENTE MANUELITA ROSA GREGORIA 12533381
COLAUTTI SILVIA SUSANA 13947068
COLOMBA JUAN CARLOS 13105044
COLOMBO OMAR HERMINDO 12273400
COLOMBOTTO MARIA ROSA GUADALUPE 13459935
CORDOBA JOSEFA MERCEDES 12698408
CRIADO ENRIQUE HUGO 12617019
CROATTO BEATRIZ OLGA 12512334
DALINGER MARIO RAUL 12534058
DANELON GERARDO OSCAR 13715360
DIP RICARDO ALBERTO 12698457
EBERHARDT CARLOS AMÉRICO 11899995
EBERHARDT RAUL ROBERTO 13659603
EBERHARDT GRACIELA DEL CARMEN 13658779
EBERHARDT SERGIO ALBERTO 13947101
ENGEL ESTELA YOLANDA 13105041
ERMACORA HORACIO ANSELMO 13762403
ERNI MARIA DEL CARMEN 12020198
ESPINDOLA HILDA MANUELA 14113888
ESPINOZA MARCELINA SANTA 12561283
FABRO GUSTAVO FERNANDO 13008954
FACTTOR ROGELIO RAMON 11899991
FALCHINI LUIS ROGELIO 13947039
FASSETTA CARLOS LUIS 14019382
FIEREDER LUIS EDUARDO 13658770
FONTANA RICARDO VICENTE 12319631
FONTANA MIRTA OFELIA 14125112
FORTUNA PATRICIA ADRIANA 13947098
FRANCUCCI AMILCAR ESTEBAN FIOVO 13504560
FUSSE ELVIO LUIS 13105039
GAITAN LILIANA BEATRIZ 13947035
GAMBA MÓNICA BEATRIZ 13105094
GANCHIER YOLANDA EDITH 12741726
GARCIA ANA MARIA 13947056
GARDIOL JORGE ALBERTO 12698448
GENTINETTA RITA MARÍA 12698470
GERSTNER MARIA CATALINA 13105007
GIMENEZ DELIA GRACIELA 12579089
GIMENEZ JORGE ISMAEL 13762430
GIMENEZ STELLA MARIS 13762345
GIONE ROSA OFELIA 12368343
GIONE ALBERTO CARLOS 13658790
GIONES MARIA ISABEL 12368384
GODANO CONRADO JUAN 13459992
GONZALEZ GRACIELA MIRIAN RAMONA 13947026
GRANDOLIO JUANA ROSA 14743096
GRILL MÓNICA PATRICIA 12541797
GROSSO HUGO DANIEL 13947017
GUIDOBONO MARIA ROSA 13779752
GULLINO LILIANA ALICIA 13105054
GULLINO RITA NOEMÍ 13947003
GUNTREN ALICIA ROSA 13947040
GUSELLA BEATRIZ DEL CARMEN 12541764
HERRERA MARIA CRISTINA 13662918
HILDBRAND HUGO ANTONIO 13658743
HILGERT NORMA ISABEL 13101614
HISCHIER ERNESTO JUAN 13947067
IMHOFF MABEL MAGDALENA 13658772
IMHOFF HECTOR RENE 13658776
IMHOFF CARLOS ALBERTO 13797590
IMHOFF DANIEL ERNESTO 14019394
IMHOFF ISABEL ANGELA 13772309
IMSAND OSCAR ALBERTO 13105073
IMSAND DANIEL EDELMIRO 13947046
IMWINKELRIED ADRIANA CARMEN 13105006
IMWINKELRIED JULIO CESAR 13658799
INGARAMO ALFREDO HUGO 20139848
INGARAMO ARMANDO CARLOS 12698447
KESSLER CARLOS ALBERTO 13274059
KHEM JUAN CARLOS 13947063
KLEIN ANA MARIA 13504562
KLENZI MARIA ELENA 12698419
KUCHEN REMIGIO 12541781
KUCHEN MARIA ELENA 14019386
KUMMER GRACIELA MARIA DEL ROSARIO 13658749
KUÑICHEK DOLLI ADRIANA 13548917
LAGGER ROBERTO ENRIQUE 13839612
LANG MARINA ESTER 12541788
LEIVA ADRIANA ESTELA 13778140
LEMOS RAMÓN ENRIQUE 13700243
LEYENDECKER GRACIELA LILIANA 12490965
LOVATO ADRIANA SILVIA 13971744
LUPIDI MONICA CRISTINA 12260999
MAIDANA ADRIAN ANTONIO 13584364
MAMY BEATRIZ ROSA 12368356
MANGIATERRA PABLO GABRIEL 13101616
MANSILLA BIBIANA BEATRIZ 13746611
MAROZZI RAÚL ALCIDES 12354730
MAROZZI MAGDALENA MARIA 13762419
MAROZZI HUGO ENRIQUE 13762428
MARTINEZ JOSE RAMON 13163893
MARTINEZ RUBÉN DARIO 13459972
MEDINA RAMÓN ESTANISLAO 13105053
MENCHINI JUAN 13796893
MICHLIG ELDO REINALDO 13367645
MOLINERIS MABEL 12398920
MÜHN OSCAR JUAN 13873033
NEFFEN MARIA ISABEL 14320655
OLIVERO ISABEL CATALINA 13459988
ORTIZ ESPITIA MARITZA COROMOTO 96036964
OSTA JORGE LUIS 13947021
PAOLONI NORBERTO RAÚL 13434784
PATRONO NELIDA GRACIELA 12661280
PAYE RUBEN DARIO CEFERINO 13163207
PELOSIO ANA LUCÍA 13459933
PEREZ RAÚL HORACIO 12698435
PERREN ELADIO EUSEBIO 13459916
PERREN RITA IRENE 13658753
PERREN STELLA MARIS 13762348
PERREN EDELMIRO OSVALDO 13947079
PERREN SERGIO SERAFIN 13762434
PIEDRABUENA JOSE LUIS 13947012
PINCIROLI GRACIELA 13459905
PIÑERO MIRTA ISABEL 13105035
PODDA JORGE ALBERTO 13947047
PORPORATO ADRIANA BEATRIZ 13797576
PRESSIANI JOSÉ MARÍA 14207760
PRETTO MERCEDES FRANCISCA 13762424
PRIEU SILVIA CRISTINA 13190129
PRIMO SUSANA MARIA 13459976
PROFETI HORACIO JULIO 13947096
PRONE SILVIA ROSA 30693004
PROPST DANIEL OMAR 13105091
PROPST SILVIA INES 13762422
QUIROGA DOMINGA GRACIELA 13925437
RAMIREZ CARLOS ALBERTO 12368398
RAMONDA SUSANA HAYDEE 12698438
RAMONDA MIRTA MARY 13101601
REGNER HUGO VICENTE 13459996
REICHERT PERLA LETICIA 12698452
RIGHI HORACIO RAUL 13797575
RIOS MARIA ESTELA 13709205
RIOS MERCEDES JOSEFA 13873039
RODRIGUEZ ANTONIO CARLOS 12850380
RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 13145440
ROIG ANA MARIA DEL HUERTO 13676667
RONCHINO SUSANA ALICIA 13504590
ROSALEZ ROSA JOSEFINA 12273399
ROSSO ALICIA MARGARITA 12417688
RUIZ STELLA MARIS ROSARIO 13947051
SANTA CRUZ STELLA MARIS 12891761
SARTORI HERNÁN JOSÉ EMILIO 13193300
SARU RAQUEL DE LAS MERCEDES 13504555
SCANDALO MANUEL FRANCISCO 12190343
SCHINNER ELDO ROBERTO 13658745
SCHLAPBACH ADRIÁN EDUARDO 13947033
SCHMIDHALTER MARIA DEL CARMEN 13123523
SCHMIDT HUGO CESAR 13658765
SCHNEIDER LILIANA BEATRIZ 14019390
SCHOMFELD NELIDA MARIA 13883552
SCHROEDER NOEMI RAQUEL 13658775
SCOTTA HORACIO DANIEL 13459968
SEGOVIA ABEL OSCAR 12828109
SORU GRACIELA NORMA 13947049
STANICH PATRICIA ANGELICA 13478717
STEGMAYER BEATRIZ ALICIA 12626839
STEGMAYER ROMILDO SALVADOR 13478703
STETTLER IDA NELLY 13478708
TAMI SILVIA ADRIANA 13947025
TANTERA OLGA LAURA ANA 12698460
TELLO DANIEL RAUL 13947053
TOGLIATTI ALICIA ROSA 13884303
TRIVERIO RAUL JOAQUIN 13366995
TRONCOSO AMADEO ANTONIO 13288478
URRUTIA LUIS ELIAS 13868775
VEGA SUSANA GRACIELA 12437714
VELAZQUEZ ELIDA ELENA 12725155
VERGARA JOSE ALBERTO 13210567
VERGARA RAMÓN ALBERTO 13459984
VIGNOLL SERGIO ALEJANDRO 14131494
VILLAFAÑE MARIA LUISA 13709215
ZEITER RAUL IGNACIO 13658726
ZERBOWSKY JUAN CARLOS 13459956