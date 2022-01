Incendio intencional en el basural de Gessler

En este sentido el Presidente Comunal Juan Pablo Alarcón expresó en su cuenta personal de Facebook "hace minutos un vecino nos informó sobre el incendio del basural, 2 focos ígneos en distintos lugares, evidentemente fue intencional. No es la primera vez que sufrimos de este tipo".

Además puntualizó el funcionario "quien comete estos hechos no se quiere ni a el mismo ni tampoco a su pueblo; pero como presidente lo invito a que se retire. El pueblo no tiene portones ni cadenas. Estoy harto del desprecio constante no solamente hacia mí, sino hacia la comunidad".

Y finalizó "agradezco a bomberos de San Carlos, familia Bortolozzi por el préstamo del tanque de apoyo y a Matías Zeiter por la predisposición".