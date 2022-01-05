Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este jueves 6 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACCASTO CLARIBEL ANA 4280149
ALBRECHT JUAN CARLOS 6258462
AMBORDT LUISINA GUADALUPE 37199119
AROLFO BENITO RAMÓN 6253733
AVILA RAQUEL DEL VALLE 4667155
AVILA CORDOBA NELIDA AURELIA 4221329
BASSI CARLOS ANTONIO 6253205
BERRA OSCAR DEFILPO 6253212
BERTAINA MARÍA ELENA 4221347
BERTOLE MARTA ADELINA 4648917
BERTOSSI JUAN CARLOS 6253248
BERTOSSI OLGA LUISA 4221360
BERTOSSI ALDINO MANUEL 6249293
BESSONE ANGELA ROSA 4221339
BESSONE CARLOS ALBERTO 6257103
BETIQUE OLGA ALICIA 4648922
BOCASSI ROSANA EVANGELINA 28976632
BOCASSI VENANCIA ROSA 4648914
BONACINA BELKIS BLANCA 4221282
BORETTO GLADIS MARÍA 3990295
BREGA NORMA RAQUEL 4221340
BULCHI GLADIS DEL VALLE 4667133
BULLA ORLANDO BARTOLOME 6258437
BUSTOS HORACIO ROGELIO 6253370
BUSTOS RAUL ALDO 6301528
BUTKUS NORMA NELI 4920533
BUZZI ELSA LUCIA 4628274
CALCATERRA JORGE CÉSAR 6257121
CAPELLO MARIA AMELIA 5122026
CAVALERO NILYS ELINOR 1687263
CEBALLOS MARIA LUISA 4221322
CHAVARINI CARLOS ALBERTO 6257135
CLEMENTE ATILIO ANSELMO 6214733
COLLA EDELMIRO ANDRES 6257111
COLUSSI JUAN CARLOS 6261128
CORDOBA UVALDA MERCEDES 4221327
COTICHINI LUIS ANGEL 6253247
CRAVERO ELIDA CATALINA 4221309
DEBRUYNE CELIA ESTER MABEL 4221351
DEGLI ESPOSTI JAVIER EDUARDO 6253230
DEJON JULIO ROBERTO 7876195
DESTEFANIS ANGEL DOMINGO RAMÓN 6253054
DEVESA ERMELINDA TERESA 4434535
DONADIO MIGUEL ANGEL 6253260
DONNET MARTA ROSA PIERINA 4221335
EBERHARDT ELIDA LETICIA 4648916
EBERHARDT CARLOS TEOFILO 6258468
EBERHARDT MARIA ESTER 4649621
ECHEVARRIA BLOCK EDUARDO NICOLAS 32096499
EGGEL ARACELI ROSA 4233490
ELIAS JOSE DANIEL 6258794
ENGEL NORMA 4940115
ESCOBAR NELIDA RAMONA 4849198
FARIOLI ANA ESTHER 4221356
FAVRE ENZO RAMON 6258440
FEDELE ANSELMO JUAN 6257031
FIGLIA ERNESTO RICARDO 6213367
FOFFANI CARMEN LEONOR 4221353
FONTICELLI LUIS BARTOLOME 4525586
FRANCISCHETTI ANGELA MARÍA MAGDALENA 4221310
FRANZEN INELDA CATALINA 4755934
GALLINO MARIA LUISA RAQUEL 1125991
GAMBA ELSA DORITA 4648904
GARDIOL MAGDALENA CLARA 4648912
GARDUÑO AURORA CONCEPCIÓN 3989668
GARELLO NÉSTOR LUIS 6252913
GARNERO CARLOS JUAN 6262034
GIORDA JUAN JOSÉ 6297933
GOLD EMILIO FEDERICO 6256714
GREGGIO MIGUEL ANGEL 6253300
HAMMERLY JUAN CARLOS 6257120
HÄMMERLY EMILIO ELISEO 6261120
HAMSA ADRIANA ESTHER 4221326
HANG VILMA ANA 4874902
HISCHIER MARIA LUISA 4873912
IMHOFF AMABELIA LUCIA 3990171
IMVINKELRIED GLORIA RAQUEL 4221321
IMVINKELRIED ANA CECILIA 4648930
JULLIER ELMA ENRIQUETA 4874901
KLENZI EDUARDO ENRIQUE 6258438
LEDERHOS ALFONSO CLEMENTE 5946733
LENCINA RAMONA ANGÉLICA 4704080
LHERITIER RITA LUCRECIA 4221289
LUQUE FABIANA ITATÍ 20552282
MAQUIEL ATILIO ROBERTO 6257102
MAQUIEL MARTA MARIA 5122001
MARTINEZ CLARIBEL JOSEFA 4648915
MEDINA ADELAIDA 4940114
MELLANO MARÍA LUCÍA 4221349
MERCORELLI MARIA ANGELICA 4221377
MEYNET IRENE ANGELITA 4221374
MISEREZ EVANGELINA BELEN 37078531
MORALES MARTA LUCIA 4648944
MOREL JOSÉ AMÉRICO 6261124
MOYANO ELENA EMPER 2503702
MÜLLER ELDO GERÓNIMO 6257122
MÜLLER SEGUNDO SERAFIN 6216775
NORO TERESA ESTHER 4608149
NORO RAUL MARIO 5910629
ODASSO HÉCTOR JOSÉ 6257165
OGGIER MARIO ROBERTO 6249198
OLMEDILLA WILMA ELDA 3074742
ORONA MIGUEL ANGEL 6261126
PAPORELLO RAQUEL MAGDALENA 3990299
PASSERINI MARÍA ANGÉLICA 4221372
PERNUSSI NELIDA ANA 4221319
PERRIER RAQUEL MARIA ISABEL 4221381
PEVERELLI DORA ELVIRA 591148
PILLONEL MARIO JOSE 6253249
PINTOS JUAN DE ROSA 5734917
PIOLI ELIDA DINA 4756000
PORETTI CARLOS BARTOLOME 6258528
PRATTO JUAN CARLOS 6258415
PRIMO EVELIO CLEMENTE MIGUEL 6253220
PRINCIPE MARTA DELIA 4221388
PRINO MARIA DEL CARMEN 4221318
PUZ CARLOS MARTIN 6261129
RAICHHOLZ ALBERTO GUILLERMO 6253252
RAMONDA MARTA ELIDA 4221385
REICHHOLZ SILVIA IRENE 4648927
REISCH ANTONIO 5912268
RETAMAR JUANA ROSA 4835775
REUTEMANN OLGA MARIA 4648905
RIOS JOSÉ LUCIANO 6257072
ROLON ANSELMA 4920528
SANCHO MARIA CRISTINA 4873879
SANCHO MARÍA EDELMA 4873878
SARETTO OLGA DORALISA 4221370
SAVINO OSVALDO EDUARDO 6261107
SCHAUFLER RAUL JACINTO 6258444
SCHINNER NORMA MARIA DEL CARMEN 4755935
SCHINNER RUMILDA EMILIA 2967606
SCHWINDT EDGARDO MIGUEL 6253264
SERRA STELLA MARIS 4221375
SIMON VICTOR ROBERTO 4925609
SINQUET MIRTHA EMILIA 4794015
SOLIS NELIDA ANGELICA 4873813
STANGAFERRO JULIO CESAR 14743026
STETTLER MARTA ELISA 4221343
STETTLER ELISA STELLA MARIS 4648926
TELL DORA MARGARITA 4221367
THEILER NESTOR EMILIANO 6253262
TOSELLO ERNESTO ENRIQUE 6253216
TRAVACHINO MARTA TERESA MARÍA 4648918
TRUJILLO ALICIA NOEMI 4430065
UBAIT ROBERTO DOMINGO 6257108
UBAIT JULIO CESAR 6261133
VIGLIETTI RITA YOLANDA 4221397
VILEJI ELISA ELVIRA 1687276
VILLANUEVA EGIDIO RAMON 6253256
VILLANUEVA JULIA ELENA 4873854
VILLARRUEL MARÍA ESTHER 4750757
WASILEWSKI MARIA DEL CARMEN 4221369