Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este jueves 6 de enero en el Suchón

Locales 05 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este jueves 6 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACCASTO    CLARIBEL ANA    4280149
ALBRECHT    JUAN CARLOS    6258462
AMBORDT    LUISINA GUADALUPE    37199119
AROLFO    BENITO RAMÓN    6253733
AVILA    RAQUEL DEL VALLE    4667155
AVILA CORDOBA    NELIDA AURELIA    4221329
BASSI    CARLOS ANTONIO    6253205
BERRA    OSCAR DEFILPO    6253212
BERTAINA    MARÍA ELENA    4221347
BERTOLE    MARTA ADELINA    4648917
BERTOSSI    JUAN CARLOS    6253248
BERTOSSI    OLGA LUISA    4221360
BERTOSSI    ALDINO MANUEL    6249293
BESSONE    ANGELA ROSA    4221339
BESSONE    CARLOS ALBERTO    6257103
BETIQUE    OLGA ALICIA    4648922
BOCASSI    ROSANA EVANGELINA    28976632
BOCASSI    VENANCIA ROSA    4648914
BONACINA    BELKIS BLANCA    4221282
BORETTO    GLADIS MARÍA    3990295
BREGA    NORMA RAQUEL    4221340
BULCHI    GLADIS DEL VALLE    4667133
BULLA    ORLANDO BARTOLOME    6258437
BUSTOS    HORACIO ROGELIO    6253370
BUSTOS    RAUL ALDO    6301528
BUTKUS    NORMA NELI    4920533
BUZZI    ELSA LUCIA    4628274
CALCATERRA    JORGE CÉSAR    6257121
CAPELLO    MARIA AMELIA    5122026
CAVALERO    NILYS ELINOR    1687263
CEBALLOS    MARIA LUISA    4221322
CHAVARINI    CARLOS ALBERTO    6257135
CLEMENTE    ATILIO ANSELMO    6214733
COLLA    EDELMIRO ANDRES    6257111
COLUSSI    JUAN CARLOS    6261128
CORDOBA    UVALDA MERCEDES    4221327
COTICHINI    LUIS ANGEL    6253247
CRAVERO    ELIDA CATALINA    4221309
DEBRUYNE    CELIA ESTER MABEL    4221351
DEGLI ESPOSTI    JAVIER EDUARDO    6253230
DEJON    JULIO ROBERTO    7876195
DESTEFANIS    ANGEL DOMINGO RAMÓN    6253054
DEVESA    ERMELINDA TERESA    4434535
DONADIO    MIGUEL ANGEL    6253260
DONNET    MARTA ROSA PIERINA    4221335
EBERHARDT    ELIDA LETICIA    4648916
EBERHARDT    CARLOS TEOFILO    6258468
EBERHARDT    MARIA ESTER    4649621
ECHEVARRIA BLOCK    EDUARDO NICOLAS    32096499
EGGEL    ARACELI ROSA    4233490
ELIAS    JOSE DANIEL    6258794
ENGEL    NORMA    4940115
ESCOBAR    NELIDA RAMONA    4849198
FARIOLI    ANA ESTHER    4221356
FAVRE    ENZO RAMON    6258440
FEDELE    ANSELMO JUAN    6257031
FIGLIA    ERNESTO RICARDO    6213367
FOFFANI    CARMEN LEONOR    4221353
FONTICELLI    LUIS BARTOLOME    4525586
FRANCISCHETTI    ANGELA MARÍA MAGDALENA    4221310
FRANZEN    INELDA CATALINA    4755934
GALLINO    MARIA LUISA RAQUEL    1125991
GAMBA    ELSA DORITA    4648904
GARDIOL    MAGDALENA CLARA    4648912
GARDUÑO    AURORA CONCEPCIÓN    3989668
GARELLO    NÉSTOR LUIS    6252913
GARNERO    CARLOS JUAN    6262034
GIORDA    JUAN JOSÉ    6297933
GOLD    EMILIO FEDERICO    6256714
GREGGIO    MIGUEL ANGEL    6253300
HAMMERLY    JUAN CARLOS    6257120
HÄMMERLY    EMILIO ELISEO    6261120
HAMSA    ADRIANA ESTHER    4221326
HANG    VILMA ANA    4874902
HISCHIER    MARIA LUISA    4873912
IMHOFF    AMABELIA LUCIA    3990171
IMVINKELRIED    GLORIA RAQUEL    4221321
IMVINKELRIED    ANA CECILIA    4648930
JULLIER    ELMA ENRIQUETA    4874901
KLENZI    EDUARDO ENRIQUE    6258438
LEDERHOS    ALFONSO CLEMENTE    5946733
LENCINA    RAMONA ANGÉLICA    4704080
LHERITIER    RITA LUCRECIA    4221289
LUQUE    FABIANA ITATÍ    20552282
MAQUIEL    ATILIO ROBERTO    6257102
MAQUIEL    MARTA MARIA    5122001
MARTINEZ    CLARIBEL JOSEFA    4648915
MEDINA    ADELAIDA    4940114
MELLANO    MARÍA LUCÍA    4221349
MERCORELLI    MARIA ANGELICA    4221377
MEYNET    IRENE ANGELITA    4221374
MISEREZ    EVANGELINA BELEN    37078531
MORALES    MARTA LUCIA    4648944
MOREL    JOSÉ AMÉRICO    6261124
MOYANO    ELENA EMPER    2503702
MÜLLER    ELDO GERÓNIMO    6257122
MÜLLER    SEGUNDO SERAFIN    6216775
NORO    TERESA ESTHER    4608149
NORO    RAUL MARIO    5910629
ODASSO    HÉCTOR JOSÉ    6257165
OGGIER    MARIO ROBERTO    6249198
OLMEDILLA    WILMA ELDA    3074742
ORONA    MIGUEL ANGEL    6261126
PAPORELLO    RAQUEL MAGDALENA    3990299
PASSERINI    MARÍA ANGÉLICA    4221372
PERNUSSI    NELIDA ANA    4221319
PERRIER    RAQUEL MARIA ISABEL    4221381
PEVERELLI    DORA ELVIRA    591148
PILLONEL    MARIO JOSE    6253249
PINTOS    JUAN DE ROSA    5734917
PIOLI    ELIDA DINA    4756000
PORETTI    CARLOS BARTOLOME    6258528
PRATTO    JUAN CARLOS    6258415
PRIMO    EVELIO CLEMENTE MIGUEL    6253220
PRINCIPE    MARTA DELIA    4221388
PRINO    MARIA DEL CARMEN    4221318
PUZ    CARLOS MARTIN    6261129
RAICHHOLZ    ALBERTO GUILLERMO    6253252
RAMONDA    MARTA ELIDA    4221385
REICHHOLZ    SILVIA IRENE    4648927
REISCH    ANTONIO    5912268
RETAMAR    JUANA ROSA    4835775
REUTEMANN    OLGA MARIA    4648905
RIOS    JOSÉ LUCIANO    6257072
ROLON    ANSELMA    4920528
SANCHO    MARIA CRISTINA    4873879
SANCHO    MARÍA EDELMA    4873878
SARETTO    OLGA DORALISA    4221370
SAVINO    OSVALDO EDUARDO    6261107
SCHAUFLER    RAUL JACINTO    6258444
SCHINNER    NORMA MARIA DEL CARMEN    4755935
SCHINNER    RUMILDA EMILIA    2967606
SCHWINDT    EDGARDO MIGUEL    6253264
SERRA    STELLA MARIS    4221375
SIMON    VICTOR ROBERTO    4925609
SINQUET    MIRTHA EMILIA    4794015
SOLIS    NELIDA ANGELICA    4873813
STANGAFERRO    JULIO CESAR    14743026
STETTLER    MARTA ELISA    4221343
STETTLER    ELISA STELLA MARIS    4648926
TELL    DORA MARGARITA    4221367
THEILER    NESTOR EMILIANO    6253262
TOSELLO    ERNESTO ENRIQUE    6253216
TRAVACHINO    MARTA TERESA MARÍA    4648918
TRUJILLO    ALICIA NOEMI    4430065
UBAIT    ROBERTO DOMINGO    6257108
UBAIT    JULIO CESAR    6261133
VIGLIETTI    RITA YOLANDA    4221397
VILEJI    ELISA ELVIRA    1687276
VILLANUEVA    EGIDIO RAMON    6253256
VILLANUEVA    JULIA ELENA    4873854
VILLARRUEL    MARÍA ESTHER    4750757
WASILEWSKI    MARIA DEL CARMEN    4221369

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