Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana miércoles 5 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
ACOSTA BIENVENIDO OMAR 10756501
AMHERDT TERESA GUADALUPE 14529862
AMHERDT SERVANDO EDUARDO 6216776
ARREGUI SUSANA ANGELICA 11800689
BALDO EDUARDO AMADEO 13947187
BARAVALLE GRACIELA NOEMÍ 11608946
BARBERO HORACIO HECTOR 6249214
BELTRAMINO LELIS NORA MARIA 6097295
BELTRAMONE GRACIELA ROSA 11335444
BELTRAMONE DORISBEL ENRIQUETA 4280131
BENASSI HUGO ALFREDO 12766163
BERGERO ADRIANA RITA 14653671
BOCCARDO MARCELO LUIS 14418566
BOLOGNESI CARMEN ROSA 11405642
BONETTI NOEMI ROSA 11711481
BORETTO JUAN CARLOS 12369570
BULLA NORMA ANA 13118512
CABRERA LUCIA MAXIMINA 12098445
CARPIO SONIA RAQUEL 11711457
CARRANZA GUADALUPE BEATRIZ 14207766
CARRIZO BONIFACIO 11791831
CASAFU FELICIANO 6225118
CERQUETTI ZUNILDA AMELIA 4221272
COCCO VICENTE JOSÉ 13947126
COLUNGA CELIA PATRICIA 11226262
CORINA STELLA MARIS 11226241
DALLA COSTA MARCELO ATILIO 13947183
DE ALMEIDA PIRES FLORIANO 93611529
DENIS IGNACIO SERAFIN 6211513
DIAZ CARLOS RAUL 11405631
DIAZ ILDA ELEUTERIA 6106918
DIETRICH ROSA ISABEL 14299284
EBERHARDT RENE LUIS 12050429
EHRSAM OLGA BEATRIZ 10430379
ESPINDOLA SUSANA ROSA 13947118
FAVRE ROBERTO EUSEBIO 11405637
FERRERO TELMO ALCIDES 6249781
FERREYRA OSCAR EDUARDO 11459971
FERREYRA LILIANA BEATRIZ 13947143
FRIGIERI HECTOR OMAR 11405648
GAIDO ROBERTO PEDRO 11405602
GAITAN ALICIA HILDA 11899964
GALLARDO LUIS OSCAR 12621923
GALVAN ADOLFO LIBIO RAMON 11589964
GARUTI MARCELINO ROBERTO 13947167
GERSTNER HILDA HORTENSIA 4648921
GILLIARD RICARDO TELMO 6253039
GILOTTI JULIO CESAR 12369553
GIMENEZ OLGA BEATRIZ 12369562
GIONE RAMON JOSE 12368327
GRATTAROLA GRACIELA MARIA 12259913
GUARDATI JUAN CARLOS JOSE 14418576
GUINDON EMILIA TERESA 11425001
GUSELLA RICARDO ENRIQUE 11425008
HANG OSCAR ALFREDO 11899912
HUG BEATRIS NORMA 14295016
IMHOFF BERNABE FRANCISCO 13947181
IMHOFF RAUL ALEJANDRO 6208956
IMSAND RAÚL JOSÉ 11711471
INDERKÜMMER HUGO JOSÉ 6249186
JACQUIER SILVIA RAQUEL 14743017
JONTOR MARIO RODOLFO 14839657
KINDERKNECHT PEDRO 12308784
KOCH EVA ADELA 11674475
KUCHEN MARIA EMMA 6087443
LELLI ADOLFO BENITO 5493711
LOPEZ LESVIA ALIDA 4449171
LOYEAU LILIANA GRACIELA 11800697
MAMY CLELIA DORA 6098642
MARTIN MARÍA ANGÉLICA 13105049
MARTINEZ HUGO ALFREDO 11711483
MARTINEZ JUAN CARLOS 11405630
MASSIMINO CARLOS ALBERTO 11405641
MATHIEU JUAN CARLOS 11899927
MEDINA ESTHER AZUCENA 11711473
MERLO PICK ROBERTO HORACIO 12368370
METERNICH NOEMI SARA 3990516
MEURZET TERESITA DEL CARMEN 4221279
MICHELINO OSCAR HÉCTOR 6249123
MIOLA EDI ERMINIA 10593403
MOINE VALDEMAR ALCIDES 6253211
MOREYRA PEDRO 11377760
MÜLLER RUBEN TELMO 10430344
NEFFEN SARA ROSA 1120080
NICOLA OSCAR JOSE 12368332
NIETO ADRIANA HAYDEÉ 12369551
NIPOTTE JUAN CARLOS 11405632
NOTTA DARDO RUBEN 11426132
OCCELLO ERNI MODESTO 6240516
OGGIER CELESTINO JOSÉ 6202968
OJEDA RODOLFO RAÚL 11626331
OLIVERO OSCAR PEDRO 11608916
OLIVO SUSANA BEATRIZ 11405622
ORIATTI EDUARDO ALBERTO 12698494
OVANDO JOSÉ ALBERTO 11555527
PAIZ RAMON EDUARDO 11711482
PALETTO JORGE FRANCISCO 11261056
PANZANI RAQUEL MARIA 11505526
PASCHETTA MARIA ESTHER 3990164
PERALTA RAMÓN CRISTOBAL 10430382
PERALTA JORGE ALBERTO 11405614
PERETTI LUISA CAROLINA 11658562
PEREZ MÓNICA DEDICACIÓN 13947135
PERREN LILIANA ALICIA MARIA 13762456
PERREN DORA IRENE 6124676
PERRIG HORACIO ALBERTO 11641386
PETROSELLI MARIO ALBERTO 11060486
PICATTI RAUL SANTIAGO 12417686
PIETRONI CARLOS DANIEL 12369552
POLINI NOEMI LIDIA NELIDA 4221271
PORTERO LUISA DEL CARMEN 4649605
POZZO OSCAR REINALDO 11698230
PRATTO ROBERTO JUAN 6249191
PRIMO SILVIA SUSANA 11711492
PRIMO RUBEN ANDRES 6249120
PROPST JORGE ALBERTO 14743020
QUIROGA CIPRIANO DEL CARMEN 11852675
RAMOS ZUNILDA DOMINGA 12307135
REY MARIA LUISA 11093912
RODRIGUEZ MARIA ISABEL 11696033
ROMERO MARIA ANTONIA 11711465
ROSSI CARLOS VALERIO 11405638
RUIZ MELITON 11808822
SALTI ANGELA MARÍA 912487
SANCHEZ ROSA NELIDA 11114142
SANCHEZ ANGELA ANDREA 10057582
SANSON MIGUEL ANGEL 13762454
SARU JOSÉ LUIS DOMINGO 11922985
SARU ALICIA MARIA 10563134
SATTLER SUSANA ROSA 12067548
SCHINNER ROBERTO 3168952
SCHMITHALTER CARMEN BEATRIZ 13105003
SCHNELL NANCI 14714318
SEGOVIA EDIS MABEL 12190337
SEGOVIA ABEL SATURNINO 6268736
SEJAS MIGUEL ANGEL 11335441
SEVERICHE BEATRIZ 11405646
SOTO HÉCTOR OCTAVIO 13947195
STALDER ERVIN ANDRÉS 6253215
TERISOTTO ERNESTO RENÉ 12368328
THEILER CARMEN VICTORIA 3990512
ULLA SILVIA SUSANA 16060040
ULRICH BENITO CELESTINO 11575680
VALENT NORA GRACIELA 12917144
VERA EDUARDO MARCELO 11851046
VERGARA ROBERTO EMILIO 13947177
VIGLIETTI OMAR ANTONIO 11899981
VILLALBA PETRONA TERESA 8212397
VOLKEN RUBEN ABRAHAM 10430208
WEBER JOSE LUIS 12696478
YOSSEN TIOBALDO LUIS 6204244
ZALAZAR ANA ROSA 11711458
ZOPPI CIGNETTI TERESA ROSA 10430372