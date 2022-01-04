Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana miércoles 5 de enero en el Suchón

Locales 04 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana miércoles 5 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

ACOSTA    BIENVENIDO OMAR    10756501
AMHERDT    TERESA GUADALUPE    14529862
AMHERDT    SERVANDO EDUARDO    6216776
ARREGUI    SUSANA ANGELICA    11800689
BALDO    EDUARDO AMADEO    13947187
BARAVALLE    GRACIELA NOEMÍ    11608946
BARBERO    HORACIO HECTOR    6249214
BELTRAMINO    LELIS NORA MARIA    6097295
BELTRAMONE    GRACIELA ROSA    11335444
BELTRAMONE    DORISBEL ENRIQUETA    4280131
BENASSI    HUGO ALFREDO    12766163
BERGERO    ADRIANA RITA    14653671
BOCCARDO    MARCELO LUIS    14418566
BOLOGNESI    CARMEN ROSA    11405642
BONETTI    NOEMI ROSA    11711481
BORETTO    JUAN CARLOS    12369570
BULLA    NORMA ANA    13118512
CABRERA    LUCIA MAXIMINA    12098445
CARPIO    SONIA RAQUEL    11711457
CARRANZA    GUADALUPE BEATRIZ    14207766
CARRIZO    BONIFACIO    11791831
CASAFU    FELICIANO    6225118
CERQUETTI    ZUNILDA AMELIA    4221272
COCCO    VICENTE JOSÉ    13947126
COLUNGA    CELIA PATRICIA    11226262
CORINA    STELLA MARIS    11226241
DALLA COSTA    MARCELO ATILIO    13947183
DE ALMEIDA PIRES    FLORIANO    93611529
DENIS    IGNACIO SERAFIN    6211513
DIAZ    CARLOS RAUL    11405631
DIAZ    ILDA ELEUTERIA    6106918
DIETRICH    ROSA ISABEL    14299284
EBERHARDT    RENE LUIS    12050429
EHRSAM    OLGA BEATRIZ    10430379
ESPINDOLA    SUSANA ROSA    13947118
FAVRE    ROBERTO EUSEBIO    11405637
FERRERO    TELMO ALCIDES    6249781
FERREYRA    OSCAR EDUARDO    11459971
FERREYRA    LILIANA BEATRIZ    13947143
FRIGIERI    HECTOR OMAR    11405648
GAIDO    ROBERTO PEDRO    11405602
GAITAN    ALICIA HILDA    11899964
GALLARDO    LUIS OSCAR    12621923
GALVAN    ADOLFO LIBIO RAMON    11589964
GARUTI    MARCELINO ROBERTO    13947167
GERSTNER    HILDA HORTENSIA    4648921
GILLIARD    RICARDO TELMO    6253039
GILOTTI    JULIO CESAR    12369553
GIMENEZ    OLGA BEATRIZ    12369562
GIONE    RAMON JOSE    12368327
GRATTAROLA    GRACIELA MARIA    12259913
GUARDATI    JUAN CARLOS JOSE    14418576
GUINDON    EMILIA TERESA    11425001
GUSELLA    RICARDO ENRIQUE    11425008
HANG    OSCAR ALFREDO    11899912
HUG    BEATRIS NORMA    14295016
IMHOFF    BERNABE FRANCISCO    13947181
IMHOFF    RAUL ALEJANDRO    6208956
IMSAND    RAÚL JOSÉ    11711471
INDERKÜMMER    HUGO JOSÉ    6249186
JACQUIER    SILVIA RAQUEL    14743017
JONTOR    MARIO RODOLFO    14839657
KINDERKNECHT    PEDRO    12308784
KOCH    EVA ADELA    11674475
KUCHEN    MARIA EMMA    6087443
LELLI    ADOLFO BENITO    5493711
LOPEZ    LESVIA ALIDA    4449171
LOYEAU    LILIANA GRACIELA    11800697
MAMY    CLELIA DORA    6098642
MARTIN    MARÍA ANGÉLICA    13105049
MARTINEZ    HUGO ALFREDO    11711483
MARTINEZ    JUAN CARLOS    11405630
MASSIMINO    CARLOS ALBERTO    11405641
MATHIEU    JUAN CARLOS    11899927
MEDINA    ESTHER AZUCENA    11711473
MERLO PICK    ROBERTO HORACIO    12368370
METERNICH    NOEMI SARA    3990516
MEURZET    TERESITA DEL CARMEN    4221279
MICHELINO    OSCAR HÉCTOR    6249123
MIOLA    EDI ERMINIA    10593403
MOINE    VALDEMAR ALCIDES    6253211
MOREYRA    PEDRO    11377760
MÜLLER    RUBEN TELMO    10430344
NEFFEN    SARA ROSA    1120080
NICOLA    OSCAR JOSE    12368332
NIETO    ADRIANA HAYDEÉ    12369551
NIPOTTE    JUAN CARLOS    11405632
NOTTA    DARDO RUBEN    11426132
OCCELLO    ERNI MODESTO    6240516
OGGIER    CELESTINO JOSÉ    6202968
OJEDA    RODOLFO RAÚL    11626331
OLIVERO    OSCAR PEDRO    11608916
OLIVO    SUSANA BEATRIZ    11405622
ORIATTI    EDUARDO ALBERTO    12698494
OVANDO    JOSÉ ALBERTO    11555527
PAIZ    RAMON EDUARDO    11711482
PALETTO    JORGE FRANCISCO    11261056
PANZANI    RAQUEL MARIA    11505526
PASCHETTA    MARIA ESTHER    3990164
PERALTA    RAMÓN CRISTOBAL    10430382
PERALTA    JORGE ALBERTO    11405614
PERETTI    LUISA CAROLINA    11658562
PEREZ    MÓNICA DEDICACIÓN    13947135
PERREN    LILIANA ALICIA MARIA    13762456
PERREN    DORA IRENE    6124676
PERRIG    HORACIO ALBERTO    11641386
PETROSELLI    MARIO ALBERTO    11060486
PICATTI    RAUL SANTIAGO    12417686
PIETRONI    CARLOS DANIEL    12369552
POLINI    NOEMI LIDIA NELIDA    4221271
PORTERO    LUISA DEL CARMEN    4649605
POZZO    OSCAR REINALDO    11698230
PRATTO    ROBERTO JUAN    6249191
PRIMO    SILVIA SUSANA    11711492
PRIMO    RUBEN ANDRES    6249120
PROPST    JORGE ALBERTO    14743020
QUIROGA    CIPRIANO DEL CARMEN    11852675
RAMOS    ZUNILDA DOMINGA    12307135
REY    MARIA LUISA    11093912
RODRIGUEZ    MARIA ISABEL    11696033
ROMERO    MARIA ANTONIA    11711465
ROSSI    CARLOS VALERIO    11405638
RUIZ    MELITON    11808822
SALTI    ANGELA MARÍA    912487
SANCHEZ    ROSA NELIDA    11114142
SANCHEZ    ANGELA ANDREA    10057582
SANSON    MIGUEL ANGEL    13762454
SARU    JOSÉ LUIS DOMINGO    11922985
SARU    ALICIA MARIA    10563134
SATTLER    SUSANA ROSA    12067548
SCHINNER    ROBERTO    3168952
SCHMITHALTER    CARMEN BEATRIZ    13105003
SCHNELL    NANCI    14714318
SEGOVIA    EDIS MABEL    12190337
SEGOVIA    ABEL SATURNINO    6268736
SEJAS    MIGUEL ANGEL    11335441
SEVERICHE    BEATRIZ    11405646
SOTO    HÉCTOR OCTAVIO    13947195
STALDER    ERVIN ANDRÉS    6253215
TERISOTTO    ERNESTO RENÉ    12368328
THEILER    CARMEN VICTORIA    3990512
ULLA    SILVIA SUSANA    16060040
ULRICH    BENITO CELESTINO    11575680
VALENT    NORA GRACIELA    12917144
VERA    EDUARDO MARCELO    11851046
VERGARA    ROBERTO EMILIO    13947177
VIGLIETTI    OMAR ANTONIO    11899981
VILLALBA    PETRONA TERESA    8212397
VOLKEN    RUBEN ABRAHAM    10430208
WEBER    JOSE LUIS    12696478
YOSSEN    TIOBALDO LUIS    6204244
ZALAZAR    ANA ROSA    11711458
ZOPPI CIGNETTI    TERESA ROSA    10430372

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