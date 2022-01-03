Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana martes 4 de enero en el Suchón

Locales 03 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana martes 4 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ADALID    ANA MARIA    10244359
ALBRECHT    JOSE MARIA    10338593
ALONSO    MIGUEL OSCAR    10523692
ALTAMIRANO    MIRTA MARIA    10282299
ALTINA    RAQUEL EMILE    10776014
AMBORT    ROMELIO HILARIO    10822020
ANDRIAN    MARIA CRISTINA    10571572
ANTHIENI    JULIO CESAR    10244338
ARNOLFO    MARTA CATALINA MARGARITA    10812580
BARBAGLIA    ANA MARIA    10246463
BELLINI    MIGUEL ANGEL    10058200
BELTRAMONE    CLARIS MARTA    10776002
BENEDETTO    GRACIELA JUANA TERESA    10244365
BERARDO    ESTER LUCÍA    10430282
BERNAL    MARÍA MERCEDES    10765287
BERTAINA    CARLOS ENZO    10430275
BERTINAT    LILIANA OFELIA    10430374
BERTOLE    ALICIA MARIA    10244356
BESSONE    JUAN MANUEL    10722889
BOASSO    ELSO HUGO    10732720
BOLCATTO    MARIA ELENA DE LOS ANGELES    10302731
BORETTO    RICARDO ROBERTO    10244368
BRAEM    GUILLERMO RAUL    10244353
CAPELLINO    VICTOR ALBERTO    10417158
CARRIZO    CARMEN ROSA    10722894
CASSINI    MARIA GRACIELA    10413923
CEBALLOS    MARIA IRMA    10242769
CHIAVON    ESTHER TERESA    10525469
CITRONI    DORA ESTELA    10302771
COCCO    EMILIA ROSA    10847715
COLOMBA    CARLOS ALFONSO    10516392
COLOMBERO    JUAN CARLOS    10430308
COLOMBO    YLDA LUCIA    10242453
CORTI    MARIA ROSA    10523753
COSTAMAGNA    GRACIELA DORA    10244345
DALLA COSTA    LILIANA ROSA    11127616
DE ROBERTIS    BEATRIZ HAYDEE    10984688
DEGIORGIO    ZULMA MARILDE    11061847
DELGADO    HECTOR VICENTE    10920750
DIETRICH    ERNESTO RAÚL    10572555
DIP    HORACIO RAMÓN    10302766
EBERHARDT    MIRTA BEATRIZ    10822036
ERNI    CARLOS ENRIQUE    10466164
ESCOBAR    RAUL SEGUNDO    10430341
EXNER    OFELIA MARCELA    10722897
FACTTOR    EMILIO JOSE    10430229
FASSINO TELL    LILIA ELISA    10430264
FAVRE    MARÍA CRISTINA ASUNCIÓN    10430212
FAVRE GENEVOIS    JORGE PEDRO    10430232
FERREYRA    ZULLY BEATRIZ    10430237
FIORINI    ERNESTO EMILIO    10862297
FLEURY    MARIA ELENA    11060487
FRANCISCHETTI    ANA ESTER GUADALUPE    10557892
FRANCO    ANA MARIA INÉS    11608928
FRANZEN    NORMA LIDIA    10413809
FRIGIERI    DANIEL EDGAR    10430288
GAITAN    MIRTA DORA    10430234
GALVAGNO    JORGE ALBERTO    10302733
GARCIA    ANIBAL NICOLÁS    10430294
GARDIOL    ALBERTO JOSÉ    10302788
GARDIOL    NORMA ESMERALDA    10430332
GAREIS    ELSA BEATRIZ    10694180
GERSTNER    MARTA TERESA    10058198
GIACOSA    ANA MARÍA    10430247
GIEFERL    ELISABETH    10430299
GOLTZ    YOLANDA OFELIA    10901911
GONZALEZ    CARMEN MARÍA    10413917
GONZALEZ    LUIS ANTONIO    10430284
GORGO    ALICIA JUANA AUDELINA    10246456
GORGO    SUSANA ELENA    10776025
GOROSITO    DOLIS MARIA RITA    10430362
GRANDOLI    ELSA ISABEL    10430303
GRENON    CARLOS HERCULES    10722893
GULLINO    JORGE ORLANDO    10058206
HERNANDEZ    GRACIELA OTILIA    10974382
HISCHIER    ALCIDES LUIS    10847710
HÖHN    GLADIS ESTEFANIA    10430283
HOLM    RODOLFO JUAN    11021995
IMHOFF    ESTELA MARIS    10430324
IMVINKELRIED    ALCIDES EMILIO    11093902
IMWINKELRIED    RUBEN PALMIRO    10430319
INGARAMO    OSCAR BAUTISTA    10430323
LEHMANN    CARLOS ALBERTO    10244349
LEIKER    ERNESTO    10246449
LHERITIER    NORA RITA    10302736
LHERITIER MARTINET    MIGUEL ANGEL    10430269
LIPOVETZKY    OSCAR LUIS    10430214
LUQUE CHARLES    EMILIO CELEDONIO    10302744
MAIDANA CORTEZ    ISABEL MARÍA CRISTINA    10430210
MANGEAUD    ALFREDO RENATO    10244337
MANZANARES    LUIS OMAR    10847707
MANZOTTI MEURZET    RAQUEL ESTER    10302782
MARTINEZ    AMELIA BEATRIZ    10364054
MARTINEZ    NILDA BEATRIZ    10244346
MARTINEZ    ROLANDO RAMON    10685704
MATTER    ELIDA CLARA    10430203
MICHLIG    NELBIS BEATRIZ    10935903
MIORI    ISIDORO ALFREDO    10157212
MONTU    NORBERTO RUBEN    11019429
MONZON    AMALIA VEATRIZ    10430316
MÜLLER    NORMA GENOVEVA    10471918
MULLER PERREN    MARTA RITA    10430268
NUÑEZ    HUGO HÉCTOR    10302739
OCCELLO    RUBÉN ERICO    10413914
ODASSO FORTUNA    JUAN CARLOS    10430209
OSTTA    RAÚL ALCIDES    10302738
OVIEDO    EDELMIRO JOSÉ    10282392
PALACIO    MARIO RAMON    10583512
PERALTA    ROBERTO OMAR    10058199
PERALTA    MARIA CASIMIRA    10739855
PEREYRA    GLORIA ELISA    10680864
PEREZ    JERONIMO JULIO    10430213
PERREN    RUBEN EMILIO    10302785
PEVERELLI    NELLI NAVIDAD    10722879
PICATTO    ANA MARÍA    10302748
PICCOLI    MIRIAN ELENA    11232386
PIETRONI    OSCAR ALBERTO    10974384
PÖET    GRACIELA MARÍA    10940184
PRONE    MARIA ISABEL    10302797
PUZ    JORGE DOMINGO    10430220
QUIROGA    ALFONSO ALCIDES    10776050
RAMONDA FORTUNA    RAÚL NAZARENO    10430211
RAMOS    LUIS HECTOR    11278245
REGALDO SILVA    ADELQUI EDGARDO    10302770
REY    MARIA INES    10516391
RIPPSTEIN    MIRIAM ALBERTINA    11019426
RIVOIRA    SERGIO ALBERTO    10597588
ROMITELLI    JUAN CARLOS    11060476
RUIZ    JOSÉ RUBÉN    10875581
SALZMANN    BEATRIZ ELIDA    10430297
SCHEHTEL    ALFONSO JULIO    10761551
SCHINNER    MIGUEL ANGEL    10413906
SCHMIDT    JUAN DOMINGO    10244348
SCHVEMLER    TERESA IRENE    10812812
SCOTTA    JOSE LUIS    10058178
SEJAS MALDONADO    NELIDA BEATRIZ    11060477
SERRA    ANGEL CARLOS    10302730
SOBRERO    MARINA ISABEL    10847723
SOMOGYI    JULIA TERESA    10848306
STANICH    RICARDO FERMIN    10244351
STANICH    OLGA ESTER    10244367
STANICH PAOLETTI    STELLA MARIS    10430216
STETTLER    OLGA MARÍA ANGÉLICA    10302787
TAIVO    ALICIA INES    10822021
TAVERNA    MARTA GRACIELA    10302758
TORRES    CARLOS ALBERTO    10679181
TOURN    NÉSTOR IGNACIO    10302781
TSCHOPP MARTINEZ    EDUARDO ERNESTO    10430205
UBERTONI    JULIANA RAQUEL    11171289
VICTOR    ORESTE RICARDO    10430236
YOST    ESTELLA MARYS    10430330
ZABALA    NORBERTO BIENVENIDO    10338502
ZUK    ANA MARIA    10244336

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