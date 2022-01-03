Covid-19: Personas que recibirán la vacuna mañana martes 4 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ADALID ANA MARIA 10244359
ALBRECHT JOSE MARIA 10338593
ALONSO MIGUEL OSCAR 10523692
ALTAMIRANO MIRTA MARIA 10282299
ALTINA RAQUEL EMILE 10776014
AMBORT ROMELIO HILARIO 10822020
ANDRIAN MARIA CRISTINA 10571572
ANTHIENI JULIO CESAR 10244338
ARNOLFO MARTA CATALINA MARGARITA 10812580
BARBAGLIA ANA MARIA 10246463
BELLINI MIGUEL ANGEL 10058200
BELTRAMONE CLARIS MARTA 10776002
BENEDETTO GRACIELA JUANA TERESA 10244365
BERARDO ESTER LUCÍA 10430282
BERNAL MARÍA MERCEDES 10765287
BERTAINA CARLOS ENZO 10430275
BERTINAT LILIANA OFELIA 10430374
BERTOLE ALICIA MARIA 10244356
BESSONE JUAN MANUEL 10722889
BOASSO ELSO HUGO 10732720
BOLCATTO MARIA ELENA DE LOS ANGELES 10302731
BORETTO RICARDO ROBERTO 10244368
BRAEM GUILLERMO RAUL 10244353
CAPELLINO VICTOR ALBERTO 10417158
CARRIZO CARMEN ROSA 10722894
CASSINI MARIA GRACIELA 10413923
CEBALLOS MARIA IRMA 10242769
CHIAVON ESTHER TERESA 10525469
CITRONI DORA ESTELA 10302771
COCCO EMILIA ROSA 10847715
COLOMBA CARLOS ALFONSO 10516392
COLOMBERO JUAN CARLOS 10430308
COLOMBO YLDA LUCIA 10242453
CORTI MARIA ROSA 10523753
COSTAMAGNA GRACIELA DORA 10244345
DALLA COSTA LILIANA ROSA 11127616
DE ROBERTIS BEATRIZ HAYDEE 10984688
DEGIORGIO ZULMA MARILDE 11061847
DELGADO HECTOR VICENTE 10920750
DIETRICH ERNESTO RAÚL 10572555
DIP HORACIO RAMÓN 10302766
EBERHARDT MIRTA BEATRIZ 10822036
ERNI CARLOS ENRIQUE 10466164
ESCOBAR RAUL SEGUNDO 10430341
EXNER OFELIA MARCELA 10722897
FACTTOR EMILIO JOSE 10430229
FASSINO TELL LILIA ELISA 10430264
FAVRE MARÍA CRISTINA ASUNCIÓN 10430212
FAVRE GENEVOIS JORGE PEDRO 10430232
FERREYRA ZULLY BEATRIZ 10430237
FIORINI ERNESTO EMILIO 10862297
FLEURY MARIA ELENA 11060487
FRANCISCHETTI ANA ESTER GUADALUPE 10557892
FRANCO ANA MARIA INÉS 11608928
FRANZEN NORMA LIDIA 10413809
FRIGIERI DANIEL EDGAR 10430288
GAITAN MIRTA DORA 10430234
GALVAGNO JORGE ALBERTO 10302733
GARCIA ANIBAL NICOLÁS 10430294
GARDIOL ALBERTO JOSÉ 10302788
GARDIOL NORMA ESMERALDA 10430332
GAREIS ELSA BEATRIZ 10694180
GERSTNER MARTA TERESA 10058198
GIACOSA ANA MARÍA 10430247
GIEFERL ELISABETH 10430299
GOLTZ YOLANDA OFELIA 10901911
GONZALEZ CARMEN MARÍA 10413917
GONZALEZ LUIS ANTONIO 10430284
GORGO ALICIA JUANA AUDELINA 10246456
GORGO SUSANA ELENA 10776025
GOROSITO DOLIS MARIA RITA 10430362
GRANDOLI ELSA ISABEL 10430303
GRENON CARLOS HERCULES 10722893
GULLINO JORGE ORLANDO 10058206
HERNANDEZ GRACIELA OTILIA 10974382
HISCHIER ALCIDES LUIS 10847710
HÖHN GLADIS ESTEFANIA 10430283
HOLM RODOLFO JUAN 11021995
IMHOFF ESTELA MARIS 10430324
IMVINKELRIED ALCIDES EMILIO 11093902
IMWINKELRIED RUBEN PALMIRO 10430319
INGARAMO OSCAR BAUTISTA 10430323
LEHMANN CARLOS ALBERTO 10244349
LEIKER ERNESTO 10246449
LHERITIER NORA RITA 10302736
LHERITIER MARTINET MIGUEL ANGEL 10430269
LIPOVETZKY OSCAR LUIS 10430214
LUQUE CHARLES EMILIO CELEDONIO 10302744
MAIDANA CORTEZ ISABEL MARÍA CRISTINA 10430210
MANGEAUD ALFREDO RENATO 10244337
MANZANARES LUIS OMAR 10847707
MANZOTTI MEURZET RAQUEL ESTER 10302782
MARTINEZ AMELIA BEATRIZ 10364054
MARTINEZ NILDA BEATRIZ 10244346
MARTINEZ ROLANDO RAMON 10685704
MATTER ELIDA CLARA 10430203
MICHLIG NELBIS BEATRIZ 10935903
MIORI ISIDORO ALFREDO 10157212
MONTU NORBERTO RUBEN 11019429
MONZON AMALIA VEATRIZ 10430316
MÜLLER NORMA GENOVEVA 10471918
MULLER PERREN MARTA RITA 10430268
NUÑEZ HUGO HÉCTOR 10302739
OCCELLO RUBÉN ERICO 10413914
ODASSO FORTUNA JUAN CARLOS 10430209
OSTTA RAÚL ALCIDES 10302738
OVIEDO EDELMIRO JOSÉ 10282392
PALACIO MARIO RAMON 10583512
PERALTA ROBERTO OMAR 10058199
PERALTA MARIA CASIMIRA 10739855
PEREYRA GLORIA ELISA 10680864
PEREZ JERONIMO JULIO 10430213
PERREN RUBEN EMILIO 10302785
PEVERELLI NELLI NAVIDAD 10722879
PICATTO ANA MARÍA 10302748
PICCOLI MIRIAN ELENA 11232386
PIETRONI OSCAR ALBERTO 10974384
PÖET GRACIELA MARÍA 10940184
PRONE MARIA ISABEL 10302797
PUZ JORGE DOMINGO 10430220
QUIROGA ALFONSO ALCIDES 10776050
RAMONDA FORTUNA RAÚL NAZARENO 10430211
RAMOS LUIS HECTOR 11278245
REGALDO SILVA ADELQUI EDGARDO 10302770
REY MARIA INES 10516391
RIPPSTEIN MIRIAM ALBERTINA 11019426
RIVOIRA SERGIO ALBERTO 10597588
ROMITELLI JUAN CARLOS 11060476
RUIZ JOSÉ RUBÉN 10875581
SALZMANN BEATRIZ ELIDA 10430297
SCHEHTEL ALFONSO JULIO 10761551
SCHINNER MIGUEL ANGEL 10413906
SCHMIDT JUAN DOMINGO 10244348
SCHVEMLER TERESA IRENE 10812812
SCOTTA JOSE LUIS 10058178
SEJAS MALDONADO NELIDA BEATRIZ 11060477
SERRA ANGEL CARLOS 10302730
SOBRERO MARINA ISABEL 10847723
SOMOGYI JULIA TERESA 10848306
STANICH RICARDO FERMIN 10244351
STANICH OLGA ESTER 10244367
STANICH PAOLETTI STELLA MARIS 10430216
STETTLER OLGA MARÍA ANGÉLICA 10302787
TAIVO ALICIA INES 10822021
TAVERNA MARTA GRACIELA 10302758
TORRES CARLOS ALBERTO 10679181
TOURN NÉSTOR IGNACIO 10302781
TSCHOPP MARTINEZ EDUARDO ERNESTO 10430205
UBERTONI JULIANA RAQUEL 11171289
VICTOR ORESTE RICARDO 10430236
YOST ESTELLA MARYS 10430330
ZABALA NORBERTO BIENVENIDO 10338502
ZUK ANA MARIA 10244336