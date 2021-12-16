Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy jueves 16 de diciembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO JONATHAN DAVID 47922686
ACUÑA MORENA CELINA 47979592
ADROVER SOL 47208548
Aguilar Victor 47924253
AGUIRRE JUAN MANUEL 47922613
AIMARETTI LUISINA 47922700
ALAGUIVE JOAQUIN ARIAN 47924362
ALBORNOZ CANDELA MAITE MILAGROS 47880188
ALBRECHT BELÉN BEATRIZ 47922727
ALBRECHT ANTONELA LUCIA 48065610
ALLIONI CARLOS DANIEL 47922611
ALVARES ALEGRE BRISA JACKELINE 47979559
AMBORT PILAR 47922679
AMBORT MONTTI JULIA BELÉN 48469723
AMHERD ANTONIO 48469716
AMHERDT JUAN PABLO 47979584
ANDINO MILENA ABIGAIL 48255986
ARALLA ZOE BELÉN 47922678
ARANDA FACUNDO EZEQUIEL 48134908
ARANDA ANGEL TOMÁS 47978224
AVALOS PABLO NICOLÁS 47922664
BAEZ BENJAMÍN TADEO 47979581
Balmaceda Tomas Daniel 47839321
BARRETO JEREMÍAS BRUNO 47769634
BARTOLÉ TOMÁS 47979599
BASSI NAZARENA LUZ 47978196
Battista LAUREANO 46042819
Battista Cristiano 46970065
BECKER VALENTÍN 47979585
BENASSI VALENTINO 48469711
BERTINETTI MAIA LUDMILA 47922720
BERTINETTI MORENA 47922724
BERTONE AGUSTINA MILAGROS 48421522
BERUTTI ALEXIS DAMIÁN 47922680
BESSONE GONZALEZ BAUTISTA ANDRÉS 47979596
BETTIG TAMARA AYLÉN 48188533
BIANCHI MAGGI VALENTINA 47922668
BIELER ALMA 47922722
BORETTO BRUNO 48469730
BOSCOVICH LUCIA 47768073
BOTELLI BENJAMÍN LUIS 48469705
BOUHIER CAMILA GUADALUPE 48469729
BOUHIER JAZMÍN 48469734
BUGDAHL TIARA NICOL 48469715
CABRERA MIA MORENA 48468658
CACCIOLATTO REGINA 47922702
CACERES TIAGO GUILLERMO 47976051
CAMILO JOSEFINA TIARA 48124448
CANDIA YAIR NICOLÁS 47922651
CARIBAUX IMWINKELRIED BERENICE ABRIL 48607429
CASTRO BRIAN FABIÁN 48066834
Castro ruiz Nicolle andrea 95501364
CAVALLERO KEILA AINELÉN 47922689
CEAGLIO GERMÁN MATÍAS 47922615
CECCHINI LOURDES DAIANA 47444070
CHAVARINI GABRIEL DAVID 47979564
CINQUINI BRUNO ELÍAS 48469720
COLOMBA SANTIAGO ALEJANDRO 48469724
CORDOBA GERÓNIMO 48104592
CORDOBA SIVERA PEDRO JAVIER 48251507
CORSINI BOUHIER NAIARA SOL 47922674
CRAVERO BRUNO ESTEBAN 48469721
CRESPI ANA BELÉN 47979583
CUNICO ANYELEN VANESA 48188531
DALLA FONTANA JULIETA 47979586
DALLIA EZEQUIEL ISAÍAS 47922614
Deatefanis Abigail 48190642
DONNET BAUTISTA ANTONIO 47922715
DONNET NICOLÁS 48469713
DUARTE ALEXIS JOSÉ 48468543
EBERHARDT LUCAS FERNANDO 47769635
EBERHARDT SANTIAGO 48251520
Eberhardt Lucas 47769625
Eberhardt Benjamín 47919770
EGGEL MAELA 47922731
ENRÍA ALONSO CATALINA 48334904
ESCALANTE DANA ARAÍ 47977341
ESCARLÓN PRATTO CARMELA BELÉN 47979566
ESTIGARRIBIA PRISCILA MICAELA 47922708
FAES MARÍA CLARA 48251508
FARIAS MELCHIORI MATÍAS HUGO 48065904
FAVRE GUILLERMINA 47979569
FEIGIELSON EMILIA 48186932
FERREIRA TIZIANO RAFAEL 48467959
FERRERO SANTIAGO JUAN 47922612
FRANCO MORENA PAOLA 48469717
GALVAN SOFÍA MARIANELA 47922670
GAMBA DAIANA ANDREA 48469718
GARCIA URIEL FRANCESCO 48251502
GARDIOL KLOSTER SOFÍA BELÉN 47922705
Gavazzi Angel jesus 47979593
GIACOMINO LIHUE SOLEDAD 47979552
GIANOGLIO FRANCO 48469710
GIONE LANDOLT JOAQUIN 47922669
GODOY NAILA MAGDALENA 47924369
GODOY LEYLA NAOMÍ 47924370
Gonzalez Ayelen yanina 48469735
GONZALEZ LUDMILA ANAHÍ 48201481
GONZALEZ BRUNO 47764902
GORGO ROSARIO BELÉN 47979574
GOSSO JUAN FRANCISCO 47979582
GUEVARA RAFAEL ARMANDO 47922725
GUEVARA ENZO RODRIGO 47922736
GULLINO RENATA 47922695
HISCHIER VALENTINA 48469731
HOFFMANN VALENTÍN 48251512
HUCK JUAN GABRIEL 48251513
IBARRA BRIAN SEBASTIÁN 47781598
IMSAND MARÍA GUADALUPE 47769640
IMVINKELRIED CELINA SOL 47922726
Ingaramo Morena 47922688
INSAURRALDE VICTORIA 48322466
JARA MARTINA 47924366
JULLIER ARIADNA 47923604
JUNCOS MARIA CIELO 47898070
KLOTZ LARDITO EMILIA 48065902
KUCHEN CELINA BELÉN 47979573
LEIVA TEO AGUSTÍN 47922667
LENCINA KEVIN DANIEL 47209702
LEVRINO LAUTARO 47924363
LEZCANO MILAGROS DANIELA 47979597
LOPEZ TOBÍAS SIMÓN 47922692
LOPEZ KEVIN GABRIEL 47979572
Madera Gabriel 47922698
MAGLIA IRINA ITATÍ 47922665
MANGIAUT CAMILA BELÉN 47922683
Mangold Fernanda Ayelen 47587715
MARTINEZ MORENA VALENTINA 47922699
MARTINEZ TOMÁS HERNÁN 47979571
MARTINEZ LIONEL RAMÓN 47979590
MASSERA IMVINKELRIED GABRIEL ALEXANDER 48261050
MEDINA CAMILA GUADALUPE 47922733
mehring morena milagros 47922649
MENDEZ BAUTISTA EMILIANO 47979565
Mendoza Emiliano jesus 47586648
MEURZET LAUREANO ISMAEL 47768074
MEURZET LIZ MARINA 48065606
MIÑO IGNACIO NICOLÁS 48469719
MIRANDA THIAGO NICOLÁS 47979594
MIRANDA BERTOLE LUCAS 48423157
MOREYRA TADEO GERMAN 48251509
MUGA DELFINA 47922682
MUZZOPAPPA LUCIO VALENTIN 48321256
NANZER SANTIAGO NOÉ 47922735
NOCELLI AGUSTÍN 48469722
NOIRGEAN JOAQUÍN ALFREDO 47979563
NORIEGA CANDELA AGOSTINA 48065607
NOVOA LUZ MORENA 48469726
OCHOA JOSÉ IGNACIO 47922697
OLIVO CANDELA 47979555
OLMEDO LAUTARO JESÚS 48469733
ORTMANN ANABELA MARCELA 48065202
PAPORELLO CANDELA 47922710
PAREDES TIZIANO 48251506
PERALTA PRISCILA 47922666
PEREZ JAZMÍN ESTEFANÍA 47979557
PEREZ FALCHINI AGUSTINA 48469728
PERINO MARCELO ALEJANDRO 48469727
PERREN KIARA LUCÍA 47922718
PERREN MARIA INES 48251504
PERREN LAUREANO 48251517
PERRIG BENJAMIN MARIO 47922713
Perrig Alan 47769621
PICATTO ISABELLA 47922685
PINTOS LUCÍA AYLÉN 48469732
PORTILLO AYRTON JOSÉ 47979591
PRATTO ESMERALDA VALERIA 47922677
PRATTO FACUNDO EMILIO 48251501
PRIMON ANABELLA 47922717
PRONE COLUSSI BENJAMÍN 47924364
Rafael condarco David 95039328
RAMIREZ CRUZ FRANCISCO 47979560
RAMONDA MATEO BENJAMÍN 47922707
RETAMOSO ALEXIS NAHUEL 47979568
REYNOSO MASINO TOMÁS 47976683
RICCA MAIZA YULIANO 47922617
RODRIGUEZ LAUTARO DAVID 48188534
RODRIGUEZ LAUTARO 49108383
ROTH EMILIO 47922696
RUFINO VALENTINA 47979577
SALDAÑO FRANCO 48042077
SALLIK MAILÉN NERINA 48469703
SANCHEZ SANTIAGO AGUSTIN 48254909
SANTÓN SANTIAGO 47924361
SCHMIDHALTER MARTIN IGNACIO 47208547
SCHMIDT ÁNGELES MARISOL 47922687
SCHNEIDER AYMARÁ AZUL 47769638
SEJAS MATÍAS ALEJANDRO 48253211
Sejas Matias Uriel 46764618
SEJAS POITEVIN MARTIN LEONEL 48469737
SILVA BRUNO DANIEL 47979567
SILVA LISANDRO ISMAEL 48420101
Silva celina quimey 47955995
SORIA DIEGO DANIEL 47979579
Soto Jeremias nicolas 48251505
SPIZZAMIGLIO BRUNO 47922691
STANICH LAUTARO NAHUEL 47922673
TELAGA TICIANA LUZ 47924365
TELAGA HEIM MILAGROS BELÉN 48065901
TONARELLI TELLO MORENA 47979561
TORANZO BENJAMIN 47839370
TOSOLINI EMMA 47922694
TREJO LUDMILA ABIGAIL 48695440
Valentini Jimena 47922616
VALENZUELA ALDANA ARACELI 47584139
VALENZUELA FACUNDO GASTÓN 48190579
VAZQUEZ TIAGO GABRIEL 47209705
VERA TOMÁS IGNACIO 48251522
VERGARA FLORENCIA 47922693
Vergara Mateo daniel 45953614
VERWIMP MÍA NOELÍ 47922704
VIGLIETTI GINO MIGUEL 47898151
VILLALBA SANTIAGO JESÚS 47979595
VILLALBA PALACIO AGUSTÍN 48469712
VOGT MILAGROS BELÉN 47922648
WAIGANDTE JUAN PABLO 48469517
WEISSEN BAUTISTA 48251521
WEPPLER MELANY AYELÉN 48251525
YbarrA Angel julian 45414358
YOSSEN MATEO FERNANDO 48469482
ZAPATA PRISCILA AYELÉN 48469860
ZEITER VALENTÍN 47922740
ZENCLUSSEN SANTIAGO 47922721
ZURSCHMITTEN ALLYSON 48012580
ZURSCHMITTER CAMILA SOLEDAD 47922737