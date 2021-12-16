Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy jueves 16 de diciembre en el Suchón

Locales 16 de diciembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy jueves 16 de diciembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACEVEDO    JONATHAN DAVID    47922686
ACUÑA    MORENA CELINA    47979592
ADROVER    SOL    47208548
Aguilar    Victor    47924253
AGUIRRE    JUAN MANUEL    47922613
AIMARETTI    LUISINA    47922700
ALAGUIVE    JOAQUIN ARIAN    47924362
ALBORNOZ    CANDELA MAITE MILAGROS    47880188
ALBRECHT    BELÉN BEATRIZ    47922727
ALBRECHT    ANTONELA LUCIA    48065610
ALLIONI    CARLOS DANIEL    47922611
ALVARES ALEGRE    BRISA JACKELINE    47979559
AMBORT    PILAR    47922679
AMBORT MONTTI    JULIA BELÉN    48469723
AMHERD    ANTONIO    48469716
AMHERDT    JUAN PABLO    47979584
ANDINO    MILENA ABIGAIL    48255986
ARALLA    ZOE BELÉN    47922678
ARANDA    FACUNDO EZEQUIEL    48134908
ARANDA    ANGEL TOMÁS    47978224
AVALOS    PABLO NICOLÁS    47922664
BAEZ    BENJAMÍN TADEO    47979581
Balmaceda    Tomas Daniel    47839321
BARRETO    JEREMÍAS BRUNO    47769634
BARTOLÉ    TOMÁS    47979599
BASSI    NAZARENA LUZ    47978196
Battista    LAUREANO    46042819
Battista    Cristiano    46970065
BECKER    VALENTÍN    47979585
BENASSI    VALENTINO    48469711
BERTINETTI    MAIA LUDMILA    47922720
BERTINETTI    MORENA    47922724
BERTONE    AGUSTINA MILAGROS    48421522
BERUTTI    ALEXIS DAMIÁN    47922680
BESSONE GONZALEZ    BAUTISTA ANDRÉS    47979596
BETTIG    TAMARA AYLÉN    48188533
BIANCHI MAGGI    VALENTINA    47922668
BIELER    ALMA    47922722
BORETTO    BRUNO    48469730
BOSCOVICH    LUCIA    47768073
BOTELLI    BENJAMÍN LUIS    48469705
BOUHIER    CAMILA GUADALUPE    48469729
BOUHIER    JAZMÍN    48469734
BUGDAHL    TIARA NICOL    48469715
CABRERA    MIA MORENA    48468658
CACCIOLATTO    REGINA    47922702
CACERES    TIAGO GUILLERMO    47976051
CAMILO    JOSEFINA TIARA    48124448
CANDIA    YAIR NICOLÁS    47922651
CARIBAUX IMWINKELRIED    BERENICE ABRIL    48607429
CASTRO    BRIAN FABIÁN    48066834
Castro ruiz    Nicolle andrea    95501364
CAVALLERO    KEILA AINELÉN    47922689
CEAGLIO    GERMÁN MATÍAS    47922615
CECCHINI    LOURDES DAIANA    47444070
CHAVARINI    GABRIEL DAVID    47979564
CINQUINI    BRUNO ELÍAS    48469720
COLOMBA    SANTIAGO ALEJANDRO    48469724
CORDOBA    GERÓNIMO    48104592
CORDOBA SIVERA    PEDRO JAVIER    48251507
CORSINI BOUHIER    NAIARA SOL    47922674
CRAVERO    BRUNO ESTEBAN    48469721
CRESPI    ANA BELÉN    47979583
CUNICO    ANYELEN VANESA    48188531
DALLA FONTANA    JULIETA    47979586
DALLIA    EZEQUIEL ISAÍAS    47922614
Deatefanis    Abigail    48190642
DONNET    BAUTISTA ANTONIO    47922715
DONNET    NICOLÁS    48469713
DUARTE    ALEXIS JOSÉ    48468543
EBERHARDT    LUCAS FERNANDO    47769635
EBERHARDT    SANTIAGO    48251520
Eberhardt    Lucas    47769625
Eberhardt    Benjamín    47919770
EGGEL    MAELA    47922731
ENRÍA ALONSO    CATALINA    48334904
ESCALANTE    DANA ARAÍ    47977341
ESCARLÓN PRATTO    CARMELA BELÉN    47979566
ESTIGARRIBIA    PRISCILA MICAELA    47922708
FAES    MARÍA CLARA    48251508
FARIAS MELCHIORI    MATÍAS HUGO    48065904
FAVRE    GUILLERMINA    47979569
FEIGIELSON    EMILIA    48186932
FERREIRA    TIZIANO RAFAEL    48467959
FERRERO    SANTIAGO JUAN    47922612
FRANCO    MORENA PAOLA    48469717
GALVAN    SOFÍA MARIANELA    47922670
GAMBA    DAIANA ANDREA    48469718
GARCIA    URIEL FRANCESCO    48251502
GARDIOL KLOSTER    SOFÍA BELÉN    47922705
Gavazzi    Angel jesus    47979593
GIACOMINO    LIHUE SOLEDAD    47979552
GIANOGLIO    FRANCO    48469710
GIONE LANDOLT    JOAQUIN    47922669
GODOY    NAILA MAGDALENA    47924369
GODOY    LEYLA NAOMÍ    47924370
Gonzalez    Ayelen yanina    48469735
GONZALEZ    LUDMILA ANAHÍ    48201481
GONZALEZ    BRUNO    47764902
GORGO    ROSARIO BELÉN    47979574
GOSSO    JUAN FRANCISCO    47979582
GUEVARA    RAFAEL ARMANDO    47922725
GUEVARA    ENZO RODRIGO    47922736
GULLINO    RENATA    47922695
HISCHIER    VALENTINA    48469731
HOFFMANN    VALENTÍN    48251512
HUCK    JUAN GABRIEL    48251513
IBARRA    BRIAN SEBASTIÁN    47781598
IMSAND    MARÍA GUADALUPE    47769640
IMVINKELRIED    CELINA SOL    47922726
Ingaramo    Morena    47922688
INSAURRALDE    VICTORIA    48322466
JARA    MARTINA    47924366
JULLIER    ARIADNA    47923604
JUNCOS    MARIA CIELO    47898070
KLOTZ LARDITO    EMILIA    48065902
KUCHEN    CELINA BELÉN    47979573
LEIVA    TEO AGUSTÍN    47922667
LENCINA    KEVIN DANIEL    47209702
LEVRINO    LAUTARO    47924363
LEZCANO    MILAGROS DANIELA    47979597
LOPEZ    TOBÍAS SIMÓN    47922692
LOPEZ    KEVIN GABRIEL    47979572
Madera    Gabriel    47922698
MAGLIA    IRINA ITATÍ    47922665
MANGIAUT    CAMILA BELÉN    47922683
Mangold    Fernanda Ayelen    47587715
MARTINEZ    MORENA VALENTINA    47922699
MARTINEZ    TOMÁS HERNÁN    47979571
MARTINEZ    LIONEL RAMÓN    47979590
MASSERA IMVINKELRIED    GABRIEL ALEXANDER    48261050
MEDINA    CAMILA GUADALUPE    47922733
mehring    morena milagros    47922649
MENDEZ    BAUTISTA EMILIANO    47979565
Mendoza    Emiliano jesus    47586648
MEURZET    LAUREANO ISMAEL    47768074
MEURZET    LIZ MARINA    48065606
MIÑO    IGNACIO NICOLÁS    48469719
MIRANDA    THIAGO NICOLÁS    47979594
MIRANDA BERTOLE    LUCAS    48423157
MOREYRA    TADEO GERMAN    48251509
MUGA    DELFINA    47922682
MUZZOPAPPA    LUCIO VALENTIN    48321256
NANZER    SANTIAGO NOÉ    47922735
NOCELLI    AGUSTÍN    48469722
NOIRGEAN    JOAQUÍN ALFREDO    47979563
NORIEGA    CANDELA AGOSTINA    48065607
NOVOA    LUZ MORENA    48469726
OCHOA    JOSÉ IGNACIO    47922697
OLIVO    CANDELA    47979555
OLMEDO    LAUTARO JESÚS    48469733
ORTMANN    ANABELA MARCELA    48065202
PAPORELLO    CANDELA    47922710
PAREDES    TIZIANO    48251506
PERALTA    PRISCILA    47922666
PEREZ    JAZMÍN ESTEFANÍA    47979557
PEREZ FALCHINI    AGUSTINA    48469728
PERINO    MARCELO ALEJANDRO    48469727
PERREN    KIARA LUCÍA    47922718
PERREN    MARIA INES    48251504
PERREN    LAUREANO    48251517
PERRIG    BENJAMIN MARIO    47922713
Perrig     Alan    47769621
PICATTO    ISABELLA    47922685
PINTOS    LUCÍA AYLÉN    48469732
PORTILLO    AYRTON JOSÉ    47979591
PRATTO    ESMERALDA VALERIA    47922677
PRATTO    FACUNDO EMILIO    48251501
PRIMON    ANABELLA    47922717
PRONE COLUSSI    BENJAMÍN    47924364
Rafael condarco    David    95039328
RAMIREZ    CRUZ FRANCISCO    47979560
RAMONDA    MATEO BENJAMÍN    47922707
RETAMOSO    ALEXIS NAHUEL    47979568
REYNOSO MASINO    TOMÁS    47976683
RICCA MAIZA    YULIANO    47922617
RODRIGUEZ    LAUTARO DAVID    48188534
RODRIGUEZ    LAUTARO    49108383
ROTH    EMILIO    47922696
RUFINO    VALENTINA    47979577
SALDAÑO    FRANCO    48042077
SALLIK    MAILÉN NERINA    48469703
SANCHEZ    SANTIAGO AGUSTIN    48254909
SANTÓN    SANTIAGO    47924361
SCHMIDHALTER    MARTIN IGNACIO    47208547
SCHMIDT    ÁNGELES MARISOL    47922687
SCHNEIDER    AYMARÁ AZUL    47769638
SEJAS    MATÍAS ALEJANDRO    48253211
Sejas    Matias Uriel    46764618
SEJAS POITEVIN    MARTIN LEONEL    48469737
SILVA    BRUNO DANIEL    47979567
SILVA    LISANDRO ISMAEL    48420101
Silva    celina quimey    47955995
SORIA    DIEGO DANIEL    47979579
Soto    Jeremias nicolas    48251505
SPIZZAMIGLIO    BRUNO    47922691
STANICH    LAUTARO NAHUEL    47922673
TELAGA    TICIANA LUZ    47924365
TELAGA HEIM    MILAGROS BELÉN    48065901
TONARELLI TELLO    MORENA    47979561
TORANZO    BENJAMIN    47839370
TOSOLINI    EMMA    47922694
TREJO    LUDMILA ABIGAIL    48695440
Valentini    Jimena    47922616
VALENZUELA    ALDANA ARACELI    47584139
VALENZUELA    FACUNDO GASTÓN    48190579
VAZQUEZ    TIAGO GABRIEL    47209705
VERA    TOMÁS IGNACIO    48251522
VERGARA    FLORENCIA    47922693
Vergara    Mateo daniel    45953614
VERWIMP    MÍA NOELÍ    47922704
VIGLIETTI    GINO MIGUEL    47898151
VILLALBA    SANTIAGO JESÚS    47979595
VILLALBA PALACIO    AGUSTÍN    48469712
VOGT    MILAGROS BELÉN    47922648
WAIGANDTE    JUAN PABLO    48469517
WEISSEN    BAUTISTA    48251521
WEPPLER    MELANY AYELÉN    48251525
YbarrA    Angel julian    45414358
YOSSEN    MATEO FERNANDO    48469482
ZAPATA    PRISCILA AYELÉN    48469860
ZEITER    VALENTÍN    47922740
ZENCLUSSEN    SANTIAGO    47922721
ZURSCHMITTEN    ALLYSON    48012580
ZURSCHMITTER    CAMILA SOLEDAD    47922737

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