"Seguimos esperando que la policía garantice el derecho a trabajar"

¨Hace cuatro días que la ciudad está tomada por la fuerza por violentos que usurparon todas las dependencias municipales, dañando las cámaras de seguridad, colocando cadenas, candados, planchuelas y bulones en todos los portones y puertas, excepto en una: la de ingreso al Concejo Municipal. De esta manera se impide, por la fuerza, que 115 agentes municipales pueden ingresar para ejercer su derecho a trabajar¨, expresó el Intendente Placenzotti.

Al ser consultado sobre si a pesar de los fallos judiciales siguen reclamando la reincorporación de los ex agentes municipales cesanteados, el Intendente respondió: ¨los ex agentes cesanteados recurrieron a la Justicia para solicitar su reincorporación. El fallo por unanimidad de los tres Jueces de la Cámara rechazó tal petición y cargó las costas a los actores. Pero mire que paradoja: ahora manifiestan que los fallos no tienen validez y por eso toman la ciudad por la fuerza. Me pregunto y le pregunto a Ud. y a la comunidad: si los fallos hubieran sido favorables a la reincorporación, si hubieran tenido validez?. Es una verdadera vergüenza. Como me dijo un vecino: mira si cualquier ciudadano que no está de acuerdo con un fallo de la Justicia toma las mismas medidas de fuerza que ellos, todo sería un caos¨.

En el transcurso de la entrevista, también surgió la pregunta sobre una supuesta millonaria deuda que el Municipio tendría con los agentes municipales. En relación al tema, el Intendente dijo: ¨cuando no se tienen argumentos que justifiquen la violencia y la usurpación, se inventa cualquier cosa, sin ninguna prueba, sin ninguna documentación que lo avale. Lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, inclusive así lo demostró con documentación en mano, la agente municipal que es responsable de la liquidación de los sueldos. En nuestra gestión siempre se pagó igual o más y antes que los montos acordados en la Paritaria Municipal. Así está expuesto con la documentación correspondiente en el fichero del Corralón Municipal. Así quedó reflejado en las innumerables reuniones celebradas con el Sindicato. Inclusive se cerró el tema en una Acta firmada por el propio Martinez y el Sr. Chiapero de FESTRAM¨.

A continuación, el Intendente volvió a preguntar: ¨si tal supuesto reclamo multimillonario fuera cierto, porque traen gente ajena a esta comunidad, violentan las cámaras de seguridad, porque ponen cadenas, candados, planchuelas y bulones, impidiendo por la fuerza que 115 agentes municipales ejerzan su derecho a trabajar. Si fuera un reclamo cierto, todos los agentes municipales estarían reclamando la supuesta deuda y plegándose a las medidas de fuerza. Pero como es una rotunda mentira tienen que recurrir a la presencia de gente foránea, a la violencia y a la usurpación¨.

Ante la consulta sobre si estas medidas, cinco días de las elecciones, tenían motivación política, el Intendente respondió: ¨todos los portones y puertas de todas las dependencias municipales tienen cadenas, candados, planchuelas y bulones. Hay una sola puerta que está liberada, la de acceso al Concejo Municipal. A confesión de parte, relevo de pruebas¨.

¨Que bueno sería que todos los que están detrás de esto, le expliquen, por ejemplo, a los que sufren la falta del servicio de riego, porque impiden con cadenas, candados, planchuelas y bulones que los 115 agentes municipales ingresen a ejercer su derecho a trabajar y así prestar los servicios públicos que son esenciales, declarados por la misma FESTRAM, cuando hacían paros reclamando las vacunas contra el COVID¨, cerró el Intendente Placenzotti.