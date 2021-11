“Sacame foto del voto”: polémico audio de un jefe comunal que ofrece $59 mil en medio de las elecciones 2021

Un audio con polémicas expresiones de cara a las próximas elecciones 2021 y que apuntan al clientelismo político se viralizó en los últimos días y comprometieron al jefe comunal de la localidad santafesina de Santa Clara de Buena Vista. “Sacame foto del voto, porque si perdemos te vas a poder llevar nomás los $10.000″, se lo escucha decir a Juan Manuel Caudana.

En concreto, el político sostiene en el audio: “Sacame foto del voto, porque si no, porque si perdemos te vas a poder llevar nomás los $10.000 porque yo no voy a poner más un mango de mis recursos para ayudas sociales y política, así que bueno... Hacé fuerza para que ganemos y vas a cobrar toda esa ayuda”.

A continuación, se escucha detallar a Caudana: “Sí, ya está viendo y está viendo los recursos porque viste que todavía no transfirieron una parte de los recursos, que lo van a hacer. Así que le dije que lo van a hacer $10.000. Ahora te los dan y después de noviembre van a ser, 14, 15 y 16 de noviembre, alrededor de $10.000. En diciembre. Y bueno, si vienen las partidas, te agregan los otros para los 59″.

“Así que bueno, el martes vení que te van a dar la plata”, completa el jefe comunal de la localidad ubicado en el sudoeste del departamento Las Colonias, en la provincia de Santa Fe.

Cuando sólo restan menos de dos semanas para las elecciones legislativas, el audio viralizado con declaraciones de Caudana terminan por poner sobre la mesa nuevamente el debate sobre el clientelismo político.

En los últimos días, y luego de que el audio se difundiera, el intendente de Santa Clara de Buena Vista realizó un descargo a través de su cuenta personal en Facebook. “Quiero aclarar sobre el audio que circula sobre ayudas a personas que necesitan ser asistidos por hijos enfermos, viviendas precarias, hacinamiento; etc. El Ministerio de Bienestar Social envía recursos desde hace varios meses y son manejados por la asistente social y solo les explico que si no somos gobierno, lógico que esto se termina”, comenta Caudana en la red social.

“Nosotros lo repartimos, no nos hacemos departamentos, casas ostentosas ni adueñarnos de terrenos, etc. Lo damos entre los que más necesitan”, agregó.

En ese sentido y en una segunda publicación, el presidente comunal completó: “Aparte quiero ganar las elecciones. Estos dos candidatos estuvieron en la función pública y sabemos lo que hicieron. Por el bien de mis hijos y las generaciones futuras no aparezcan nunca más”.

“Mi único error fue atender a una mala persona que integra una lista opositora. Todos me conocen, quien necesitó de Caudana siempre estuvo”, agregó ayer en un nuevo posteo de Facebook.

“Reconozco que me equivoqué. No estaba en un buen momento por mi problema de salud y este personaje me volvía loco a cualquier hora de la noche, hasta intenté denunciarlo”, detalló el funcionario público a la hora de justificar el audio viralizado.

“A veces pienso ‘para qué reniego gratis’, pero mi voluntad y mi vocación de servicio superan las ingratitudes de esta función”, agregó.

Por último, Caudana sentenció: “Dos años de Omar Perotti, miren las obras que acreditamos y faltan dos años más. No perdamos una oportunidad histórica de ser el pueblo soñado por todos nosotros y sepan disculpar un mal día de este presidente (comunal) que no para de gestionar”. INFOBAE

