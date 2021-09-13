Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 13 de septiembre en el Suchón
Apellido Nombre Número de Documento
ACQUATTI MARTA ESTER 13762457
ALBERTO GEREMIAS 47922676
ALBRECHT EMIR LEANDRO 49638571
ALBRECHT JULIO CESAR 14707312
ALFONSO AGUSTIN ANDRES 45413695
ALFONSO MARÍA LUZ ROSA 46994870
ALTAMIRANO NORA NOEMI 14664791
AMBORT ABEL ELADIO 10732703
AMHERDT JUAN CARLOS 22832458
ANDINO JAQUELINA MARICEL 34780829
AYALA JOSÉ OSVALDO 20321072
BALISARDI VICTORIA YASMÍN MILAGROS 45832397
BATTISTA ERNI FRANCHESCA 49638877
BECHI EMILIA 48469795
BELLINI CARLO ANGELO 47922709
BENITEZ AXEL GABRIEL 45657150
BENITEZ DOLORES BEATRIZ 14949294
BERTINAT PEDRO 49042383
BERTOLÉ NAVARRO JUAN MANUEL 49042384
BERTONE TOMÁS AMANCIO 46764636
BERTOSSI ALMA MÍA 49507083
BERTOSSI DANIEL HERNAN 14418588
BESSONE MARCOS 45493203
BONATTI MABEL ANGELA 14928408
BORETTO MATEO ALCIDES 46970186
BORGE JUAN CRUZ 49638468
BOUHIER THEO YAHIR JUAN 47922719
BRAGADO ALICIA MARIA BEATRIZ 14507639
BRAVO DIEGO JAVIER 27781934
BROCHERO ROGELIO CONRADO 4449823
BRUSSINI ADRIANA EZILDA 47900417
BUSTOS LORENA NOEMI 27538305
CABRAL UCEDO DYLAN TOMÁS 47922618
CANDIA NAZARENO IGNACIO 48251529
CANDIA TIZIANA GUADALUPE 49574502
CANE JUAN IGNACIO 46577555
CARBONE JOSE LUIS 13459962
CARGNELLO MARTINEZ SANTINO 47769830
CARLINI BRUNO OCTAVIO 47979580
CASCO DANIEL HORACIO 10732706
CASCO GLADIS ANTONIA 14295020
CASSINI FEDERICO ANDRÉS 30373441
CASTILLO JULIA MIRTA 44574888
CAVALLERO ADRIANA LUCIA 14743050
CELAYES ALEXIS GABRIEL 47586434
CHANTIRI ANTONIO OSCAR 14743022
CHAVARINI SUSANA INÉS 12368302
COLOMBO MIGUEL ANGEL 23882863
CORTES ARIEL ALEJANDRO 14707316
COSTANTINI SILVIA DEL CARMEN 12698428
CROATTO BRUNO 46042813
DILLON MARCELO 16060030
DIP MARIO EMILIO 14743027
DONNET GRISELDA MARIA 4221263
DUPUY ANGÉLICA CATALINA 6089961
EBERHARDT JUAN CARLOS 10191583
ESCOBAR CONSTANZA MAILÉN 47207399
FABRICATORE FABRIZIO 45993827
FALCHINI DANIELA MARIA 16211456
FASSETTA FACUNDO LEONARDO 45657699
FELKER NICOLÁS AGUSTÍN 49271885
FELKER MICAELA AYLÉN 45641964
FENSKE SILVIA INES GUADALUPE 14731684
FERNANDEZ JESÚS VALENTÍN 48672334
FERRARIS TATIANA MICAELA 49143361
FERRERO ENRIQUE GABRIEL 6197007
FEULIEN MILENA MARISOL 45216015
FLORES ALBERTO FRANCISCO 12541761
FONTANA DAVID EZEQUIEL 49507094
FUNES GUSTAVO MAXIMILIANO 26931320
GARBARINI RUBEN RICARDO 14853430
GAVAZZI MATÍAS IVÁN 48469743
GEUNA NORMA MARIA 3246444
GIMENEZ CIAN LUCAS GABRIEL 45343427
GODANO VICTOR FRANCISCO 14612881
GOMEZ MIRIAM BELKIS 26558993
GOMEZ GONZALO GABRIEL 36877565
GONDA BESSONE CARMEN ROSA 48065906
GONZALEZ BENJAMÍN OMAR 47659018
GONZALEZ GUSTAVO CATRIEL 46559342
GONZALEZ LIDIA SUSANA 14743066
GOROSITO OSCAR BERNARDO 7708045
GRANDOLI CANDELA BELÉN 45343415
GRANDOLI MAURCIO EZEQUIEL 49394622
GUINDON MARIANI ABRIL 48469755
HASPERT VAGNONI JUAN JOSÉ 49394607
HILGERT HUGO CARLOS 14364617
HOFER SILVIA ANA 14853428
IBARRA JUAN IGNACIO 45954001
IBARRA JOSE MARIA 37580427
IMVINKELRIED MATEO EZEQUIEL 45266347
JOAQUIN MANUEL 45215036
KLEIN CATALINA 46042411
LASSO AQUILES 47765490
LASSO LISANDRO 49040670
LEDESMA PEDRO MERCED 20764909
LEIKER ESTELA MARIS 14743058
LEIVA LUCÍA CRISOSTA 10475191
LEIVA MARCELO RAÚL 14743106
LENCINA FERNANDO HORACIO 13839838
LHERITIER OLGA BEATRIZ 11899966
MADERA JOAQUÍN DANIEL 42926823
MAGNIN MARCELO DANIEL 14707313
MAIDANA TOMÁS 46042381
MAIDANA CLAUDIO CESAR 16195857
MAINE GRACIELA GUADALUPE 14928441
MARTINELLI GRACIANA 49042372
MARTINEZ PRISCILA LUZ 48188540
MARTINEZ NANCI MERCEDES 11947027
MARTINEZ TERESA FRANCISCA 14707315
MASCIANGELO GINO 45343043
MENENDEZ RODRIGO CARLOS 37337494
MIRETTI ALEJANDRA IRIS 14743047
MONTERO MARTINA MILAGROS 47922706
MOSQUEDA PAULINA MARA JAZMÍN 47761400
NIETO DANIEL ORFILIO 14364612
NOTTA JUAN DELFOR 14364623
NOTTA ROLDAN JULIA 47898179
NOVOA JIMENA ALEJANDRA 45215043
NUÑEZ INÉS GLADYS 2297800
ORMAECHEA MARIA SOL 45343402
OSORIO JOAQUIN 46577598
OSTRALEGA MARIA DE LOS ANGELES 14743044
PALAVECINO CARLOS FLORENCIO 16450502
PAOLONI CARLOS ALBERTO 12507536
PERALTA JOAQUINA 49638103
PERALTA ALEJO DAVID 49042379
PERALTA TOMÁS HUGO 45411905
PERALTA MATEO DAVID 47924368
PERREN NATACHA MARIA 45657143
PERREN OLGA IRENE 14707314
PINOTTI AGUSTINA 46970063
PINTO MARIA JOSEFINA 47780697
QUIROGA MERCEDES GUADALUPE 14887139
RAMIREZ TIARA JAZMÍN 47105473
RAMSEYER MARTA HILDA 14743048
REGGIARDO MONICA LILIAN 14743077
REKOFSKI PAULINA MARGARITA 14743051
REQUENA SEBASTIÁN LAUTARO 46653190
REY JORGE CARLOS JOSE 13762460
RIFF DANIEL OSCAR 13459994
RIFF RAUL DANIEL 14811713
RIOS MICAELA SOLEDAD 45493223
ROBLES CANDELA 49638114
ROBLES BRISA SOLEDAD 45507427
RODRIGUEZ MILAGROS ITATÍ 46369915
RODRIGUEZ JONATAN ARIEL 45493341
RODRIGUEZ JONATAN EZEQUIEL 37801987
ROMERO CAMILA EDITH 45344134
ROSSI RAQUEL MARIA 14364618
ROSSINI VALENTINA 46369933
RUIZ JUAN MANUEL 45657871
RUIZ LUCÍA 45215045
RUPPEN LOURDES MARÍA 49042385
SALVA LUCAS EMIR 46577569
SATTLER JUAN CRUZ 47290703
SCHMITHALTER NORA MARTA 14743019
SCHREIBER ALICIA MARIA 14928416
SEGAL VIRGINIA DEL MAR 48065919
SEJAS DIANA MELISA 48065608
SOLA OFELIA DEL CARMEN ANTONIA 14743136
SOSA MACARENA ANA BELÉN 49270525
SOSA EMILIANO SEBASTIÁN 47975716
SOTO JÉSICA AYELÉN 49107895
SPIZZAMIGLIO GRACIELA ESTELA MARÍA 14847032
STANICH BESSONE GRACIELA FRANCISCA 10430217
STEGMAYER GLADIS NOEMÍ 16195851
TANTERA MARÍA CECILIA 14743056
TERNAVASIO JUAN CARLOS 16141812
TERRAGNI TOMÁS SAMUEL 45493212
TOURN ALEJO DAVID 47208609
TOURN GENARO JOAQUÍN 48469481
WALKER PALOMA 48747491
WALTER CATALINA MARIA 46763589
WELSCHEN AGUSTÍN JESÚS 49507099
WELSCHEN VICTOR HUGO 14928404
WOLTER CLAUDIA ELVIRA 14707307
YBAÑEZ MARIA ROSA 14743100
YOST MIGUEL ANGEL 47207335
ZAMBÓN CARLOS AURELIO 14714321
ZARATE MARIA DE LAS NIEVES 14274754
ZUBER JOSE LUIS 14320657
ZURSCHMITTEN REGINA 48251514