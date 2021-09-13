Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 13 de septiembre en el Suchón

Locales 13 de septiembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 13 de septiembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
18052021-suchon
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Apellido    Nombre    Número de Documento
ACQUATTI    MARTA ESTER    13762457
ALBERTO    GEREMIAS    47922676
ALBRECHT    EMIR LEANDRO    49638571
ALBRECHT    JULIO CESAR    14707312
ALFONSO    AGUSTIN ANDRES    45413695
ALFONSO    MARÍA LUZ ROSA    46994870
ALTAMIRANO    NORA NOEMI    14664791
AMBORT    ABEL ELADIO    10732703
AMHERDT    JUAN CARLOS    22832458
ANDINO    JAQUELINA MARICEL    34780829
AYALA    JOSÉ OSVALDO    20321072
BALISARDI    VICTORIA YASMÍN MILAGROS    45832397
BATTISTA ERNI    FRANCHESCA    49638877
BECHI    EMILIA    48469795
BELLINI    CARLO ANGELO    47922709
BENITEZ    AXEL GABRIEL    45657150
BENITEZ    DOLORES BEATRIZ    14949294
BERTINAT    PEDRO    49042383
BERTOLÉ NAVARRO    JUAN MANUEL    49042384
BERTONE    TOMÁS AMANCIO    46764636
BERTOSSI    ALMA MÍA    49507083
BERTOSSI    DANIEL HERNAN    14418588
BESSONE    MARCOS    45493203
BONATTI    MABEL ANGELA    14928408
BORETTO    MATEO ALCIDES    46970186
BORGE    JUAN CRUZ    49638468
BOUHIER    THEO YAHIR JUAN    47922719
BRAGADO    ALICIA MARIA BEATRIZ    14507639
BRAVO    DIEGO JAVIER    27781934
BROCHERO    ROGELIO CONRADO    4449823
BRUSSINI    ADRIANA EZILDA    47900417
BUSTOS    LORENA NOEMI    27538305
CABRAL UCEDO    DYLAN TOMÁS    47922618
CANDIA    NAZARENO IGNACIO    48251529
CANDIA    TIZIANA GUADALUPE    49574502
CANE    JUAN IGNACIO    46577555
CARBONE    JOSE LUIS    13459962
CARGNELLO MARTINEZ    SANTINO    47769830
CARLINI    BRUNO OCTAVIO    47979580
CASCO    DANIEL HORACIO    10732706
CASCO    GLADIS ANTONIA    14295020
CASSINI    FEDERICO ANDRÉS    30373441
CASTILLO    JULIA MIRTA    44574888
CAVALLERO    ADRIANA LUCIA    14743050
CELAYES    ALEXIS GABRIEL    47586434
CHANTIRI    ANTONIO OSCAR    14743022
CHAVARINI    SUSANA INÉS    12368302
COLOMBO    MIGUEL ANGEL    23882863
CORTES    ARIEL ALEJANDRO    14707316
COSTANTINI    SILVIA DEL CARMEN    12698428
CROATTO    BRUNO    46042813
DILLON    MARCELO    16060030
DIP    MARIO EMILIO    14743027
DONNET    GRISELDA MARIA    4221263
DUPUY    ANGÉLICA CATALINA    6089961
EBERHARDT    JUAN CARLOS    10191583
ESCOBAR    CONSTANZA MAILÉN    47207399
FABRICATORE    FABRIZIO    45993827
FALCHINI    DANIELA MARIA    16211456
FASSETTA    FACUNDO LEONARDO    45657699
FELKER    NICOLÁS AGUSTÍN    49271885
FELKER    MICAELA AYLÉN    45641964
FENSKE    SILVIA INES GUADALUPE    14731684
FERNANDEZ    JESÚS VALENTÍN    48672334
FERRARIS    TATIANA MICAELA    49143361
FERRERO    ENRIQUE GABRIEL    6197007
FEULIEN    MILENA MARISOL    45216015
FLORES    ALBERTO FRANCISCO    12541761
FONTANA    DAVID EZEQUIEL    49507094
FUNES    GUSTAVO MAXIMILIANO    26931320
GARBARINI    RUBEN RICARDO    14853430
GAVAZZI    MATÍAS IVÁN    48469743
GEUNA    NORMA MARIA    3246444
GIMENEZ CIAN    LUCAS GABRIEL    45343427
GODANO    VICTOR FRANCISCO    14612881
GOMEZ    MIRIAM BELKIS    26558993
GOMEZ    GONZALO GABRIEL    36877565
GONDA BESSONE    CARMEN ROSA    48065906
GONZALEZ    BENJAMÍN OMAR    47659018
GONZALEZ    GUSTAVO CATRIEL    46559342
GONZALEZ    LIDIA SUSANA    14743066
GOROSITO    OSCAR BERNARDO    7708045
GRANDOLI    CANDELA BELÉN    45343415
GRANDOLI    MAURCIO EZEQUIEL    49394622
GUINDON MARIANI    ABRIL    48469755
HASPERT VAGNONI    JUAN JOSÉ    49394607
HILGERT    HUGO CARLOS    14364617
HOFER    SILVIA ANA    14853428
IBARRA    JUAN IGNACIO    45954001
IBARRA    JOSE MARIA    37580427
IMVINKELRIED    MATEO EZEQUIEL    45266347
JOAQUIN    MANUEL    45215036
KLEIN    CATALINA    46042411
LASSO    AQUILES    47765490
LASSO    LISANDRO    49040670
LEDESMA    PEDRO MERCED    20764909
LEIKER    ESTELA MARIS    14743058
LEIVA    LUCÍA CRISOSTA    10475191
LEIVA    MARCELO RAÚL    14743106
LENCINA    FERNANDO HORACIO    13839838
LHERITIER    OLGA BEATRIZ    11899966
MADERA    JOAQUÍN DANIEL    42926823
MAGNIN    MARCELO DANIEL    14707313
MAIDANA    TOMÁS    46042381
MAIDANA    CLAUDIO CESAR    16195857
MAINE    GRACIELA GUADALUPE    14928441
MARTINELLI    GRACIANA    49042372
MARTINEZ    PRISCILA LUZ    48188540
MARTINEZ    NANCI MERCEDES    11947027
MARTINEZ    TERESA FRANCISCA    14707315
MASCIANGELO    GINO    45343043
MENENDEZ    RODRIGO CARLOS    37337494
MIRETTI    ALEJANDRA IRIS    14743047
MONTERO    MARTINA MILAGROS    47922706
MOSQUEDA    PAULINA MARA JAZMÍN    47761400
NIETO    DANIEL ORFILIO    14364612
NOTTA    JUAN DELFOR    14364623
NOTTA ROLDAN    JULIA    47898179
NOVOA    JIMENA ALEJANDRA    45215043
NUÑEZ    INÉS GLADYS    2297800
ORMAECHEA    MARIA SOL    45343402
OSORIO    JOAQUIN    46577598
OSTRALEGA    MARIA DE LOS ANGELES    14743044
PALAVECINO    CARLOS FLORENCIO    16450502
PAOLONI    CARLOS ALBERTO    12507536
PERALTA    JOAQUINA    49638103
PERALTA    ALEJO DAVID    49042379
PERALTA    TOMÁS HUGO    45411905
PERALTA    MATEO DAVID    47924368
PERREN    NATACHA MARIA    45657143
PERREN    OLGA IRENE    14707314
PINOTTI    AGUSTINA    46970063
PINTO    MARIA JOSEFINA    47780697
QUIROGA    MERCEDES GUADALUPE    14887139
RAMIREZ    TIARA JAZMÍN    47105473
RAMSEYER    MARTA HILDA    14743048
REGGIARDO    MONICA LILIAN    14743077
REKOFSKI    PAULINA MARGARITA    14743051
REQUENA    SEBASTIÁN LAUTARO    46653190
REY    JORGE CARLOS JOSE    13762460
RIFF    DANIEL OSCAR    13459994
RIFF    RAUL DANIEL    14811713
RIOS    MICAELA SOLEDAD    45493223
ROBLES    CANDELA    49638114
ROBLES    BRISA SOLEDAD    45507427
RODRIGUEZ    MILAGROS ITATÍ    46369915
RODRIGUEZ    JONATAN ARIEL    45493341
RODRIGUEZ    JONATAN EZEQUIEL    37801987
ROMERO    CAMILA EDITH    45344134
ROSSI    RAQUEL MARIA    14364618
ROSSINI    VALENTINA    46369933
RUIZ    JUAN MANUEL    45657871
RUIZ    LUCÍA    45215045
RUPPEN    LOURDES MARÍA    49042385
SALVA    LUCAS EMIR    46577569
SATTLER    JUAN CRUZ    47290703
SCHMITHALTER    NORA MARTA    14743019
SCHREIBER    ALICIA MARIA    14928416
SEGAL    VIRGINIA DEL MAR    48065919
SEJAS    DIANA MELISA    48065608
SOLA    OFELIA DEL CARMEN ANTONIA    14743136
SOSA    MACARENA ANA BELÉN    49270525
SOSA    EMILIANO SEBASTIÁN    47975716
SOTO    JÉSICA AYELÉN    49107895
SPIZZAMIGLIO    GRACIELA ESTELA MARÍA    14847032
STANICH BESSONE    GRACIELA FRANCISCA    10430217
STEGMAYER    GLADIS NOEMÍ    16195851
TANTERA    MARÍA CECILIA    14743056
TERNAVASIO    JUAN CARLOS    16141812
TERRAGNI    TOMÁS SAMUEL    45493212
TOURN    ALEJO DAVID    47208609
TOURN    GENARO JOAQUÍN    48469481
WALKER    PALOMA    48747491
WALTER    CATALINA MARIA    46763589
WELSCHEN    AGUSTÍN JESÚS    49507099
WELSCHEN    VICTOR HUGO    14928404
WOLTER    CLAUDIA ELVIRA    14707307
YBAÑEZ    MARIA ROSA    14743100
YOST    MIGUEL ANGEL    47207335
ZAMBÓN    CARLOS AURELIO    14714321
ZARATE    MARIA DE LAS NIEVES    14274754
ZUBER    JOSE LUIS    14320657
ZURSCHMITTEN    REGINA    48251514

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