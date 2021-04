Declaraciones del Intendente Placenzotti sobre la entrega de imágenes Segunda parte de las declaraciones del Intendente Juan José Placenzotti a los medios de comunicación en relación a la entrega de imágenes registradas por LAS CÁMARAS DEL CENTRO DE MONITOREO: ¨La semana pasada se hizo popular y viral una ¨muletilla¨ que decía: no puede ser que el Municipio y el Monitoreo demoren en entregar las imágenes y las entreguen recién al otro día. Todo ello a partir de una manifestación que hizo pública la Sra. Patricia Landolt de Colomba. Ella publicó, en forma equivocada, que las imágenes relacionadas con el triste y lamentable hecho acontecido en su domicilio, habían sido entregadas recién al día siguiente. Yo me comuniqué personalmente con la Sra. Patricia y hablamos por más de 25 minutos. Entre otras cosas le manifesté que las imágenes solicitadas fueron entregadas dos horas después que la Policía las solicitara y que ponía a su disposición la documentación firmada que demostraba lo que yo le expresaba. La Sra. Pidió disculpas y me dijo que a ella nadie le había dicho que habían sido entregadas en ese momento. A lo cual yo le manifesté: con qué imágenes cree Ud. que identificaron a la camioneta involucrada en el ilícito, lo cual permitió su detención. Lo que quiero que quede muy en claro es que este Intendente nunca va a responder a las mentiras, agravios o difamaciones por las redes sociales. Este Intendente siempre va a hablar a través de las acciones, de las gestiones, de los hechos. Inmediatamente después de los ilícitos acaecidos, convoqué a la Sede Municipal a las autoridades policiales locales y a las máximas autoridades de la Unidad Regional XI. A ellos les manifesté la preocupación por los hechos sucedidos y les solicite informen sobre las investigaciones y las medidas preventivas a adoptar para evitar que sigan sucediendo los ilícitos. En esa instancia informaron sobre los avances en las investigaciones y destacaron la importancia de las imágenes aportadas oportunamente por el Centro de Monitoreo. ¿Qué sentido tenía ir a pararme frente a la Comisaría?¨