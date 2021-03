Mensaje del Intendente en la apertura de Sesiones del Concejo – 5º Parte

¨Finalizamos un año atravesado por una pandemia que todavía nos está azotando y por lo que vemos creo que va para largo. Esto significó el padecimiento y el dolor de quienes atravesaron la enfermedad y también de quienes perdieron algún familiar. Muchísimas son las acciones que llevamos adelante desde el Municipio, aún antes de la llegada de la pandemia a la Provincia. Por citar solo algunas: el trabajo profesional permanente, sin pausas ni horarios y muy lejos de la politiquería barata, que se realiza desde la Oficina de Promoción y Asistencia Social y de la Junta Municipal de Protección Civil, entrega de ayudas alimentarias, medicamentos y traslados. La compra y el aporte de insumos sanitarios y de higiene para el Hospital, compra de Test rápidos para la detección de COVID. Descuentos en las Tasas Municipales para todos los contribuyentes, exención del Derecho de Registro e Inspección y créditos de apoyo a los comercios y profesionales afectados, etc. etc. Acompañamos a las Instituciones de la ciudad con aportes económicos que permitieron su sostenimiento durante los largos meses en los cuales no pudieron desarrollar sus actividades habituales.

Hace 15 meses que la Tasa General de Inmuebles no sufre ningún tipo de aumento. Pero más allá de eso, no dejamos en ningún momento de concretar gestiones, acciones y obras que nos permitieron cerrar un año 2020 totalmente positivo en ese aspecto.

En el mismo sentido, desde la Oficina de Promoción y Asistencia Social se continuó trabajando en forma permanente, en coordinación con las instituciones educativas, de salud y de seguridad, habiendo conformado una red de comunicación activa, que permite la evaluación y seguimiento de casos concretos, como para la recepción y aporte de acciones de prevención y control, con la reserva que requiere la especificidad de los mismos– Menores, Bullyng, Género, Violencia y otros. Son temas sensibles, que requieren del respeto, reserva y análisis objetivo, en el estricto marco de las disposiciones legales. Es una tarea que no conoce de pausas. Sólo trabajo. Trabajo, para preservar la comunidad que queremos para vivir.

Durante el año 2020, funcionarios del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO y agentes municipales de todas las dependencias del mismo, realizaron actividades de capacitación en lo referido a la Ley Nacional N° 27.499 - “Sensibilización en la temática de género y violencia contra mujeres”. Mediante el curso desarrollado a través del Campus Virtual del Instituto Nacional de la Administración Pública, bajo la modalidad de autogestión, se completaron los módulos previstos y tras la aprobación de la evaluación final por parte de todos los participantes del Municipio, se obtuvieron las correspondientes Certificaciones emitidas por el Organismo. Posteriormente, quienes conforman el equipo de la Oficina de Promoción y Asistencia Social, en el marco de lo establecido en la Ley Provincial N° 13.891, participaron de los cursos y capacitaciones que impartió la Secretaría de Estado de Igualdad y Género del Gobierno de la Provincia, lo cual les permitió ser certificados y designados como Formadores por parte de la mencionada Secretaría. Precisamente, en dicho marco, durante el presente año 2021, están previstas acciones de difusión y capacitación, abiertas a toda la comunidad, las cuales estarán a cargo de los Formadores locales¨.