Pirola: “Juntos, generamos más y mejores posibilidades para la salud de nuestras localidades”

Y agregó: “Gracias a todos y cada uno que desde siempre confiaron y confían, colaboraron e hicieron posible que juntos podamos transformar para mejor nuestra comunidad. Y volver a agradecer a todos por el cariño que me brindan siempre, sepan que es mutuo y es el motor para seguir haciendo siempre en Positivo.”

Recursos que hay que cuidar:

“Cada una de las actividades que desarrollamos como las que acabamos de inaugurar surgen de recursos que debemos defender para nuestras localidades, es nuestra tarea y es mi compromiso con quienes me eligieron, para justamente defender sus intereses, la transformación de la política, la irrupción de una nueva manera de hacer nos impone saber compartir decisiones, desde hace mucho ya participamos de un movimiento socio cultural que busca generar soluciones para el bien público de manera colaborativa aportando cada uno desde su lugar para como bien dice nuestro presidente sumar a partir de verdades relativas, en Las Colonias hemos sido ejemplo de esto trabajando codo a codo presidentes comunales e intendentes de diferentes color político, con miembros de instituciones apartidarias por eso estoy más que tranquilo que juntos vamos a saber cuidar y defender los derechos que nos son propios para seguir con el acompañamiento a las instituciones y gobiernos locales que como vemos generan resultados más que positivos” finalizó el legislador provincial.

En la asunción de Omar y Alejandra.

En su carácter de Presidente Provisional de la Cámara Alta, cargo con el que fuera distinguido por 8 año consecutivo, el Senador Pirola fue anfitrión del gobernador y la vice gobernadora para el acto de jura ante la asamblea legislativa.

Al respecto quien resultara ser el político más votado en Las Colonias, incluso por sobre los candidatos a gobernadores, expresó la alegría de ver concretado un arduo trabajo que realizado por una enorme mayoría hoy permite que el justicialismo retome la gobernación de la Provincia.

“Fuimos muchos quienes trabajamos para que Omar sea Gobernador y Alejandra Vice, desde mi lugar seguiré haciendo para que este espacio plural, diverso y horizontal que conformamos en las elecciones, respete al gobernar esa manera de hacer complementaria y colaborativa que le propusimos a la sociedad con el único objetivo de trabajar incansablemente en lograr paz y orden en nuestras localidades, como así también generar ese desarrollo social y económico que permita entre todos poner de pie a Santa Fe” expresó en el recinto y compartió en redes sociales.

Cuando todos piensan igual, en realidad, es que nadie está pensando.

Consultado por las diferencias que se plantearon en la estructura de la coalición de espacios que llegaron al gobierno provincial Pirola expresó, “Es histórico, es hasta sano sumar miradas, compartir un espacio desde las diferencias, hay una frase que me gusta porque expresa muy bien mi pensamiento y es esa que dice que cuando todos piensan igual en realidad es que nadie está pensando, en campaña lo hablamos para hacer una Santa Fe mejor necesitamos de todos cada uno aportando desde su lugar, defendiendo los intereses que le corresponden en esto me fue muy grato escuchar a Fernández decir que no hay más lugar para dogmas mágicos, que No necesitamos unidad, ni uniformidad. Toda verdad es relativa. De la suma y la confrontación de esas verdades relativas saldrá una superadora” dijo para cerrar su comentario.