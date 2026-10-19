La Sinfónica de gira llega a San Carlos Sud

Este Viernes 23 de Octubre, a las 21 h., la Sociedad de Canto “Harmonie” será escenario –por primera vez en San Carlos Sud- de una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica Provincial.
19 de octubre de 2026

Este Viernes 23 de Octubre, a las 21 h., la Sociedad de Canto “Harmonie” será escenario –por primera vez en San Carlos Sud- de una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica Provincial.

La entrada es libre y gratuita, debiendo únicamente retirarse las mismas a partir del próximo Miércoles 21, en la Sede Comunal en días y horarios de atención al público.  LA CAPACIDAD ES LIMITADA.

Bajo la dirección del Maestro Silvio Viegas, la Orquesta Sinfónica Provincial se presentará con más de 50 músicos en escena en el marco del 70° aniversario de su creación, el 150° aniversario de la institución coral de nuestra localidad y el 168° aniversario de la Colonia San Carlos.

Una propuesta cultural para disfrutar de la música y compartir una gran noche en nuestra localidad.

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