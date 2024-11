En esta oportunidad los fondos fueron destinados a la compra e instalación de aires acondicionados con los que se completó el equipamiento de cada una de las aulas que conforman el edificio, un proyecto muy anhelado desde hace tiempo por toda comunidad educativa.

“Siempre lo decimos y nos llena de orgullo, no hay una sola Institución de la ciudad que no reciba ayuda por parte del Municipio, por supuesto el Colegio no es la excepción e integra esa nutrida red que seguiremos alimentando y consolidando. Si las Instituciones crecen la ciudad crece, bajo esa premisa continuaremos trabajando en beneficio de toda la comunidad”, expresó con satisfacción el Intendente Placenzotti.