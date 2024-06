Después continuó en esa localidad y también empezó a dar clases de Yoga en la ciudad de San Carlos Centro en el año 2001, con mucho esfuerzo y sacrificio, “realicé el Instructorado y Profesorado de Yoga Científico y Educacional en la ciudad de Santa Fe en el Instituto ADY con la Profesora María Cristina Rivero y los otros conocimientos los fui adaptando a los distintos grupos”, puntualizó Alicia.

Además contó cómo fueron sus primeros pasos y cómo se expandió a lo largo de los años en la ciudad de San Carlos Centro “cuando me instalé acá fue difícil comenzar a trabajar, que la gente me conozca, yo no tenía un espacio físico propio, entonces fui cambiando de salones, adapté un espacio en mi casa, en pandemia hice clases virtuales y luego terminé en el salón de la Peña del Tango. Después decidí que era tiempo de ir abandonando horarios entonces las clases de San Carlos se las pasé a otra profesora y yo actualmente sigo en la localidad de Gessler con muchos alumnos y dos turnos”.

Asimismo expresó su experiencia personal con el Yoga “yo probé esta disciplina y me llenó enormemente porque es completa, y también incorporarla significa un cambio de vida, porque no solo se trabaja lo físico sino también lo mental y emocional, y en un mes de práctica ya te das cuenta de los cambios. Yo atravesé muchas situaciones emocionales difíciles en mi vida y el yoga me ayudó a superarlas y la experiencia me lleva a afirmar esto. Te ayuda a mantener una salud plena, física y mental poniendo en el centro la respiración”.

También Alicia comentó “la gente está necesitada y el Yoga es una buena opción para sentirse mejor y respirar distinto, para trabajar el cuerpo, descansar mejor, porque las posturas te modifican la energía y eso contribuye a un mejor bienestar”.

Por último agradeció a todos sus alumnos “compartí con mucha gente estos años y quiero agradecer todo lo bueno, lo que sirvió para crecer y a la vida por la oportunidad que sigo teniendo, porque a pesar de tener 63 años, continúo desarrollando esta actividad física que tanto me gusta”.