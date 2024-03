El músico pop sancarlino Franco Rizzo dio un gran paso en su carrera: firmó un contrato con Universal Music Publishing Group, editora musical líder, que tiene 48 oficinas en 40 países y su sede en Los Ángeles. Con este acuerdo, el artista comenzará a transitar un camino que le abrirá oportunidades de carácter internacional, para dar mayor alcance a su obra.

Franco Rizzo, nacido en 2002, es un joven de San Carlos Centro que integra una familia de músicos: tanto su padre, Jorge como su madre Marisol Damevin son reconocidos docentes e intérpretes de la mencionada ciudad de Las Colonias.

Franco cultivó su pasión desde los 3 años, cuando empezó a adquirir habilidades en teoría musical, piano, guitarra y composición. Desde los 9 años, se unió a una orquesta filarmónica como cantante solista, pianista y guitarrista. En 2019, se lanzó como artista independiente, componiendo y produciendo su música.

Con su estilo pop, Rizzo alcanzó un renombre a nivel regional, pero ahora la oportunidad que le abre Universal Music Publishing Group, una de las principales empresas editoriales del mundo, le posibilitará ampliar sus audiencias.

El artista cuyo último lanzamiento fue “Ficción”, la primera canción de su autoría editada por UMPG aseguró que el contrato con UMPG no es solo un paso en su carrera, sino un “compromiso con la evolución constante de mi arte y el deseo de llegar a corazones que aún no he tocado con mi música. UMPG ve mi música de la misma manera que la veo yo: como una fuerza poderosa que puede unir a personas de diferentes culturas y experiencias. Estoy emocionado por ser parte de esa conexión”. Fuente: El Litoral