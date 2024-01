La funda que convierte cualquier móvil en una cámara submarina

Cuando vas a la playa, resulta frustrante no poder grabar vídeos bajo el agua. La funda Universal Lite de Diveroid soluciona este problema: permite hacer fotos y grabar vídeos submarinos a 15 metros de profundidad, y es compatible con todos los móviles.

Muchos móviles hoy en día son sumergibles pero a poca profundidad, y con la única función de que no se estropee si se cae al agua. No pueden operar bajo el agua, porque la pantalla táctil no suele funcionar bien.

La funda Universal Lite soluciona todos los problemas, implementando varias soluciones ingeniosas.

Convierte tu móvil en una cámara submarina

Diveroid ha encontrado un sistema bastante interesante para crear una funda hermética que sirve para cualquier marca y modelo de móvil, tanto iPhone como Android. Puedes verlo en el vídeo de apertura de la noticia.

Unas sujeciones elásticas sujetan el móvil por los cuatro costados, sin importante su tamaño. El resultado es que la funda es más grande de lo normal para que quepan todos los móviles, pero no tiene mayor importancia, porque es para una tarea concreta como hacer fotos submarinas, no para usar en el día a día.

La funda tiene una zona metálica para disipar el calor que genera el móvil, gracias a la menor temperatura del agua.

Posee además tres botones para poder usar el móvil desde el exterior, ya que no tenemos acceso a la pantalla táctil ni a los propios botones del móvil, que está sellado herméticamente, para que no entre agua.

Estos tres botones se asocian a una app, encargada de hacer las fotos y los vídeos. Tiene funciones para mejorar el color bajo el agua, eliminar el difuminado, hace zoom, etc. Puede grabar vídeo a 4K.

Universal Lite, la funda que convierte tu móvil en una cámara submarina, ya ha conseguido la recaudación que buscaba en KickStarter. Allí tiene un precio de 127 euros, y empezarán a enviar en febrero. FUENTE: COMPUTERHOY