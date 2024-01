Se inició la construcción de la primera vivienda en la operatoria “Lote Propio”

Tal como se anunciara en el acto de entrega de las últimas 22 Viviendas, la SÉPTIMA ETAPA de dicho Programa contempla no sólo la construcción de 13 Nuevas Viviendas en terrenos ubicados sobre calles Gaminara y Saavedra, sino también la de 10 unidades habitacionales en la nueva operatoria “Lote Propio”. Luego de haberse realizado el correspondiente sorteo del orden de ejecución de estas últimas, se inició, por estos días, la construcción de la primera de ellas en la esquina de Moreno y 1° de Mayo. La misma, bajo la habitual tipología y modalidad constructiva, contará con un dormitorio, baño y lavadero con artefactos y griferías, cocina-comedor, instalación de cloacas conectada a la red, instalación de agua fría y caliente, instalación de gas para cocina, calefón y calefactor e instalación eléctrica completa.

“Hace mucho tiempo que tenía el lote y nunca pude empezar a construir, se fue haciendo cada vez más inalcanzable, así que muy agradecido por esta oportunidad única que nos brinda el Municipio”, expresó Fernando Petroselli, flamante adjudicatario.

“El esfuerzo que hace el Municipio para poder sostener en el tiempo este Programa, es inmenso, sobre todo en la situación actual, en la que se torna muy complicado llevar adelante obras, por los elevados costos, por falta de disponibilidad de materiales, presupuestos que se modifican diariamente, entre otros aspectos que repercuten de manera negativa”, manifestó el Intendente Placenzotti en rueda de prensa. “Ese sacrificio incluye absorber costos importantísimos para que las cuotas sufran ajustes paulatinos y razonables, no pudiendo bajo ningún punto de vista tomar como referencia el índice de la construcción, con sus aumentos desmesurados, ni tampoco aplicar de manera directa los incrementos del salario mínimo vital y móvil porque sería inaccesible para cualquier vecino. Y un dato no menor, es que el propietario comienza a pagar la cuota una vez ya instalado en la vivienda, cosa que no sucede en ningún otro lado”, destacó al finalizar.