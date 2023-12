¿Qué cantidad de azúcar tiene cada tipo de fruta?

A pesar de ser saludables y esenciales en la alimentación diaria, es importante señalar que la fruta lleva azúcar, por lo que no es bueno el excederse en su consumo. En este sentido, no todas son iguales, por lo que el tema del azúcar y de las calorías va a depender según el tipo.

Las frutas con más cantidad de azúcar

Son la banana, las uvas, la granada y el mango. Esta clase va a contener de 13 a 17 gr de azúcar por cada 100 gr de producto. En tal caso, aquellas personas que tienen sobrepeso y quieren eliminar unos kilos de más, deben evitar excederse con este tipo y optar por otras que contengas menos calorías y fructosa.

Mención aparte para la fruta seca o deshidratada, ya que tiene mucha más azúcar que las naturales debido al proceso de secado al que se somete. Se puede decir que los dátiles tienen una gran cantidad de fructosa, en concreto unos 30 g por 4 o 5 unidades. Lo mismo ocurre con las pasas o los higos secos.

Se recomienda comerla después de hacer ejercicio físico con el fin de recuperar la energía perdida. En el caso de querer adelgazar, es desaconsejable su consumo.

Frutas con una cantidad moderada de azúcar

Es el caso de las manzanas. En concreto, unos 100 gr de producto suelen tener de 10 a 12 gr de azúcar. Además de las ciruelas, el ananá, la naranja o el durazno.

Frutas que contienen menos fructosa

Son aquellas ricas en agua como es el caso de la sandía, el melón o las frutillas. Se puede decir que unos 100 gr de fruta solo va a contener de 1 a 5 gr de azúcar. Es la más aconsejable en el caso de seguir una dieta para poder perder algo de peso.

Teniendo en cuenta la cantidad de azúcar que contienen los diferentes tipos, se aconseja comer de dos a tres piezas de fruta al día. Excederse en su consumo, supone tomar más cantidad de azúcar de la cuenta. En el caso de padecer diabetes, no es aconsejable más de una pieza al día.

A pesar de esto, es un alimento esencial que no puede faltar en ningún tipo de dieta sana. En el caso de personas que no tienen ningún problema de salud, la fructosa presente en la fruta no incide de una manera negativa en la glucosa de la sangre. Aparte de esto, la práctica de ejercicio físico va a permitir quemar dicho azúcar en poco tiempo. FUENTE: NEXOFIN