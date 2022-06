Argentina es el país sudamericano donde más aumentó el consumo de cocaína en la última década, según el Informe Mundial Sobre Drogas de 2022, publicado este lunes por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD).

Además de advertir que la cocaína se produce, trafica y consume en América del Sur, el reporte también apunta que el 1,6% de la población de entre 15 y 64 años (unas 4,7 millones de personas) eran consumidores de productos derivados de esta droga en 2020.

Esta estimación es significativamente más alta que las estimaciones para 2010, cuando la prevalencia estimada era del 0,7%, correspondiente a 1,8 millones de usuarios.

Si bien Argentina es el país que registró el mayor aumento de consumo, Uruguay lidera el ránking per cápita. El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que "Uruguay, Argentina y Chile son, en ese orden, los países con mayor consumo per cápita de cocaína en la región, a la vez que los de mayor ingreso per cápita". Según se detalla, el consumo se debe, en parte, al mayor poder adquisitivo de la población.

Las principales rutas de tráfico en América del Sur

El reporte detalló cómo ocurre el circuito ilegal de la droga en el mundo:

La mayor parte del tráfico de cocaína en el período 2016-2020 ocurrió desde Colombia a lo largo de la costa del Pacífico hasta América Central y/o México, para el tráfico posterior a los Estados Unidos

Desde la región andina (principalmente Colombia, al occidente y Europa Central en barco, a menudo en contenedores)

Directamente por el Atlántico hacia puertos en Europa para el tráfico hacia los destinos finales

O vía Brasil a Europa, ya sea a través del Atlántico o África Occidental. Fuente: LT10