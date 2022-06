Albino Pons se reunió con el Gobernador Mandato Cumplido Víctor Reviglio

Albino Pons, destacó en la entrevista con nuestro medio de comunicación, entre otros aspectos, "es un honor recibir a esta destacada personalidad de la política", quien fue Gobernador de la Provincia de Santa Fe de 1987 a 1991.También recordó que tiempo atrás recibió en su casa a Carlos Reutemann, Gobernador de la Provincia de 1991 a 1995 y sucesor de Víctor Reviglio.

Pons, por otra parte, recalcó que en esta oportunidad se reunieron junto con otros referentes para llevar adelante una reunión de trabajo y así charlar sobre distintos temas y destacó demás que actualmente trabaja con el Senador por el Departamento Las Colonias, Rubén Pirola.

Por su parte el Dr. Víctor Reviglio puntualizó "hemos venido una vez más a San Carlos, como tantas veces, el hacer política nos lleva a recorrer la provincia, hace muchos años pasé por San Carlos. Por el año 1973 fui Subsecretario de Salud Pública y después Ministro de Salud y posteriormente Gobernador y recuerdo la gestión de la Intendenta María del Carmen Mosello de Benzo, yo soy alguien quien conoce bien la zona y el Departamento Las Colonias, que es uno de los más pujantes y está muy bien representado por el Senador Pirola".

Además Reviglio al ser consultado por su edad y su permanente actividad destacó "tengo 84 años y sigo en carrera, y Dios lo ha querido así, estoy en la política desde los 17 años y estuve al frente de la Unión de Estudiantes Secundarios de la ciudad de San Francisco y después fui a estudiar Medicina a Córdoba y a Santa Fe me trajo una santafesina; y siempre lo digo a mí, no la política, sino los compañeros y el peronismo me dieron y me dan más de lo que realmente merezco y mientras esté en condiciones de poder funcionar como corresponde no dejaré la política, porque soy militante y la militancia se lleva adentro, no se deja nunca".

Con respecto a la reunión que los convocó en este sábado, el Gobernador Mandato Cumplido sostuvo "acá no vinimos a charlar para armar una lista, vinimos preocupados como siempre para ver de qué manera desde nuestra óptica, ideología, doctrina, puntos de vista podemos ayudar y salir de la crisis por la que está atravesando la Argentina, y estamos no solamente preocupados sino ocupados, una crisis que va más allá de la política, que es social y económica, en un mundo que nos sorprende por los avances tecnológicos pero también nos tiene sorprendidos por los desacuerdos y enfrentamientos, cómo la humanidad se está olvidando de los traumas terribles que pasó en el siglo XX, de las grandes guerras, y a lo cual se suma ahora la problemática ecológica, o sea, todos estos temas van ser debatidos en la mesa por viejos amigos, compañeros, ex- funcionarios que tenemos un aporte para hacer en ese aspecto, no estamos atrás de un cargo, estamos atrás de buscar una solución que todo el pueblo está necesitando y se siente defraudado, y todo esto se resuelve a través del esfuerzo, estudio, sacrificio y trabajo, pero no todos lo entienden así".

Pons, por último, destacó "gracias al Dr. Víctor Reviglio se creó en San Carlos Centro el Instituto del Profesorado y se logró el traslado del Samco, que antes estaba al lado del Cuartel de Bomberos, en donde funciona actualmente el Hospital Pedro Suchón, eso es muy importante y se lo hizo durante la gestión del Dr. Víctor Reviglio al frente del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe".