Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este miércoles 16 de marzo

Locales 15 de marzo de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este miércoles 16 de marzo en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ABREGÚ    MÓNICA PATRICIA    22227883
AGUIRRE    JUAN FRANCISCO    31386839
AGUIRRE    BETIANA PAOLA    31945315
AIMARETTI    RAFAEL VALENTIN    32456206
ALBRECHT    LEONARDO ENRIQUE    31960634
ALBRECHT    VANINA ALEJANDRA    32068970
ALEM    MIGUEL ANGEL    32256602
ALVAREZ    JOSE ANTONIO    17954484
ALVAREZ    MIGUEL ANGEL    20254305
AMBORT    IVÓN ERICA    31023022
ANDEREGGEN    DIEGO ALCIDES    32274751
ARAUJO    MELINA GUADALUPE    32274606
AROLFO    ANA MARIA    34780804
BACCHI    FLORENCIA    32274736
BADINO    CARINA MONICA    32068981
BAEZ    ADRIANA SOLEDAD    32274692
BARBAGLIA    JORGELINA RAQUEL    31503700
BARGAS CINQUINI    MARIANELA    32274650
BARRAZA    ROSANA    23207070
BARRIONUEVO    ALAN JOSUE    32370672
BEDINI    JOEL DARIO    32068956
BELLINI    SEBASTIAN LUIS    31503600
BENTEO    LORENA LUJAN    32262395
BENZAQUEN    VANESA ALEJANDRA    32274601
BEQUI    VICTORIA EUGENIA    26720209
BERTOLE    AQUILES OSCAR    32274633
BERTOSSI    MAXIMILIANO ENRIQUE    32274634
BERTOSSI    ROMINA MARISOL    32274684
BESSON    BEATRIZ ANGÉLICA    14743178
BESSONE    MARCOS    45493203
BIANCHI MAGGI    EMILIO    32445836
BOLIS    ELISABET GUADALUPE    20148132
BRODBECK    CARLOS ALBERTO    21413314
BRUNKHORST    MATIAS    31960668
BUGDAHL    LEANDRO MARTÍN    32274709
BUSSO    CRISTIAN ENRIQUE    32098130
CAGNINO    ANDRÉS MIGUEL    31386759
CARLINI    ANGEL GUILLERMO    32456213
CARPIO    CARLA DAIANA    32206057
CASSINI    GUILLERMO CLAUDIO    32456201
CEAGLIO    MARCELA JORGELINA    31386840
CECOTTI    DANIELA INES    32274755
CHARLES    WALTER RUBÉN    32274625
CHAVEZ    YÉSICA ROMINA    32763204
CHUARD    MARIA FERNANDA    32068846
CHUARD    FABIÁN EZEQUIEL    32648211
CIGNETTI    MAGDALENA GUADALUPE    16346200
CLAUSEN    CESAR RAUL    23758015
CLEMENTZ    CLAUDIA RAQUEL    32098345
CLEMENZ    GERMAN ANTONIO    30671204
CLEMENZ    NATALIA BELEN    32214099
COCCO    RICARDO FLORESMIL    16561057
COLOMBERO    JOANA ANDREA    32274639
COLOMBERO    NOELIA    32274693
COSTANZO    EZEQUIEL ALEJANDRO    32274690
CUARANTA    NATALIA ANDREA    31960645
CUEVA    MIGUEL ANGEL    32230664
CURIONI    EDUARDO FRANCISCO    32179494
DECHANT    MARIA FERNANDA    32580725
DEJON    MARIA GABRIELA    24610739
DEJON    LILIANA BEATRIZ    25280066
DEJON    ENZO GASTÓN    32274700
DENIS    EZEQUIEL DANIEL    32068812
DEVESA    CAROLINA SOLEDAD    32274717
DUARTE    MAURO LEONEL    31386765
EGGEL    PATRICIA GRACIELA    23758030
EIER    LEANDRO LUIS    24944000
ESCUDERO    LUIS ANDRES    31978385
FACTTOR    DAVID JOSÉ    32860921
FARIOLI    VANESA CECILIA    32274686
FAVRE    MARIANO JUAN    23350754
FERNANDEZ    MARTIN HORACIO    23404411
FERRARIS    SIMÓN AGUSTÍN    32870980
FERREYRA    DANIEL ALBERTO    30693112
FERREYRA    CARLOS MARIA    32274673
FEULIEN    MILENA MARISOL    45216015
FLEURY    MAURICIO ALEJANDRO    31978413
FRANCUCCI    SIXTO EMILIANO    32839460
FRANZEN    LEANDRO DANILO    32068822
FREY    NANCI RAQUEL    23582402
FUN    OMAR LUCIANO    32371456
FUSSI    MIGUEL MATEO    31386837
GAMARRA    MIGUEL NICOLAS    32521400
GARBARINI    FEDERICO SEBASTIAN    31978428
GARCIA    VIRGINIA    31978422
GARCIA    CLAUDIO ALBERTO    32290331
GARDIOL    CAROLINA ELISABET    32274613
GENERO    MARIA JOSE    29863915
GERSTNER    PAOLA CARINA    32274658
GHILARDI    LUCAS SANTIAGO    30693190
GIACOMINO    ALEJANDRO RUBÉN    32290337
GIACOSA    CRISTIAN MARTIN    23759923
GIGENA    FLAVIA NATALI    32886120
GIROD    LUCIANA LAURA    31960646
GODANO    JUAN PABLO    32274754
GOMEZ    RAÚL EMILIO    32816930
GONZALEZ    ALICIA MARINA    32485942
GORGO    EDGARDO SEBASTIAN    32274664
GROSSO    MARCELO NÉSTOR    32274640
GUEDES    MARIA CELESTE    32644809
HANG    JERONIMO GABRIEL    31503697
HELDNER    BETINA LUCÍA    24845956
HERMANN    ROSANA PATRICIA    32839461
HILDBRAND    MARIA LUCIA    31960643
HILGERT    RAFAEL LEONARDO    32274730
IMHOFF    MATÍAS    32068818
IMHOFF    JAVIER NICOLAS    32068825
IMSAND    SILVANA SOLEDAD    32274649
IMSAND    LEANDRO SERGIO    32274676
IMWINKELRIED    RODOLFO EDMUNDO    17353552
JUAREZ    MARIA LAURA    25124790
KHEM    MELISA MARIANA    32274746
KLING    FEDERICO ALEJANDRO    32068967
KUCHEN    EMILIANO RENE    32274729
KUXHAUS    VICTOR HUGO    20546441
LAGGER    ALEJANDRO GASTÓN    32702698
LAINATTI    ALEJANDRO    31906123
LANFRANCO    MARCELO ALEJANDRO    32332320
LEDESMA    ALFREDO OSCAR    17621547
LEIKER    ANDREA GUADALUPE    26785212
LEIVA    JONATAN AGUSTIN    32274702
LENCINA    ADRIANA ESTER    22193364
LOPEZ    JUAN CARLOS    21818598
LOPEZ    KARINA ELIZABETH    32346151
LÓPEZ    MARCOS DAVID    32711144
MACIEL    FRANCO DANIEL    32274712
MACIEL    CARLOS ADRIAN    23758012
MAGROTTI    MONICA RITA    16861325
MAIDANA    SILVANA INES    32068816
MARTINEZ    ESTEBAN GERARDO    32274642
MARTINEZ    MARCOS GABRIEL    32274721
MARTINEZ    JUAN CARLOS    25916176
MASCIANGELO    GINO    45343043
MASTROCOLA CLARO    APRILIA    42611650
MAURER    JONATAN LEONEL    31978429
MAZZARO    LUISINA MARIA    30360400
MEDINA    ALEXIS ERNESTO    32733170
MEDINA    VICTOR HUGO    16561005
MENA    JORGE OSMAR    32074286
MIORI    BRENDA SOLEDAD    32274699
MIRANDA    HORACIO DAMIÁN    32430093
MONTERO    LAZARO MATIAS    45493206
MONTINA MADOERY    ANABELA SOLEDAD    31753900
MORALES    HUGO RAÚL    32068966
MORETTI    HUGO ANTONIO    24386045
MUJICA    LEANDRO NESTOR    24688616
MUÑOZ    ANA MARIA    26430144
NAGEL    DAVID LUIS FERNANDO    32068835
NEUMANN    MARCELO    32711135
NEUMANN    RAÚL    32711136
NICOLA    ALEJANDRO JAVIER    32274624
NOVOA    LAURA VIVIANA    32274603
NUÑEZ    DIEGO DANTE    29793651
OGGIER    DANIEL DARÍO    17353577
ORDOÑEZ    JOSÉ ADRIÁN    32404736
PAOLETTI    NICOLÁS ALEJANDRO    31978410
PAOLETTI    ALICIA MARÍA    14743155
PAPORELLO    MARCELO ALEJANDRO    32274757
PEÑA    MIRTA GUADALUPE    32511742
PERALTA    CRISTIAN DANIEL    31978421
PERASSI    MARIA FERNANDA    32327236
PEREZ    ARIEL ROMAN    31503559
PEREZLINDO    FRANCISCO EZEQUIEL    32274727
PERREN    CARLA ESTEFANÍA    31503691
PIEROTTI    MAURO ANDRES    32839454
PLACENZOTTI    NATALIA SOLEDAD    32274628
PORTILLO    JUAN ALBERTO    32179134
PRATTO    ERICA GUADALUPE    32274627
RAMOS    MELISA ISABEL    32274745
RIBA    GERMÁN OSCAR    32274726
RIOS    NESTOR JOAQUIN    32114651
ROJAS    VALERIANO JUAN    16064566
ROMERO    CAMILA EDITH    45344134
ROMERO    ALICIA BEATRIZ    32733301
SACCO    SERGIO JAVIER    25101273
SALASEVICIUS    ANGELA NELVIS    31978406
SALZMAN    LORENA BEATRIZ    32274752
SALZMANN    FEDERICO HUGO    31960658
SALZMANN    MELINA ANAHI    32456210
SALZMANN    ALEJANDRO NORBERTO    32939454
SALZMANN    CARINA MARÍA    24240084
SANDOVAL    LUCIANO ENRIQUE    32424568
SATTLER    ANDREA EVANGELINA    32274433
SCHAMNE    MIGUEL ANGEL    23719428
SCHINNER    HERNAN MARCELO    23758036
SCHREIBER    PATRICIA BEATRIZ    17897028
STALDER    CRISTIAN MARTIN    32648202
STANGAFERRO    EZEQUIEL    32274710
STANICH    NICOLAS PABLO    31023030
STINSON    SERGIO GASTÓN    32274607
STINSON    IVANA GISELA    26937257
STRATTA    GUILLERMO LUCIANO    32274645
TABERNIG    ALEXIS FABIÁN    32274410
TAGLIABUE    JUAN CARLOS    14743132
THEILER    JOSÉ MARTÍN    32330490
TRAVACHINO    MARIA EMILIA    32274701
TRONCOSO    MARIANA LAURA    32274665
UBAIT    DIEGO DAVID    23872543
URRUTIA    LUIS ROBERTO    32274669
VAZQUEZ    MATÍAS GABRIEL    30317131
VEGA    MARIA LAURA    32330557
VIERA    ROMINA ANTONELA    32274677
VIGGIANI    MARICEL ADRIANA    31955320
VILLALBA    GERARDO RAMÓN    20373041
VILLARREAL    ADRIÁN ROBERTO    23676499
VOGT    MARIA LAURA    32068821
VULLO    JULIO CESAR    17929398
WALKER    NICOLAS MARTIN    32456214
WALTER    SEBASTIAN HORACIO    25244190
WELSCHEN    HUGO DAVID    31960647
WELSCHEN    CELINA CECILIA    31960657
WÜRGLER    JUAN LEONARDO    32370479
YOSSEN    FABIAN ANDRES    32068802
YOSSEN    ANDREA SILVINA    24943925
ZABALA    EZEQUIEL MATÍAS    31503692
ZANUTTINI    ANDRES SEGUNDO    32274714
ZARABIA    MATÍAS JERÓNIMO    31516143
ZERBOWSKY    JORGE CARLOS    32274724
ZUBLER    VERONICA ANA    32274486
ZUCHIATTI    SERGIO DANIEL    32274720
ZURBRIGGEN    JOSE LUIS    22324793
ZURBRIGGEN    NATALIA CARINA    24249782
ZURSCHMITTEN    NICOLÁS FERNANDO    32274744
ZURSCHMITTEN    ARIEL MAXIMILIANO    31960699
ZURSCHMITTEN    JESICA PAOLA    32068834

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