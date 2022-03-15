Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este miércoles 16 de marzo
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.
Apellido Nombre Número de Documento
ABREGÚ MÓNICA PATRICIA 22227883
AGUIRRE JUAN FRANCISCO 31386839
AGUIRRE BETIANA PAOLA 31945315
AIMARETTI RAFAEL VALENTIN 32456206
ALBRECHT LEONARDO ENRIQUE 31960634
ALBRECHT VANINA ALEJANDRA 32068970
ALEM MIGUEL ANGEL 32256602
ALVAREZ JOSE ANTONIO 17954484
ALVAREZ MIGUEL ANGEL 20254305
AMBORT IVÓN ERICA 31023022
ANDEREGGEN DIEGO ALCIDES 32274751
ARAUJO MELINA GUADALUPE 32274606
AROLFO ANA MARIA 34780804
BACCHI FLORENCIA 32274736
BADINO CARINA MONICA 32068981
BAEZ ADRIANA SOLEDAD 32274692
BARBAGLIA JORGELINA RAQUEL 31503700
BARGAS CINQUINI MARIANELA 32274650
BARRAZA ROSANA 23207070
BARRIONUEVO ALAN JOSUE 32370672
BEDINI JOEL DARIO 32068956
BELLINI SEBASTIAN LUIS 31503600
BENTEO LORENA LUJAN 32262395
BENZAQUEN VANESA ALEJANDRA 32274601
BEQUI VICTORIA EUGENIA 26720209
BERTOLE AQUILES OSCAR 32274633
BERTOSSI MAXIMILIANO ENRIQUE 32274634
BERTOSSI ROMINA MARISOL 32274684
BESSON BEATRIZ ANGÉLICA 14743178
BESSONE MARCOS 45493203
BIANCHI MAGGI EMILIO 32445836
BOLIS ELISABET GUADALUPE 20148132
BRODBECK CARLOS ALBERTO 21413314
BRUNKHORST MATIAS 31960668
BUGDAHL LEANDRO MARTÍN 32274709
BUSSO CRISTIAN ENRIQUE 32098130
CAGNINO ANDRÉS MIGUEL 31386759
CARLINI ANGEL GUILLERMO 32456213
CARPIO CARLA DAIANA 32206057
CASSINI GUILLERMO CLAUDIO 32456201
CEAGLIO MARCELA JORGELINA 31386840
CECOTTI DANIELA INES 32274755
CHARLES WALTER RUBÉN 32274625
CHAVEZ YÉSICA ROMINA 32763204
CHUARD MARIA FERNANDA 32068846
CHUARD FABIÁN EZEQUIEL 32648211
CIGNETTI MAGDALENA GUADALUPE 16346200
CLAUSEN CESAR RAUL 23758015
CLEMENTZ CLAUDIA RAQUEL 32098345
CLEMENZ GERMAN ANTONIO 30671204
CLEMENZ NATALIA BELEN 32214099
COCCO RICARDO FLORESMIL 16561057
COLOMBERO JOANA ANDREA 32274639
COLOMBERO NOELIA 32274693
COSTANZO EZEQUIEL ALEJANDRO 32274690
CUARANTA NATALIA ANDREA 31960645
CUEVA MIGUEL ANGEL 32230664
CURIONI EDUARDO FRANCISCO 32179494
DECHANT MARIA FERNANDA 32580725
DEJON MARIA GABRIELA 24610739
DEJON LILIANA BEATRIZ 25280066
DEJON ENZO GASTÓN 32274700
DENIS EZEQUIEL DANIEL 32068812
DEVESA CAROLINA SOLEDAD 32274717
DUARTE MAURO LEONEL 31386765
EGGEL PATRICIA GRACIELA 23758030
EIER LEANDRO LUIS 24944000
ESCUDERO LUIS ANDRES 31978385
FACTTOR DAVID JOSÉ 32860921
FARIOLI VANESA CECILIA 32274686
FAVRE MARIANO JUAN 23350754
FERNANDEZ MARTIN HORACIO 23404411
FERRARIS SIMÓN AGUSTÍN 32870980
FERREYRA DANIEL ALBERTO 30693112
FERREYRA CARLOS MARIA 32274673
FEULIEN MILENA MARISOL 45216015
FLEURY MAURICIO ALEJANDRO 31978413
FRANCUCCI SIXTO EMILIANO 32839460
FRANZEN LEANDRO DANILO 32068822
FREY NANCI RAQUEL 23582402
FUN OMAR LUCIANO 32371456
FUSSI MIGUEL MATEO 31386837
GAMARRA MIGUEL NICOLAS 32521400
GARBARINI FEDERICO SEBASTIAN 31978428
GARCIA VIRGINIA 31978422
GARCIA CLAUDIO ALBERTO 32290331
GARDIOL CAROLINA ELISABET 32274613
GENERO MARIA JOSE 29863915
GERSTNER PAOLA CARINA 32274658
GHILARDI LUCAS SANTIAGO 30693190
GIACOMINO ALEJANDRO RUBÉN 32290337
GIACOSA CRISTIAN MARTIN 23759923
GIGENA FLAVIA NATALI 32886120
GIROD LUCIANA LAURA 31960646
GODANO JUAN PABLO 32274754
GOMEZ RAÚL EMILIO 32816930
GONZALEZ ALICIA MARINA 32485942
GORGO EDGARDO SEBASTIAN 32274664
GROSSO MARCELO NÉSTOR 32274640
GUEDES MARIA CELESTE 32644809
HANG JERONIMO GABRIEL 31503697
HELDNER BETINA LUCÍA 24845956
HERMANN ROSANA PATRICIA 32839461
HILDBRAND MARIA LUCIA 31960643
HILGERT RAFAEL LEONARDO 32274730
IMHOFF MATÍAS 32068818
IMHOFF JAVIER NICOLAS 32068825
IMSAND SILVANA SOLEDAD 32274649
IMSAND LEANDRO SERGIO 32274676
IMWINKELRIED RODOLFO EDMUNDO 17353552
JUAREZ MARIA LAURA 25124790
KHEM MELISA MARIANA 32274746
KLING FEDERICO ALEJANDRO 32068967
KUCHEN EMILIANO RENE 32274729
KUXHAUS VICTOR HUGO 20546441
LAGGER ALEJANDRO GASTÓN 32702698
LAINATTI ALEJANDRO 31906123
LANFRANCO MARCELO ALEJANDRO 32332320
LEDESMA ALFREDO OSCAR 17621547
LEIKER ANDREA GUADALUPE 26785212
LEIVA JONATAN AGUSTIN 32274702
LENCINA ADRIANA ESTER 22193364
LOPEZ JUAN CARLOS 21818598
LOPEZ KARINA ELIZABETH 32346151
LÓPEZ MARCOS DAVID 32711144
MACIEL FRANCO DANIEL 32274712
MACIEL CARLOS ADRIAN 23758012
MAGROTTI MONICA RITA 16861325
MAIDANA SILVANA INES 32068816
MARTINEZ ESTEBAN GERARDO 32274642
MARTINEZ MARCOS GABRIEL 32274721
MARTINEZ JUAN CARLOS 25916176
MASCIANGELO GINO 45343043
MASTROCOLA CLARO APRILIA 42611650
MAURER JONATAN LEONEL 31978429
MAZZARO LUISINA MARIA 30360400
MEDINA ALEXIS ERNESTO 32733170
MEDINA VICTOR HUGO 16561005
MENA JORGE OSMAR 32074286
MIORI BRENDA SOLEDAD 32274699
MIRANDA HORACIO DAMIÁN 32430093
MONTERO LAZARO MATIAS 45493206
MONTINA MADOERY ANABELA SOLEDAD 31753900
MORALES HUGO RAÚL 32068966
MORETTI HUGO ANTONIO 24386045
MUJICA LEANDRO NESTOR 24688616
MUÑOZ ANA MARIA 26430144
NAGEL DAVID LUIS FERNANDO 32068835
NEUMANN MARCELO 32711135
NEUMANN RAÚL 32711136
NICOLA ALEJANDRO JAVIER 32274624
NOVOA LAURA VIVIANA 32274603
NUÑEZ DIEGO DANTE 29793651
OGGIER DANIEL DARÍO 17353577
ORDOÑEZ JOSÉ ADRIÁN 32404736
PAOLETTI NICOLÁS ALEJANDRO 31978410
PAOLETTI ALICIA MARÍA 14743155
PAPORELLO MARCELO ALEJANDRO 32274757
PEÑA MIRTA GUADALUPE 32511742
PERALTA CRISTIAN DANIEL 31978421
PERASSI MARIA FERNANDA 32327236
PEREZ ARIEL ROMAN 31503559
PEREZLINDO FRANCISCO EZEQUIEL 32274727
PERREN CARLA ESTEFANÍA 31503691
PIEROTTI MAURO ANDRES 32839454
PLACENZOTTI NATALIA SOLEDAD 32274628
PORTILLO JUAN ALBERTO 32179134
PRATTO ERICA GUADALUPE 32274627
RAMOS MELISA ISABEL 32274745
RIBA GERMÁN OSCAR 32274726
RIOS NESTOR JOAQUIN 32114651
ROJAS VALERIANO JUAN 16064566
ROMERO CAMILA EDITH 45344134
ROMERO ALICIA BEATRIZ 32733301
SACCO SERGIO JAVIER 25101273
SALASEVICIUS ANGELA NELVIS 31978406
SALZMAN LORENA BEATRIZ 32274752
SALZMANN FEDERICO HUGO 31960658
SALZMANN MELINA ANAHI 32456210
SALZMANN ALEJANDRO NORBERTO 32939454
SALZMANN CARINA MARÍA 24240084
SANDOVAL LUCIANO ENRIQUE 32424568
SATTLER ANDREA EVANGELINA 32274433
SCHAMNE MIGUEL ANGEL 23719428
SCHINNER HERNAN MARCELO 23758036
SCHREIBER PATRICIA BEATRIZ 17897028
STALDER CRISTIAN MARTIN 32648202
STANGAFERRO EZEQUIEL 32274710
STANICH NICOLAS PABLO 31023030
STINSON SERGIO GASTÓN 32274607
STINSON IVANA GISELA 26937257
STRATTA GUILLERMO LUCIANO 32274645
TABERNIG ALEXIS FABIÁN 32274410
TAGLIABUE JUAN CARLOS 14743132
THEILER JOSÉ MARTÍN 32330490
TRAVACHINO MARIA EMILIA 32274701
TRONCOSO MARIANA LAURA 32274665
UBAIT DIEGO DAVID 23872543
URRUTIA LUIS ROBERTO 32274669
VAZQUEZ MATÍAS GABRIEL 30317131
VEGA MARIA LAURA 32330557
VIERA ROMINA ANTONELA 32274677
VIGGIANI MARICEL ADRIANA 31955320
VILLALBA GERARDO RAMÓN 20373041
VILLARREAL ADRIÁN ROBERTO 23676499
VOGT MARIA LAURA 32068821
VULLO JULIO CESAR 17929398
WALKER NICOLAS MARTIN 32456214
WALTER SEBASTIAN HORACIO 25244190
WELSCHEN HUGO DAVID 31960647
WELSCHEN CELINA CECILIA 31960657
WÜRGLER JUAN LEONARDO 32370479
YOSSEN FABIAN ANDRES 32068802
YOSSEN ANDREA SILVINA 24943925
ZABALA EZEQUIEL MATÍAS 31503692
ZANUTTINI ANDRES SEGUNDO 32274714
ZARABIA MATÍAS JERÓNIMO 31516143
ZERBOWSKY JORGE CARLOS 32274724
ZUBLER VERONICA ANA 32274486
ZUCHIATTI SERGIO DANIEL 32274720
ZURBRIGGEN JOSE LUIS 22324793
ZURBRIGGEN NATALIA CARINA 24249782
ZURSCHMITTEN NICOLÁS FERNANDO 32274744
ZURSCHMITTEN ARIEL MAXIMILIANO 31960699
ZURSCHMITTEN JESICA PAOLA 32068834