Último momento: Principio de incendio en un domicilio

Allí, según informó el Subcomandante de Bomberos Voluntarios Germán Osta se originó un principio de incendio en un dormitorio que fue rápidamente controlado.

También el servidor público aclaró que en el domicilio no se encontraban los moradores, por lo que no hubo heridos, solamente algunos daños materiales ya que el incendio no se propagó por la propiedad.