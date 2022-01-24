Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este martes 25 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA FATIMA MARCELA 37955321
ACOSTA ALEJANDRO AGUSTIN 23587085
ACQUATTI ROBERTO RICARDO 22352805
ALBRECHT GASTON FEDERICO 36776818
ALBRECHT JOAQUIN ANDRES 36776827
AMAYA GLADIS DARIA 5486863
AMHERDT KEVIN ELIAS 38723272
ARCEL MILAGROS JACKELINE 41086871
ARNOLFO NÉLIDA SELMA 10397439
AROLFO CARLINI PABLO ANDRES 26609869
AYALA SILVIA MAGALÍ 40039340
BAIER JAVIER ALCIDES 39257658
BERRA ANDREA VERÓNICA 25616803
BERTOLE ANA MARIA 4648928
BETTIG JEREMIAS GABRIEL 42923540
BINI MARCELO JAVIER 33588416
BITTEL MARIA ROSA 4667113
BOETSCH MARIA ALEJANDRA 20140037
BURGENER GERMÁN WALTER 27770933
CABALLO MAGDALENA FRUCTUOSA 3746754
CASCO GONZALO MARTIN 33962760
CATTANEO MIRTHA ANGELA 5809721
CENCI SERGIO TELMO 17353586
CIGNETTI MARÍA ELENA 20158582
COGGIOLA OSCAR ARMANDO 11232385
CORDOBA LUCIA AYELEN 43579610
CORTES HORACIO ALBERTO 6233830
CUFFIA MAURO 34466311
CURTO RUBEN DARÍO 22763081
DAROS HECTOR SEBASTIAN 30185150
DIAZ ALBORNOZ FAUSTO 94336502
DIP JORGE OSCAR 29793577
Donnet Lucia 40036236
DOSSIO FEDERICO RAUL 27641197
EBERHARDT MARIA FLORENCIA 34466397
EBERHARDT RENE EDUARDO 6262075
EBERHARDT ROSENDO LUCINDO 6253313
EGGEL EDUARDO JUAN 10617619
ERNI YANINA LORENA 30705352
ESCUDERO SERGIO JAVIER 40039333
EXNER MARÍA ANGÉLICA 13101606
EYRAS LUCIANO EFRAIN 38819073
FANTINI PEDRO ENRIQUE 6261105
FAVRE TAMARA CAROLINA 37686366
FERNANDEZ MARIA ELENA 5013652
FERRERO ULISES ANTONIO 37773461
FEULIEN MARIA FLORENCIA 38133668
FONTANA FATIMA YANINA 37830715
FREY MIGUEL ANGEL 6258490
GIONE NOELIA MARCELA 37773581
GOMEZ ALEJANDRO EZEQUIEL 36467078
GOMEZ JULIO JORGE 13903840
GONZALEZ AURORA RAQUEL 6298421
GROS AQUILES VICENTE 6249233
GUTIERREZ CAMILA 39632275
HERMAN ELVIRA ESTER 14037324
IBARRA FABIÁN ISMAEL 43424805
IMHOFF VICTOR HUGO 21689201
IMHOFF ORLANDO CAMILO 13659624
IMSAND BLANCA ONELIA 5809767
IMSAND NOEMÍ ROSA 6364945
IMVINKELRIED OMAR ERNESTO 7891039
IMVINKELRIED JUAN EDUARDO 6253328
JACOB ELIDA MARIA 4233475
JULLIER VICTORIA 33452466
Kloster Agustin 41637179
KREIG GRACIELA TERESITA 5165027
KUMMER LIONEL OSVALDO 17353501
LATANZI BEATRIZ MARGARITA 4649638
MACIEL MICAELA SOLEDAD 35033785
MAGNIN ANA LUCRECIA 35033714
MANA DURANDA CÉSAR NICOLÁS 32841435
MANSILLA NICOLAS DANIEL 37263906
MANSILLA RENE ALBERTO 8485543
MARCHISIO STELLA MARIS 4874951
MARTINO DANIEL JUAN 13036651
MASSIMINO JUAN MANUEL 33110475
MENDOZA MATEO ENRIQUE 7891845
MENDOZA JORGE LUIS 11922995
MICHLIG ANA MARIA RITA 4649669
MIESIAZ LILIANA ELSA 21578229
MONTEVERDE JUANA ANA 10974624
MORDINI HURI NILDA 594215
MOSER MIGUEL ANGEL 5408852
NEIFF SANTIAGO 8450126
OCELLO MARIA DE LOS ANGELES 40036285
OCELLO JULIO CESAR 41637226
OCELLO JAQUELINA SOLEDAD 37773419
OGGIER FABIAN RAMON 37260554
PAOLONI GERMÁN 39857083
PEIRONEL DIEGO FABRICIO 23107039
PERREN GABRIEL RUBEN 30171914
PERREN MARCOS JUAN 10338571
PERREN MARIA 10732714
PICCO MARIA DEL CARMEN 6364922
PIGHIN WALTER LUIS 26724393
PILLONEL DANILO JOSE 6257104
POCHETTINO CARLOS ALBERTO 17352600
PONCIO MILAGROS GUADALUPE 41217638
PORTIGLIATTI MARIA LORENA 25280028
PRADA PABLO ADRIAN 27668765
PRETI AMILCAR AMADO 6262297
PROPST NORIS ELVIRA 6618408
QUAINO FRANCO 43948488
REINHARDT RODRIGO 43378290
RIOS MIRTHA REMIGIA 5270760
RIVA ANA MARIA 10732718
ROBLE NANCI GUADALUPE 21804171
RODRIGUEZ MARCELO OSVALDO 33110462
RODRIGUEZ EMANUEL ANDRÉS 36265368
ROMAN MIRTA 3989655
ROSALEZ ROCÍO AYLÉN 41637233
ROSALEZ PAMELA CAROLINA 33664880
ROSSI IRIS DEL CARMEN 3385143
SALZMANN DELFIO ABELARDO 6222307
SCANDALO MAXIMILIANO EXEQUIEL 36776829
SCHALBETTER JUAN MANUEL 6258338
SIMONEIT LEONARDO GABRIEL 36619098
SOSA ALBERTO DARIO 45268783
STETTLER RICARDO FEDERICO 8501200
TABERNA VIRGINIA GUADALUPE 28012127
TELAGA GERMÁN DANIEL 28022813
TELLO AGOSTINA NOEMI 37773592
THEILER BELKIS TERESITA 11093915
TISLER ARTURO GERARDO 12238959
TOLEDO ROBERTO VALENTIN RAMON 11196702
TRAVACHINO OSCAR FERNANDO 6613590
TURCHETTI MARIA LAURA 28255700
URBA IGNACIO JOSÉ 41160273
VARAYOUD BELKIS INES 5122150
VERA REDUCINDA SANDALIA 2362258
VILLALBA SANDRA SOLEDAD 28976676
VILLALBA CATALINA ANDREA 24943309
VILLARRUEL OMAR ALONSO 6261693
VIVAS ADRIANA ALICIA 13495716
VOLONTE MAURICIO SEBASTIAN 32209932
WEGGENER VERONICA SOLEDAD 29179381
WEGGENER MATIAS JAVIER 28571851
WEGGENER LEONEL JERONIMO 38446449
WOLTER JESICA EVANGELINA 37045165
ZEITER MIGUEL FELIPE 8485550
ZENKLUSEN KARINA VALERIA 35749108
ZINGERLING CARMEN CECILIA 5285467
ZURBRIGGEN FLORENCIA 40363711
ZURSCHMITTEN RUBEN ANTONIO 20254343
ZURSCHMITTEN NORMA MATILDE 4667156