Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este martes 25 de enero en el Suchón

Locales 24 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este martes 25 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
07072021-hospital

Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    FATIMA MARCELA    37955321
ACOSTA    ALEJANDRO AGUSTIN    23587085
ACQUATTI    ROBERTO RICARDO    22352805
ALBRECHT    GASTON FEDERICO    36776818
ALBRECHT    JOAQUIN ANDRES    36776827
AMAYA    GLADIS DARIA    5486863
AMHERDT    KEVIN ELIAS    38723272
ARCEL    MILAGROS JACKELINE    41086871
ARNOLFO    NÉLIDA SELMA    10397439
AROLFO CARLINI    PABLO ANDRES    26609869
AYALA    SILVIA MAGALÍ    40039340
BAIER    JAVIER ALCIDES    39257658
BERRA    ANDREA VERÓNICA    25616803
BERTOLE    ANA MARIA    4648928
BETTIG    JEREMIAS GABRIEL    42923540
BINI    MARCELO JAVIER    33588416
BITTEL    MARIA ROSA    4667113
BOETSCH    MARIA ALEJANDRA    20140037
BURGENER    GERMÁN WALTER    27770933
CABALLO    MAGDALENA FRUCTUOSA    3746754
CASCO    GONZALO MARTIN    33962760
CATTANEO    MIRTHA ANGELA    5809721
CENCI    SERGIO TELMO    17353586
CIGNETTI    MARÍA ELENA    20158582
COGGIOLA    OSCAR ARMANDO    11232385
CORDOBA    LUCIA AYELEN    43579610
CORTES    HORACIO ALBERTO    6233830
CUFFIA    MAURO    34466311
CURTO    RUBEN DARÍO    22763081
DAROS    HECTOR SEBASTIAN    30185150
DIAZ ALBORNOZ    FAUSTO    94336502
DIP    JORGE OSCAR    29793577
Donnet    Lucia    40036236
DOSSIO    FEDERICO RAUL    27641197
EBERHARDT    MARIA FLORENCIA    34466397
EBERHARDT    RENE EDUARDO    6262075
EBERHARDT    ROSENDO LUCINDO    6253313
EGGEL    EDUARDO JUAN    10617619
ERNI    YANINA LORENA    30705352
ESCUDERO    SERGIO JAVIER    40039333
EXNER    MARÍA ANGÉLICA    13101606
EYRAS    LUCIANO EFRAIN    38819073
FANTINI    PEDRO ENRIQUE    6261105
FAVRE    TAMARA CAROLINA    37686366
FERNANDEZ    MARIA ELENA    5013652
FERRERO    ULISES ANTONIO    37773461
FEULIEN    MARIA FLORENCIA    38133668
FONTANA    FATIMA YANINA    37830715
FREY    MIGUEL ANGEL    6258490
GIONE    NOELIA MARCELA    37773581
GOMEZ    ALEJANDRO EZEQUIEL    36467078
GOMEZ    JULIO JORGE    13903840
GONZALEZ    AURORA RAQUEL    6298421
GROS    AQUILES VICENTE    6249233
GUTIERREZ    CAMILA    39632275
HERMAN    ELVIRA ESTER    14037324
IBARRA    FABIÁN ISMAEL    43424805
IMHOFF    VICTOR HUGO    21689201
IMHOFF    ORLANDO CAMILO    13659624
IMSAND    BLANCA ONELIA    5809767
IMSAND    NOEMÍ ROSA    6364945
IMVINKELRIED    OMAR ERNESTO    7891039
IMVINKELRIED    JUAN EDUARDO    6253328
JACOB    ELIDA MARIA    4233475
JULLIER    VICTORIA    33452466
Kloster    Agustin    41637179
KREIG    GRACIELA TERESITA    5165027
KUMMER    LIONEL OSVALDO    17353501
LATANZI    BEATRIZ MARGARITA    4649638
MACIEL    MICAELA SOLEDAD    35033785
MAGNIN    ANA LUCRECIA    35033714
MANA DURANDA    CÉSAR NICOLÁS    32841435
MANSILLA    NICOLAS DANIEL    37263906
MANSILLA    RENE ALBERTO    8485543
MARCHISIO    STELLA MARIS    4874951
MARTINO    DANIEL JUAN    13036651
MASSIMINO    JUAN MANUEL    33110475
MENDOZA    MATEO ENRIQUE    7891845
MENDOZA    JORGE LUIS    11922995
MICHLIG    ANA MARIA RITA    4649669
MIESIAZ    LILIANA ELSA    21578229
MONTEVERDE    JUANA ANA    10974624
MORDINI    HURI NILDA    594215
MOSER    MIGUEL ANGEL    5408852
NEIFF    SANTIAGO    8450126
OCELLO    MARIA DE LOS ANGELES    40036285
OCELLO    JULIO CESAR    41637226
OCELLO    JAQUELINA SOLEDAD    37773419
OGGIER    FABIAN RAMON    37260554
PAOLONI    GERMÁN    39857083
PEIRONEL    DIEGO FABRICIO    23107039
PERREN    GABRIEL RUBEN    30171914
PERREN    MARCOS JUAN    10338571
PERREN    MARIA    10732714
PICCO    MARIA DEL CARMEN    6364922
PIGHIN    WALTER LUIS    26724393
PILLONEL    DANILO JOSE    6257104
POCHETTINO    CARLOS ALBERTO    17352600
PONCIO    MILAGROS GUADALUPE    41217638
PORTIGLIATTI    MARIA LORENA    25280028
PRADA    PABLO ADRIAN    27668765
PRETI    AMILCAR AMADO    6262297
PROPST    NORIS ELVIRA    6618408
QUAINO    FRANCO    43948488
REINHARDT    RODRIGO    43378290
RIOS    MIRTHA REMIGIA    5270760
RIVA    ANA MARIA    10732718
ROBLE    NANCI GUADALUPE    21804171
RODRIGUEZ    MARCELO OSVALDO    33110462
RODRIGUEZ    EMANUEL ANDRÉS    36265368
ROMAN    MIRTA    3989655
ROSALEZ    ROCÍO AYLÉN    41637233
ROSALEZ    PAMELA CAROLINA    33664880
ROSSI    IRIS DEL CARMEN    3385143
SALZMANN    DELFIO ABELARDO    6222307
SCANDALO    MAXIMILIANO EXEQUIEL    36776829
SCHALBETTER    JUAN MANUEL    6258338
SIMONEIT    LEONARDO GABRIEL    36619098
SOSA    ALBERTO DARIO    45268783
STETTLER    RICARDO FEDERICO    8501200
TABERNA    VIRGINIA GUADALUPE    28012127
TELAGA    GERMÁN DANIEL    28022813
TELLO    AGOSTINA NOEMI    37773592
THEILER    BELKIS TERESITA    11093915
TISLER    ARTURO GERARDO    12238959
TOLEDO    ROBERTO VALENTIN RAMON    11196702
TRAVACHINO    OSCAR FERNANDO    6613590
TURCHETTI    MARIA LAURA    28255700
URBA    IGNACIO JOSÉ    41160273
VARAYOUD    BELKIS INES    5122150
VERA    REDUCINDA SANDALIA    2362258
VILLALBA    SANDRA SOLEDAD    28976676
VILLALBA    CATALINA ANDREA    24943309
VILLARRUEL    OMAR ALONSO    6261693
VIVAS    ADRIANA ALICIA    13495716
VOLONTE    MAURICIO SEBASTIAN    32209932
WEGGENER    VERONICA SOLEDAD    29179381
WEGGENER    MATIAS JAVIER    28571851
WEGGENER    LEONEL JERONIMO    38446449
WOLTER    JESICA EVANGELINA    37045165
ZEITER    MIGUEL FELIPE    8485550
ZENKLUSEN    KARINA VALERIA    35749108
ZINGERLING    CARMEN CECILIA    5285467
ZURBRIGGEN    FLORENCIA    40363711
ZURSCHMITTEN    RUBEN ANTONIO    20254343
ZURSCHMITTEN    NORMA MATILDE    4667156

Te puede interesar

Te puede interesar